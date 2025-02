「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」3月1日（土）10時よりチケット販売開始！

テレビ愛知株式会社(C)2025 Pokemon.(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo. (C)植葉香澄、(C)桑田卓郎、(C)須藤玲子、(C)田口義明、(C)新實広記、(C)福田亨、(C)吉田泰一郎 撮影 斎城卓 撮影 ”ミュウツー” 中戸川史明 撮影 ”ピカチュウの森” 林雅之

松坂屋美術館、テレビ愛知、読売新聞社、NHKエンタープライズ中部は、2025年4月26日(土)から6月15日(日)まで「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」を名古屋市中区の松坂屋美術館にて開催します。

この度、イベント付きチケットをはじめ、前売り券を3月1日(土)10 時より販売開始します。イベント付きチケットには、工字繋の着物ピカチュウと記念撮影ができる入館チケットや、作家自身が制作エピソードを語る『アーティストトーク』の鑑賞券がセットになった入館チケットなどをご用意しています。

■チケット情報

ポケモン×工芸展-美とわざの大発見- 愛知会場

【チケット一覧】

※土日祝休日は時間指定制となります。(平日の日時指定はございません)

◇前売り券

料金 一般 1,500円 高・大生 900円 小・中生 400円

◇当日券

料金 一般 1,700円 高・大生 1,100円 小・中生 600円

※未就学児は無料

※イベント付きチケットも上記料金となります。土日祝休日は日時指定入館チケットが必要です。

※前売りチケット、日時指定チケット、イベントチケットは会場窓口では販売しません。(日時指定チケットのみ販売残数がある場合、当日会場窓口で販売します)

※チケットは下記からお買い求めください。平日の当日チケットは会場窓口でも販売します。

※物販会場をご利用の場合も入館チケットが必要です。

※各種入館優待・サービスについて日時指定日と平日で異なります。松坂屋美術館HPでご確認ください。

※プレイガイドでご購入のチケットは松坂屋の契約駐車場サービスの対象外です。ご購入の際、各注意事項をご確認ください。また、会場でデザイン券との交換はいたしません。

【チケット発売】

◇チケットぴあ (平日期間内有効券Pコード:995-326、土日祝休日時指定券Pコード:655-986)

WEB:https://w.pia.jp/t/kogei-pokemon-a/

◇アソビュー

WEB:https://www.asoview.com/

◇ローソンチケット(Lコード:43413)

WEB:https://l-tike.com/order/?gLcode=43413

◇e+(イープラス)

WEB:https://eplus.jp/kogei-pokemon/a/

◇Boow-Woo

WEB:https://l-tike.com/bw-ticket/event/kogei_pokemon/

◇KKday

WEB:https://www.kkday.com/ja/product/268428?cid=21136&ud1=officialsite(https://www.kkday.com/ja/product/268428?cid=21136&ud1=officialsite)

◇セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、栄プレチケ92、中日新聞販売店

※平日の当日チケットは会場窓口でも販売します。

【平日ご入館特典】

会期中の日時指定日以外の平日に有料チケットでご入館いただいた方、先着1万名様に展覧会オリジナルシールを差しあげます。

※入館時におひとり様1枚お渡しします。なくなり次第終了。

【日時指定入館チケット】

*土日祝休日の入館チケットです。チケットぴあ、アソビューのみでの販売となります。

*販売残数がある場合のみ、当日会場窓口で販売します。

<対象日>

4月26日(土)、27日(日)、29日(火・祝)

5月3日(土・祝)、4日(日・祝)、5日(月・祝)、6日(火・振休)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)、31日(土)

6月1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)

<入館時間>

1.10時~10時30分 2.10時30分~11時 3.11時~11時30分

4.11時30分~12時 5.12時~12時30分 6.12時30分~13時

7.13時~13時30分 8.13時30分~14時 9.14時~14時30分

10.14時30分~15時 11.15時~15時30分 12.15時30分~16時

13.16時~17時30分

※日時指定前売チケットは会場窓口では販売しません。販売残数がある場合のみ、当日会場窓口で販売します。

※指定の時間より前にお並びいただく場所はございません。入館の際、お待ちいただく場合がございます。

※各種優待・サービスについて対象外となる場合がありますので、松坂屋美術館HPをご確認ください。

※入れ替え制ではございませんが、多くのお客様にお楽しみいただくため、譲り合ってのご鑑賞をお願いします。

※入館指定時間に遅れた場合は、平日の入館チケット扱いとさせていただく場合がございます。

【イベント付きチケット】

◇ひとあしお先に!鑑賞会チケット ―工字繋ぎの着物ピカチュウがお出迎え―

*時間指定チケットです。

<日 時>4月25日(金)14時30分~18時

<入館時間>1.14時30分~15時50分 *お出迎え時間14時30分~15時

2.16時~17時30分 *お出迎え時間16時~16時30分

<定 員>各時間150名

※鑑賞会チケットは会場窓口では販売しません。チケットぴあでお買い求めください。

※入館の際、お待ちいただく場合があります。

※工字繋ぎの着物ピカチュウのお出迎え時間は限られております。

撮影はできますが、ご一緒に撮影することはできません。

※係員が円滑に入館いただけるようお声をかけさせていただく場合があります。

※ご鑑賞にあたり、入れ替え制ではありません。

◇工字繋ぎの着物ピカチュウと記念撮影付き入館チケット

*撮影会と入館がセットになった日時指定チケットです。

< 開 催 日>4月26日(土)、5月10日(土)、11日(日)、18日(日)、24日(土)、

6月1日(日)、7日(土)

<撮影会時間>1.11時~ 2.12時30分~ 3.14時~ 4.15時30分~*各日・各回約20分

<入館時間>1.11時30分~12時 2.13時~13時30分 3.14時30分~15時 4.16時~17時30分

<場 所>南館8階特設会場

<定 員>各日・各回40名

※記念撮影付き入館チケットは会場窓口では販売しません。チケットぴあでお買い求めください。

※開始時間には会場にお越しください。ご来場順にご案内します。

※未就学児のご同伴はチケットの必要はありませんが、3名までのご同伴でお願いします。

※カメラはお客様がご持参ください。

※係員が円滑な運営のためにお声をかけさせていただく場合があります。

◇アーティストトーク付き入館チケット

*イベントと入館がセットになったチケットです。チケットぴあでお買い求めください。

<日 時>4月27日(日)14時~(約1時間)

<場 所>南館8階特設会場

<対談アーティスト>池本一三×新實広記

<概 要>「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」では、現代日本の工芸を代表する20名のアーティストが、ポケモンをテーマに多種多様な素材と技法で作品を制作しています。本対談では、ガラス作家である池本一三氏、新實広記氏を招聘し、出品作品の制作エピソードや、ポケモンの世界とどのように向き合ったかなどをお伺いし、ポケモンと工芸、ふたつの世界が交わる本展の魅力に迫ります。

<定 員>50名(自由席)

※展示会場へは4月27日(日)のいずれの時間指定枠でもご入館いただけますが、再入館できません。

■ご入館について

・再入館はお断りします。

・会場の混雑状況によっては入館までお待ちいただく場合がございます。

・学生チケットをご利用の場合、ご入館の際にチケットと併せて学生証をご提示いただく場合がございます。

・小学生以下のご入館は保護者同伴でお願いします。

・物販会場へは展覧会のご入館・ご観覧後の方に限らせていただき、再入場はできません。

・一部作品は展示替えを行います。

・諸事情により開催が中止・延期となる場合がございます。その際かかる旅費などの補償はしません。

・携帯電話での通話、鉛筆以外の筆記具のご使用、喫煙・模写・飲食(ガム、飴等含む)の行為、危険物・傘・動植物の持ち込みはご遠慮ください。

・展示作品にはお手を触れないようお願いします。

・作品の写真撮影、SNSへの発信は可能です。ただし、フラッシュ撮影、三脚、自撮り棒などの使用および動画撮影は禁止です。

・美術館内・周辺では、係員の指示・誘導に従ってください。美術館内のルールや係員の指示に従わない場合、入館をお断りする、または退館をお願いする場合がございます。

■開催概要

展覧会名 ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―

主催 松坂屋美術館、テレビ愛知、読売新聞社、NHKエンタープライズ中部

監修 国立工芸館

特別協力 株式会社ポケモン

制作協力 NHKプロモーション

会期 2025 年4月26日(土)-2025 年6月15日(日) [51日間、会期中無休]

※但し、土日祝休日のみ日時指定券となります。平日開催は期間内有効券

会場 松坂屋美術館(松坂屋名古屋店南館7階)〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1

開館時間 10:00~18:00※入館は閉館30分前まで

お問合せ 050-1782-7000(大代表)

関連リンク 展覧会特設ウェブサイト https://kogei.pokemon.co.jp/

■展示作品(一部)

桑田卓郎《カップ(ピカチュウ)》2023年 個人蔵今井完眞《フシギバナ》2022年 個人蔵吉田泰一郎《ミュウツー》2024年 個人蔵吉田泰一郎《サンダース》2022年 個人蔵水橋さおり《友禅訪問着「群」》2022年 個人蔵葉山有樹《森羅万象ポケモン壷》2022年須藤玲子《ピカチュウの森》2023年 個人蔵

撮影 斎城卓 撮影 ”ミューツー””森羅万象ポケモン壷” 中戸川史明 撮影 ”ピカチュウの森” 林雅之