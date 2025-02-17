バーチャルシンガー『MUS1CA』さんのオフィシャルオンラインストア『MUS1CA OFFICIAL STORE』にて2月14日より新商品3点を販売開始致しました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム「TOSTA」にて、バーチャルシンガー『MUS1CA』さんのオフィシャルオンラインストア『MUS1CA OFFICIAL STORE』を運営しています。
その『MUS1CA OFFICIAL STORE』にて新商品3点を販売致します。
『MUS1CA OFFICIAL STORE』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。
製品情報
■MUS1CA OFFICIAL STORE
https://tosta.jp/shops/MUS1CA
■【MUS1CA w/z you 2025】複製サイン入りアクリルスタンド
販売価格：2,500円（税込）
◇複製サイン入りアクリルスタンド
〈商品説明〉
MUS1CAの複製サインが入ったジオラマタイプの
アクリルスタンドフィギュアです。
〈商品詳細〉
イラスト：のらたまる
サイズ
本体：150mm × 106mm
サインパーツ：95mm × 55mm
台座：60mm × 90mm
■【MUS1CA w/z you 2025】缶バッジ
販売価格：500円（税込）
◇缶バッジ
〈商品説明〉
MUS1CAの限定イラストを使用した
缶バッジです。
〈商品詳細〉
イラスト：のらたまる
サイズ：57mm
■【MUS1CA w/z you 2025】トートバッグ
販売価格：2,800円（税込）
◇トートバッグ
〈商品説明〉
MUS1CAのロゴを使用したトートバッグです。
〈商品詳細〉
サイズ：約420mm × 380mm × 130mm
素材：コットン
販売情報
■MUS1CA OFFICIAL STORE
https://tosta.jp/shops/MUS1CA
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【MUS1CA】
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