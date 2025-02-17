2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢music.jp¤¬2¼¡¸µÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Æ¥£ー¥¢¥¤¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢²»³Ú¡¦Æ°²è¡¦½ñÀÒ¤òÇÛ¿®¤¹¤ëÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ømusic.jp¡Ù¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÈ¯·¡¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2¼¡¸µÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¢¨¤ò2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿7¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤òÀ¼Í¥¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À©ºî¼Ô¤Ï¼õ¾Þ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òSNS¤ä¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¼«Í³¤Ë¸ø³«¡¦³È»¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ë¤è¤ëÆó¼¡ÁÏºî¡Ê¾¦ÍÑ²½¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÀ©ºî¼Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òµºÜ¤·¡¢ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤â¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGENSEKI¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒviviON¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://genseki.me/compes/-nMe9-8W7zv
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤º°ì¿Í²¿ºîÉÊ¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½¡ªºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¾Þ¼õ¾Þ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ©ºî¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â5Ëü±ß¤âÂ£Äè¡ª
¡¡º£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢²Í¶õ¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë2¼¡¸µÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Çµ±¤¯2¼¡¸µÃË»Ò¡ª¡×¡£¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤º°ì¿Í²¿ºîÉÊ¤Ç¤â±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¾Þ¤Ë¤Ï7¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢À©ºî¼Ô¤Ë¾Þ¶â5Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢À©ºî¼Ô¤Ï¼õ¾Þ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òSNS¤ä¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¼«Í³¤Ë¸ø³«¡¦³È»¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢7¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤òÀ¼Í¥¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Åö¼Ò¤Ë¤è¤ëÆó¼¡ÁÏºî¡Ê¾¦ÍÑ²½¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÀ©ºî¼Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·¡É¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¡©¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ømusic.jp¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÙÆâ¤ËËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÆÃÀß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥¥ã¥é¥é¥ó¥É½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀßÄê¤äÂ¸ºß´¶¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÆÃÀß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ú2¼¡¸µÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×¡ú
¢£±þÊç´ü´Ö¡§ 2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë
¢£±þÊçÊýË¡¡§
¡¡£±.±þÊçºîÉÊ¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·ー¥È¡Ë¡¢ÊäÂÀâÌÀÊ¸¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ
¡¡£².GENSEKI¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡Êhttps://genseki.me/¡Ë
¡¡£³.¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥Úー¥¸Æâ¡Êhttps://genseki.me/compes/-nMe9-8W7zv¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡ÖºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ±þÊç¡×¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê±þÊç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ÎºîÉÊÅê¹Æµ¡Ç½¤è¤êÅê¹Æ
¢£Áª¹Í¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
¡¡2025Ç¯5·îÃæ½Ü¡¡¡¡1¼¡¹ç³Ê¼ÔÆþ¾Þ¡Ê20¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë È¯É½
¡¡2025Ç¯7·î²¼½Ü¡¡¡¡ºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¾Þ ¡Ê7¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ËÈ¯É½
¡¡¡Ê³Æ¿³ºº¤ª¤è¤Ó¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢È¯É½»þ´ü¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£¾Þ¡§
¡¡¡ü1¼¡¹ç³Ê¼ÔÆþ¾Þ¡Ê20¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¦2¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ëºÇ½ª¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¸¢
¡¡¡¡¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã»Ù±ç¶âAmazon¥®¥Õ¥È·ô1Ëü±ß
¡¡¡üºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¾Þ ¡Ê7¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¦¾Þ¶â5Ëü±ß
¡¡¡¡¡¦Åö¼Ò¤Ë¤è¤ëÆó¼¡ÁÏºî¡Ê¾¦ÍÑ²½¡Ë¤ÎºÝ¤ËÀ©ºî¼Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡µºÜ
¡¡¡¡¡¦À¼Í¥¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤òÃ´Åö
¢£¿³ººÊýË¡
¡¡¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¡¢¥æー¥¶ーÅêÉ¼
¢£¿³ºº°÷²ñ
¡¡music.jp¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡¢GENSEKI¡¢
¡¡£¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·ー¥È¥¤¥áー¥¸
¢£¿³ºº´ð½à
¡¡¡¦¿´¤Ë¶Á¤¯¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡ÖÂ¸ºß´¶¡×
¡¡¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î´Ä¶¡¢¶¶ø¡¢·Ð¸³¡¢½Ð¿ÈÃÏ¡¢À³Ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸ÅùÀßÄê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¡¦»öÌ³¶É¤¬¡Ö¸÷¤ë¸¶ÀÐ¡ÊGENSEKI¡Ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡¡¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿Íµ¤¤ä±þ±çÅÙ¡ÊSNS¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÆÃÀß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿Íµ¤¤ä±þ±çÅÙ¤¬¿³ºº¤Ë±Æ¶Á¡Ë
¢£ÆÃÀß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥¥ã¥é¥é¥ó¥É½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×»²²ÃÊýË¡
¡¡£±.²¼µURL¤«¤é¡Ö¥¥ã¥é¥é¥ó¥É½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ËÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¡https://music-book.jp/salon/detail/289
¡¡£².¡Ømusic.jp¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ù¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢»²²Ã»ñ³Ê¤äÅê¹Æµ¬³Ê¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://genseki.me/compes/-nMe9-8W7zv
¢¡Êª¸ì³µÍ×
¡¡202¡ßÇ¯¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¿ô¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¶¥¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥êー¥°¡Ö¥êー¥°¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥¤¥Ñー¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡×League of Hyperdimensional idol¡ÊLoHi¡Ë ¤Î·ëÀ®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡LoHi¤Ï»öÌ³½ê¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢È¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ë5·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì1ÁÈ¤º¤Ä¡¢²Î¾§¡Ê±éÁÕ¡Ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éµ»¡¦¤ª¾Ð¤¤ÅùÉý¹¤¤ºÍÇ½¤ò½¸¤á¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤¬¼¡¡¹¤È»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡£ ¤½¤Î¸å¡¢¥êー¥°½éÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢8¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¶¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¥ã¥é¥é¥ó¥É¡×¤¬LoHi¤Ø¤Î»²Àï¤òÉ½ÌÀ¡¢Ê»¤»¤Æ»²Àï¤¹¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½¸¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¡É£ÅÄÄØ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¡¢ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¶¥¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¥êー¥°¡ÊLeague of Hyperdimensional idol/LoHi¡Ë¤Ø¤Î»²Àï¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢LoHi»²Àï¤òÌÜ»Ø¤¹ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð²Î¾§¡¦±éÁÕ¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éµ»¤Î·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥êー¥°¤Ç¸÷¤êµ±¤¯7Ì¾¤Î¸¶ÀÐ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡º£¸å¤â¡Ømusic.jp¡Ù¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¡ music.jp
¢£¶¨ÎÏ¡¡ GENSEKI ¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÊç½¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ £¸£±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¡
¢¡¡Ømusic.jp¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²»³Ú¡¦Æ°²è¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¾®Àâ¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¸¶ºîËÜ～±ÇÁü²½ºîÉÊ～¼çÂê²Î¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·î³Û²ñ°÷¤Ï¥Üー¥Ê¥¹²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
·î³Û²ñ°÷¡§·î³Û550±ß～¡¡
¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¡§¡Ømusic.jp¡Ù¤Ç¸¡º÷¡¢¤Þ¤¿¤Ï http://music-book.jp/ ¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹
¢¡¡Ømusic.jp¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²»³Ú¡¦Æ°²è¡¦½ñÀÒ¤òÇÛ¿®¤¹¤ëÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ømusic.jp¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³Ø¤Ó¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢³Æ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¾Ò²ð¤«¤é¥ªー¥ÊーÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£ー¥×¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§¥µ¥í¥ó¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¡§¡Ømusic.jp¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ù¤Ç¸¡º÷¡¢¤Þ¤¿¤Ï https://music-book.jp/salon/¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹
¢£¡Ømusic.jp¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ù¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥í¥ó¥ªー¥Êー¤òÊç½¸Ãæ¡ª¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ªhttps://music-book.jp/salon/recruitment
¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡Ømusic.jp¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ù³«Àß´õË¾¼Ô¤Ï¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨³«Àß¤Ë¤Ï¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¡Ømusic.jp¡Ù¤Ï¡¢¡Ê³ô¡Ë¥¨¥à¥Æ¥£ー¥¢¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡GENSEKI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§GENSEKI¡ÊÆÉ¤ß¡§¤²¤ó¤»¤¡Ë¡¡¡¡¡¡
¥µ¥¤¥ÈURL ¡§https://genseki.me/
¥µー¥Ó¥¹¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡¡
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒviviON¡¡https://vivion.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒviviON¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ØGENSEKI¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ºîÉÊ¤òÅÐÏ¿¡¦¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿È¤ÎºîÉ÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿»Å»ö¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë±è¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬½ÐÍè¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤ÏºîÉÊÈ¯É½¤äÁÏºî³èÆ°¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÌöµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³«ºÅ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£