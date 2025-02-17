バーチャルシンガー『MUS1CA』さんのオフィシャルオンラインストア『MUS1CA OFFICIAL STORE』にて2月14日より新商品3点を販売開始致しました！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム「TOSTA」にて、バーチャルシンガー『MUS1CA』さんのオフィシャルオンラインストア『MUS1CA OFFICIAL STORE』を運営しています。


その『MUS1CA OFFICIAL STORE』にて新商品3点を販売致します。


『MUS1CA OFFICIAL STORE』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。









製品情報



■MUS1CA OFFICIAL STORE


https://tosta.jp/shops/MUS1CA








■【MUS1CA w/z you 2025】複製サイン入りアクリルスタンド


販売価格：2,500円（税込）


◇複製サイン入りアクリルスタンド



〈商品説明〉


MUS1CAの複製サインが入ったジオラマタイプの


アクリルスタンドフィギュアです。



〈商品詳細〉


イラスト：のらたまる


サイズ


本体：150mm × 106mm


サインパーツ：95mm × 55mm


台座：60mm × 90mm







■【MUS1CA w/z you 2025】缶バッジ


販売価格：500円（税込）


◇缶バッジ



〈商品説明〉


MUS1CAの限定イラストを使用した


缶バッジです。



〈商品詳細〉


イラスト：のらたまる


サイズ：57mm







■【MUS1CA w/z you 2025】トートバッグ


販売価格：2,800円（税込）


◇トートバッグ



〈商品説明〉


MUS1CAのロゴを使用したトートバッグです。



〈商品詳細〉


サイズ：約420mm × 380mm × 130mm


素材：コットン





販売情報



■MUS1CA OFFICIAL STORE


https://tosta.jp/shops/MUS1CA



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【MUS1CA】


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YouTube：https://www.youtube.com/@MUS1CA_vsinger



【TOSTA】


公式サイト：https://tosta.jp/



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