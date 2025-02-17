¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é ¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó ´Ì /¥·¥ã¥ë¥É¥Í ´Ì¡×¡¡¿·È¯Çä
¡¡¥á¥ë¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¡ÂçÄÍÀµ¸÷¡¢°Ê²¼¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥êNo.1¢¨1¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥Á¥ã¡¦¥¤¡¦¥È¥í¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é ¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó ´Ì /¥·¥ã¥ë¥É¥Í ´Ì¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥³¥ë¥¯¤ò³«¤±¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¡¢¡Ö¤Ó¤ó¤ò³«¤±¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¡¢¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ°û¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤ÎÍÆ´ï¡¦ÍÆÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó°ûÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀøºßÅª¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ð¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¢¨2¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤ÏÂÐ²Á¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤¹¤ë¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¡×¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢¼ê·Ú¤Ë°û¤á¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥È¥ë´Ì¥ï¥¤¥ó¤ò°ûÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ü¥È¥ë´Ì¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î4Ç¯´Ö¤ÇÌó2ÇÜ¢¨3¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯2·î¤«¤é¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é¡×¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ü¥È¥ë´Ì¥ï¥¤¥ó¢¨4¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 INTELVID-Chile 2023ÈÎÇäÍÆÎÌ
¢¨2 ¥á¥ë¥·¥ã¥óÄ´¤Ù¡¡n=2070
¢¨3 ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI+ ¥Ü¥È¥ë´Ì»Ô¾ì¡¡2021Ç¯-2024Ç¯ 1-10·îÆ±´ü´ÖÈæ¡¡Îß·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ¡¡SM¶ÈÂÖ·×¡¡(¥¥ê¥óÄêµÁ) Í¢Æþ¡¤
¡¡¡¡¹ñ»º¡ÊÍÆÎÌ¥°¥ë-¥×¡Ë ¥ï¥¤¥ó_1～300¡¡ÈÎÇäµ¬ÌÏ¹½À®Èæ¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ï¥·ー¥É¥ë¤ò´Þ¤à
¢¨4¡¡¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é¡¡¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¡´Ì¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é¡¡¥¢¥¤¥¹¡¡´Ì¡×¥·¥êー¥º
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é ¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó ´Ì /¥·¥ã¥ë¥É¥Í ´Ì¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Á¥ã¡¦¥¤¡¦¥È¥í¼Ò¤¬À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é¡×¤Î¿®Íê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÁª¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡¢¡Ö³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¥Á¥ê»º¥Ö¥É¥¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é¡×¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë°û¤á¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥È¥ë´Ì¥ï¥¤¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ð¥ê¥¢¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó»ö¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é ¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó ´Ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¥Õ¥í¥ó¥Æ¥é¡¡¥·¥ã¥ë¥É¥Í ´Ì
¡Ê£²¡Ë¿§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.ÀÖ £².Çò
¡Ê£³¡ËÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡¡¡¡¡¡¡¡280ml¡¦´Ì
¡Ê£´¡Ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡¡¡¡£±.12%¡¡£².12.5¡ó
¡Ê£µ¡Ë¥«¥Æ¥´¥êーÊ¬Îà¡¡¡¡²Ì¼Â¼ò
¡Ê£¶¡ËÈ¯ÇäÆü¡¦È¯ÇäÃÏ°è¡¡2025Ç¯2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦Á´¹ñÈ¯Çä
¡Ê£·¡Ë²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¡Ê£¸¡ËÌ£³ÐÆÃÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.¡¦¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦º½ÅüÄÒ¤±¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥×¥é¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥í¥Þ¤Ë¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢°û¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¡¦¥·¥ã¥ë¥É¥Í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ê¥ó¥´¡¢ÍÎ¥Ê¥·¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Ð¥¿ー¤Î¥¢¥í¥Þ¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡¢Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¿É¸ýÇò¥ï¥¤¥ó