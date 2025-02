MSIビジネス向けデスクトップPC・モニター製品内覧会を開催 法人向け機能やラインナップの説明および新製品の実機展示

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年3月12日(水)に東京・笹塚の 「e-Create Space AIM SASAZUKA supported by KEIO」 にて、ビジネス向けデスクトップPC・モニター製品の内覧会を開催いたします。

会場では、会社説明およびビジネス向けデスクトップPC・モニター製品の解説セッションのほか、AI機能のデモンストレーションなど、実機に触れていただくことが可能です。イベント会場は全日入場無料で、どなたでも事前申し込みの上ご参加いただけます。システム導入やIT強化をご検討中の法人ご担当者様はぜひご参加ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【開催概要】

名称 :MSIビジネス向けデスクトップPC・モニター製品内覧会

参加費 :無料(下記のリンクより事前申し込み制)

お申し込みフォーム:https://forms.gle/bL9CBQkkrCAijpsR6 (Googleフォームに遷移します)

開催日時 :2025年3月12日(水)13:30~16:30(13:00開場)

場所 :e-Create Space AIM SASAZUKA supported by KEIO

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-55-7 マルエスファーストビル 8F

交通アクセス :京王線 笹塚駅 北口から徒歩2分

展示予定製品 :Cubi NUC 1M-042JP(ミニPC)、PRO MP273U(4K UHDモニター)、

PRO MP275QPDG(デイジーチェーン接続対応モニター)、ほか

内容 :MSIのビジネス向けデスクトップPC・モニター製品の展示及び

製品導入事例や、機能解説を予定

タイムスケジュール:詳細は下記に記載

備考 :当日会場にて適宜イベント状況を撮影いたしますのでご了承ください

【タイムスケジュール】【地図】

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

