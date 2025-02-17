『FARMAGIA(ファーマギア)』より新商品が発売！

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株式会社コンテンツシード




『FARMAGIA(ファーマギア)』より真島ヒロ先生イラストを使用した新商品が発売！


ぜひこの機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/category/ct3924


【注文受付期間】


・2025年2月14日(金)18:00~2月27日(木)23:59


【発送予定日】


・2025年3月下旬～4月上旬以降順次発送




【製品情報】



カンバッジ(ブラインド)　vol.2

価格 : 550円（税込）


種類数：全13種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






プレートキーホルダー

価格 : 各880円（税込）


種類数：全13種






アクリルフィギュア　vol.2

価格 : 各1,650円（税込）


種類数：全12種






【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/category/ct3924


【注文受付期間】


・2025年2月14日(金)18:00~2月27日(木)23:59


【発送予定日】


・2025年3月下旬～4月上旬以降順次発送




【権利表記】


(C)2024 Marvelous Inc.



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売