癒やしの女神 VTuber『YuuRi』さんのオフィシャルオンラインストア『YuuRi Official Store 』にて2月14日より、オリジナルグッズ9点を販売開始いたしました！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム「TOSTA」にて、癒やしの女神VTuber『YuuRi』さんのオフィシャルオンラインストア『YuuRi Official Store』を運営しています。


その『YuuRi Official Store』にてアクリルスタンドなどオリジナルグッズ9点を販売致します。コンプリートセットAは数量限定になりますので、お買い求めはお早めに！！


『YuuRi Official Store』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。







製品情報



■YuuRi OFFICIAL STORE


https://tosta.jp/shops/YuuRi_Official






【※限定50個】YuuRi×悠白の直筆サイン入り！コンプリートセットA (ハート)なくなり次第即終了！


販売価格：19,800円（税込）


※限定50個…！2人の直筆サイン入りミニ色紙&コラボシチュボ付き(ハート)コラボシチュボ台本は完全書き下ろし(ハート)YuuRiと悠白のふたりから迫られるキスシーンあり(ハート)おまけで可愛いNGシーンもあり(ハート)







サインなし！コンプリートセットB


販売価格：19,800円（税込）


ミニ色紙付き(サインなし)&コラボシチュボ付き(ハート)コラボシチュボ台本は完全書き下ろし(ハート)YuuRiと悠白のふたりから迫られるキスシーンあり(ハート)おまけで可愛いNGシーンもあり(ハート)







YuuRi×悠白(ハート)アクリルスタンド


販売価格：2,500円（税込）


台座もハートになっててめちゃかわです(ハート)







YuuRi×悠白(ハート)ミニタペストリー


販売価格：4,500円（税込）


A3サイズのミニタペストリーです(ハート)少し小さめだから飾りやすい(ハート)







キラキラ！オーロラアクリルパネル


販売価格：3,000円（税込）


A5サイズのアクリルパネルです(ハート)オーロラ加工でキラキラしてるよ(ハート)







見つめられ(ハート)缶バッジ


販売価格：700円（税込）


YuuRiと悠白に見つめられちゃう缶バッジです(ハート)







ハート目(ハート)缶バッジ


販売価格：700円（税込）


YuuRiと悠白にラブラブに見つめられちゃう缶バッジです(ハート)







いろんなとこに貼っちゃえ(ハート)ステッカー


販売価格：500円（税込）


いろんなとこに貼っていつでもそばに感じてほしいな…(ハート)







キラキラ！チェキ風カード(ハート)


販売価格：500円（税込）


キラキラオーロラ加工のチェキ風カードです(ハート)





販売情報



■YuuRi OFFICIAL STORE


https://tosta.jp/shops/YuuRi_Official



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【YuuRi】


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