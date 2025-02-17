オリジナルTVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』新規描きおろしイラストを使用したオンラインくじ発売決定！
株式会社サトクリフ
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」よりオリジナルTVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』オンラインくじを、2025年3月1日(土)10時より販売します。
A賞のマウスパッドはボディビルダーをイメージしたイラスト。
他にもミニキャラの可愛いミニアクリルスタンドや缶バッジを取り揃えております。
＜オリジナルTVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年3月1日(土)10:00～2025年3月31日(月)23:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries_group/bangbravernkuji2(https://kujicliffe.com/lotteries/bangbravernkuji2)
(C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会
商品ラインナップ
A賞：マウスパッド（全3種）
B賞：つながるアクリルスタンド（全3種）
C賞：ミニキャラアクリルスタンド（全10種）
D賞：アクリルヘアゴム（全10種）
E賞：缶バッジ（全10種）
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの
オンラインくじサービスです。
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