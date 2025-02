建物とアートを融合し、街に新たな価値を生み出す新築商業ビルブランド「1/1」3棟目　南青山に「1/1 4172」3月1日開業

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 清一、以下「当社」)は、2025年3月1日(土)に、新築商業ビルブランド「1/1(ワン)」から、「フランク ミュラー」をはじめとしたラグジュアリ―ブランドとのコラボレーションなどで知られるフランスの国家功労勲章騎士 受賞アーティストのホム・グエン氏のアートを常設した「1/1 4172」を東京都港区南青山に開業します。

また、「1/1 4172」の開業を記念し、ホム・グエン氏による日本初の個展「Hom Nguyen exhibition “Human”(ホム・グエン エキシビション “ヒューマン”)」を3月1日(土)から3月30日(日)まで開催いたします。

写真左から「Hom Nguyen exhibition “Human”」キービジュアル、「1/1 4172」外観イメージ(パース)

当社は、“地域の付加価値を高めバリューアップする”をコンセプトに、2001年からオフィスビルの再生事業を開始し、不動産を軸とする様々な事業を展開しています。2021年からは、建物もアートも唯一無二の1つしかない(1分の1の存在)作品と捉えた新築商業ビルブランド「1/1」を展開しており、建物とアートを融合させることで、街に新たな価値を生み出すことを目指しています。「1/1 4172」は、「1/1 32177」(東京都渋谷区神宮前)、「1/1 HARAJUKU “K”」(東京都渋谷区神宮前)に次ぐ、「1/1」ブランド3棟目の開業となります。

「1/1 4172」は、表参道駅から徒歩7分、ハイブランドの旗艦店や話題のショップなどトレンドの最先端が集まる南青山に位置します。2階建て約82坪(1階約41坪、2階約41坪)、天井の高さは約4mで解放感に溢れ、路面は一面ガラス張りで行き交う人々を惹きつけるデザインで、ブティックや、飲食店舗、クリニックやオフィスなど、幅広い用途でご活用いただける魅力を備えています。

「1/1 4172」は、「南青山」を彩るアイコンとして、新たな息吹を感じていただくアートを建物の外壁面に施します。今回のアートは、キャンバス上で巧みに筆を振るい、刺激的な具象画や肖像画で人気のホム・グエン氏の代表的な作品の一つである人物画シリーズ「Human」を設置しました。歴史ある美術館などの文化施設やヴィンテージマンションなどが同居する南青山で、訪れる人の感度が磨かれる大人の街に佇む上質なシンボリックなアートビルとして、新たな人流を生みだし、周辺エリアのさらなる価値向上を目指します。

当社は、今後も、エリア特性を活かして「1/1」ブランドを展開することで、「アートが街に来る目的」となり訪れる人や街の経済・文化・情緒面での成長を支え、“人と街との幸せの共創”に取り組んでまいります。

ホム・グエン氏の日本初となる個展「Hom Nguyen exhibition “Human”」概要

「1/1 4172」の開業を記念して、ホム・グエン氏の日本初となる個展「Hom Nguyen exhibition “Human”」を3月1日(土)~3月30日(日)までの期間限定で開催します。

本個展では、現地フランスにて描き下ろした最新のペインティングやドローイングの原画、スケートデッキ作品の展示販売に加え、「フランク ミュラー」とのコラボレーションウォッチの特別展示も予定しています。

■タイトル Hom Nguyen exhibition “Human”

■会期

1.一般開放 3月1日(土)~3月9日(日)

2.事前予約制 3月10日(月)~3月30日(日)

<事前予約はコチラ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2QtGMQtitwN63Oh3OKUHncrE9_deRR01vPnGd4yWjb8jVGQ/viewform?usp=header)から> ※来場事前予約は来場希望日の前日18時までにご予約ください。

■営業時間

12:00~18:00 ※最終日は17:00まで

■場所

〒107-0062 東京都港区南青山4-17-2 “1/1 4172”

■入場料 無料

■主催 サンフロンティア不動産株式会社

■監修 Step Creation Gallery

■制作 株式会社ビーズインターナショナル

■協賛 フランク ミュラー

■協力 株式会社Clue(AND COLLECTION)

Hom Nguyen/ホム・グエン氏 プロフィール

1972年パリ生まれ。本能的なスタイルを持つ独学アーティスト。香港のStep Creation Gallery所属。彼の作品は、型にはまらず、木炭、ガッシュ、フェルトチップ、油彩、ペンなど、多彩な画材を使用します。色彩の選択、素材の使い方、ジェスチャーの生き生きとした動きは、常に外見を越えた“人間像”を描き出しています。彼の繊細な表現は、“見えないもの”と“見えるもの”、“物質的なもの”と“非物質的なもの”の二面性を探求します。ホム・グエンの作品は、私たち一人ひとりに、“自分自身を見せるもの”“隠そうとするもの”を問いかけ、「本当の自分自身について」見つめ直す機会を提供します。

https://www.hom-nguyen.com/

https://www.instagram.com/homnguyen

https://www.stepcreation.com/

【主な経歴】

2016年 パリアートフェアで当時のフランソワ・オランド大統領の目に留まる

2019年 パリ造幣局博物館、ファッション雑誌「VOUGE」の企画でミシェル・オバマ氏の肖像画を制作(この作品はオークションにかけられ、国連女性機関の活動支援のために寄付された/同年、エディット・ピアフの肖像画をテノン病院に寄贈)

2021年 フランス国家公労勲章騎士を受賞

2021年 「フランスの肖像画展」に、エメ・セザールの肖像画を出展

2023年 「フランク ミュラー」とのコラボレーションウォッチによる限定モデルを発表

2024年 シャルル・アズナブール生誕100周年記念、フランス郵便局のコレクターズ切手を制作

「1/1 4172」 概要

所在地:東京都港区南青山4丁目17番2号

交通:東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道駅」徒歩7分、東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩9分

敷地面積:226.09平方メートル (68.39坪)

延床面積:283.53平方メートル (85.76坪)

構造規模:鉄筋コンクリート造陸屋根2階建

用途:店舗

1/1 ONE - One is Art - とは

ただ無機質に、ビルを建てるのではなく、魅力的なアートを配することで、人の流れが変わり、エリア、不動産の価値が高まる。そして、アートが非日常から日常へ、必要不可欠なものへと変化していく。活性化された日本のアートシーンを、未来に、子供たちに残していく。

「1/1」は、このような思いから生まれました。建物とアートを融合させ、唯一無二の1つしかない(1分の1の存在)作品と捉え、街に新たな価値を生み出す新築商業ビルブランドです。

URL https://www.oneisart.com/

1/1 32177 CYRIL KONGO 3-21-17 JINGUMAE SHIBUYA-KU 150-0001 TOKYO JAPAN1/1 HARAJUKU “K” KEVIN LYONS 1-14-4 JINGUMAE SHIBUYA-KU 150-0001 TOKYO JAPAN

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える!」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産バリューアップ事業(https://www.sunfrt.co.jp/business/replanning/)(リプランニング(R))では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名:サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長:齋藤 清一

設立:1999年4月

URL:https://www.sunfrt.co.jp/

