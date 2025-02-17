¥Ø¥ë¥·ー´¶³Ð¤Î¤ª¤µ¤«¤Ê¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡ÖÁÇºà»Ô¾ì ¤¤¤ï¤·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡ÖÁÇºà»Ô¾ì ¤µ¤Ð¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î6ÂÞÆþ¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ºÆÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ:»°½Å¸©ÄÅ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²£»³Àµ»Ö¡Ë¤Ï¡¢µû²ð¤¬»ý¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤ò¤ª¤ä¤Ä´¶³Ð¤ÇÀÝ¤ì¤ë¡ØÁÇºà»Ô¾ì ¤¤¤ï¤·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ê¤Û¤ó¤Î¤êÀ¸Õª¹á¤ë¡¢´Å¿É¾ßÌýÌ£¡Ë¡Ù¡ØÁÇºà»Ô¾ì ¤µ¤Ð¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ê¤Û¤ó¤Î¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¹á¤ë¡¢¤µ¤Ð¥«¥ìーÌ£¡Ë¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º¤Î6ÂÞÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä¤Î¥Á¥«¥é¥·¥êー¥º¡¡https://www.oyatsu.co.jp/product/chikara/
ÁÇºà»Ô¾ì¥·¥êー¥º¡¡https://www.oyatsu.co.jp/product/sozai_ichiba/
¢£¡Ö¤¤¤ï¤·¡×¤È¡Ö¤µ¤Ð¡×¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ë¡ª²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î‟¤ª¤ä¤Ä½¬´·¡É¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡ØÁÇºà»Ô¾ì¡Ù
Ã¯¤â¤¬ËèÆü¤Î·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡È´Ö¿©¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯»Ö¸þ¡É¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·ò¹¯¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2021Ç¯8·î¤è¤ê¡¢´Ö¿©¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤È¥Ø¥ë¥·ー´¶³Ð¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡ØÁÇºà»Ô¾ì¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢µû¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎÁÍý¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¾¯¤··É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Êµû¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÀÄµû¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡ØÁÇºà»Ô¾ì ¤¤¤ï¤·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¡ØÁÇºà»Ô¾ì ¤µ¤Ð¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤ò³«È¯¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú²÷¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤é¤·¤¤¿©´¶¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢DHA¡¢EPA¤Î±ÉÍÜÁÇ¤âÀÝ¤ì¤ë¥Ø¥ë¥·ー´¶³Ð¤Î¤ª¤µ¤«¤Ê¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØÁÇºà»Ô¾ì ¤¤¤ï¤·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¡ØÁÇºà»Ô¾ì ¤µ¤Ð¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤è¤ê¡¢¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º¤¬6ÂÞÆþ¤Ã¤¿Çã¤¤ÃÖ¤¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤ß¤¿¤¤ÈÕ¼à»þ´Ö¤Î¤ª¶¡¤Ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë±ÉÍÜÁÇ¤ò¼ê·Ú¤ËËèÆü¸¤¯À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÁÇºà»Ô¾ì ¤¤¤ï¤·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡Ê¤Û¤ó¤Î¤êÀ¸Õª¹á¤ë¡¢´Å¿É¾ßÌýÌ£¡Ë6ÂÞÆþ¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§90g¡Ê15g¡ß6ÂÞ¡Ë
²Á ³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÅ¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ308±ßÁ°¸å¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡ËÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¢¨¼è°·¤¤¾õ¶·¤Ï´ë¶È¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
DHA¡¢EPA¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤âÀÝ¤ì¤ë±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤ï¤·¤òÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸Õª¥Ñ¥¦¥Àー¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤ï¤·¤ÎÁÇºàËÜÍè¤¬»ý¤Ä¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÁÇºà»Ô¾ì ¤¤¤ï¤·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡Ê¤Û¤ó¤Î¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¹á¤ë¡¢¤µ¤Ð¥«¥ìーÌ£¡Ë6ÂÞÆþ¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§90g¡Ê15g¡ß6ÂÞ¡Ë
²Á ³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÅ¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ308±ßÁ°¸å¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡ËÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¢¨¼è°·¤¤¾õ¶·¤Ï´ë¶È¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
DHA¡¢EPA¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤âÀÝ¤ì¤ë±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ë¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤µ¤Ð¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤Ð¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ë¡¢¤µ¤Ð¥«¥ìーÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÁÇºà»Ô¾ì ¤¤¤ï¤·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¤Û¤ó¤Î¤êÀ¸Õª¹á¤ë¡¢´Å¿É¾ßÌýÌ£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§61g
²Á ³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅ¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ152±ßÁ°¸å¡Ë
ÈÎÇäÀè¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¢¨¼è°·¤¤¾õ¶·¤Ï´ë¶È¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÁÇºà»Ô¾ì ¤µ¤Ð¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¤Û¤ó¤Î¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¹á¤ë¡¢¤µ¤Ð¥«¥ìーÌ£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§61g
²Á ³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÅ¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ152±ßÁ°¸å¡Ë
ÈÎÇäÀè¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¢¨¼è°·¤¤¾õ¶·¤Ï´ë¶È¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÁÇºà»Ô¾ì ¤¨¤Ó¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ê¤Þ¤í¤ä¤«±öÌ£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§61g
²Á ³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÅ¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ152±ßÁ°¸å¡Ë
ÈÎÇäÀè¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¢¨¼è°·¤¤¾õ¶·¤Ï´ë¶È¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÁÇºà»Ô¾ì ¤¤¤ï¤·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ê¤¢¤Þ¤«¤é¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡Ë4Ï¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§56g¡Ê14g¡ß4ÂÞ¡Ë
²Á ³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÅ¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ173±ßÁ°¸å¡Ë
ÈÎÇäÀè¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¢¨¼è°·¤¤¾õ¶·¤Ï´ë¶È¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹Æâ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆÎÌ¤ä±ÉÍÜÀ®Ê¬¾ðÊó¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÀ½ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¡¢¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ê¸µ¤ÎÀ½ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÉ½¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ëè·î3Æü～7Æü¤Ï¡Ö¤µ¤«¤Ê¤ÎÆü¡×¡ª
¡ØÁÇºà»Ô¾ì¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡Ö¤µ¤«¤Ê¤ÎÆü¡×¤Î¼èÁÈ¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡
¿å»ºÄ£¤Ç¤Ï¿å»ºÊª¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò´±Ì±¶¨Æ¯¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ëè·î3Æü～7Æü¤ò¡Ö¤µ¤«¤Ê¤ÎÆü¡×¤ÈÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¤½¤Î¼èÁÈ¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤«¤Ê¤ÎÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://sakananohi.jp/