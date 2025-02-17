株式会社ENILISのVTuberプロジェクト『Vlash』と『ゆにれいど！』の公式ECサイトをオープン！
株式会社ENILIS（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、読み：エニリス、以下「ENILIS」、株式会社Brave group100％子会社）は、バーチャルとリアルの両軸で活動をするVTuberプロジェクト『Vlash』と異世界VTuberプロジェクト『ゆにれいど！』の公式ECサイトをそれぞれ2025年2月15日(土)にオープンしたことをお知らせいたします。また、公式ECサイトのオープンを記念し、新作グッズの販売を開始いたしました。
※ENILIS公式ECサイト「ENILIS OFFICIAL STORE」は2025年2月15日(土)18時にクローズいたしました。
・Vlash OFFICIAL STORE：https://store.vlash.jp/
・ゆにれいど！ OFFICIAL STORE：https://store.uniraid.jp/
■新作グッズ 概要
『Vlash OFFICIAL STORE』では、所属メンバーによる描き下ろしイラストを使用したオリジナルTシャツの受注販売を開始いたしました。
『ゆにれいど！ OFFICIAL STORE』では、第一のギルド「EINS（アインス）」と第二のギルド「ZWEI（ツヴァイ）」のメインビジュアルを使用したキャンバスアートを数量限定で販売し、アクリルパネルの受注販売も開始しております。
▼ Vlash ラクガキイラスト Tシャツ
各種：鏡愛しゅくり / 星宮ちょこ / 神谷ねこ / 月皇ちな / 日向りま / 虎島めら。 / 九衣よな
サイズ：M / L / XL
価格：各4,000円（税込）
受注期間：受付中 ～ 2025年2月28日(金) 23:59まで
商品ページ：https://store.vlash.jp/collections/rakugakitshirt
▼ ゆにれいど！メインビジュアル キャンバスアート
EINS メインビジュアル キャンバスアート
ZWEI メインビジュアル キャンバスアート
各種：EINS（神白 ななせ / 氷乃 渚 / 花ノ木 まる / 黒花 蘭 / 群青 ロマン / 扇名 いだ）
ZWEI（卯埜 らび / 水上 蒼太 / 甘成 じゅい / 翠星 アスト / 望月 ほぐの / 坂本 こん）
価格：各3,500円（税込）
販売期間：受付中
商品ページ：https://store.uniraid.jp/collections/uniraid-mainvisualgoods
※キャンバスアートの販売は、在庫がなくなり次第終了となります。ご希望の方はお早めにお買い求めください。
▼ ゆにれいど！メインビジュアル リフレクションアクリルパネル
EINS メインビジュアル リフレクションアクリルパネル
ZWEI メインビジュアル リフレクションアクリルパネル
各種：EINS（神白 ななせ / 氷乃 渚 / 花ノ木 まる / 黒花 蘭 / 群青 ロマン / 扇名 いだ）
ZWEI（卯埜 らび / 水上 蒼太 / 甘成 じゅい / 翠星 アスト / 望月 ほぐの / 坂本 こん）
価格：各12,000円（税込）
受注期間：受付中 ～ 2025年2月28日(金) 23:59まで
商品ページ：https://store.uniraid.jp/collections/uniraid-mainvisualgoods
■『Vlash』とは
“VTuber × リアル × ○○”をコンセプトに、バーチャルとリアルの両軸で活動をするVTuberプロジェクトです。ゲーム配信や雑談配信はもちろん、リアルだからこそできるタレント自身が企画したコンテンツなど、バーチャルに留まることなく、現実世界を訪れ、価値提供の幅を広げています。
・HP：https://vlash.jp/
・YouTube：https://www.youtube.com/@Vlash_VTuber/
・X：https://x.com/Vlash_VTuber/
■『ゆにれいど！』とは
「ゆにれいど！」は、『共創型の新たな体験価値を』をプロジェクトビジョンとして、“異世界”というコンセプトを活かしながら、ファンと共にコンテンツや世界観を創り上げていく“共創型”のプロジェクトです。
2024年4月に第一のギルド「EINS（アインス）」、同年11月に第二のギルド「ZWEI（ツヴァイ）」がデビューし、日々の配信活動に加え、異世界コンセプトを活かしたアニメや漫画など、様々なコンテンツを展開しています。
・HP：https://uniraid.jp/
・YouTube：https://www.youtube.com/@Uniraid_VTuber/
・X：https://x.com/Uniraid_VTuber/
■会社概要
株式会社ENILIS
・設立：2023年4月6日
・資本金：1,000万円
・代表取締役：星 崇祥
・取締役：菅野 一成
・所在地：東京都港区
・事業内容：IP Production（VTuber事業）
・公式サイト：https://enilis.co.jp/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）
・代表取締役：野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company