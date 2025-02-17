株式会社A3、カプセルトイ市場に参入 第１弾は『Re:ゼロから始める異世界生活』のアクリルスタンドが登場

株式会社Ａ３

IPを活用した多彩な商品やサービスを展開する株式会社A3は、2025年2月よりカプセルトイ商品の企画制作に参入します。

第１弾は、日本全国にカプセルトイの自動販売機を展開する株式会社ペニイ（タカラトミーグループ）と協業し、『Re:ゼロから始める異世界生活』のアクリルスタンドを2025年2月中旬より全国のカプセルトイ売場で発売します。

今後も株式会社A3は、カプセルトイをはじめとした多彩なチャネルで商品を展開していくことで、IPの価値の最大化に努めてまいります。

『Re:ゼロから始める異世界生活』ミニサイズのアクリルスタンド（全7種）

全世界シリーズ累計部数1,300万部突破（電子書籍含む）し、2024年10月からはTVアニメ3rd seasonが放送されている人気シリーズ『Re:ゼロから始める異世界生活』（通称：『リゼロ』）。「スバル」「エミリア」「ベアトリス」といった、作中の人気キャラクターたちがカプセルトイのアクリルスタンドで登場します。高さ5cmのミニサイズで、お部屋のちょっとしたスペースに飾ったり、気軽に持ち出したりできるアイテムとなっています。

カプセルトイ商品概要

商品名：Re:ゼロから始める異世界生活 アクリルスタンド

発売予定日：2025年2月中旬より順次発売

価格：1回400円（税込)

対象年齢：15歳以上

種類数：全7種

・スバル

・エミリア

・ベアトリス

・クルシュ

・シリウス

・レグルス

・ライ

商品素材：本体／アクリル、カプセル／PP、袋／PE

商品サイズ： 5cm(高さ)×3cm(横)

販売場所：全国のカプセルトイ売場

発売元：株式会社A3

URL：https://x.com/A3_capsule_toy

※発売日は、店舗によって異なる場合があります。

株式会社ペニイについて

株式会社タカラトミーアーツの子会社で、カプセルトイの自動販売機設置及び商品の販売を事業として展開。日本で初めてカプセルトイマシンを設置した会社として知られています。

『Re:ゼロから始める異世界生活』（通称：『リゼロ』）とは

全世界シリーズ累計部数1,300万部突破（電子書籍含む）した人気小説を原作としたシリーズ。2024年10月からはTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』3rd seasonの「襲撃編」が放送され、2025年2月からは後編となる「反撃編」がスタートしている人気シリーズです。

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/

【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業

【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus

MomentumBase：https://athree3.com/momentumbase/