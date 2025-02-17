癒やしの女神 VTuber『YuuRi』さんのオフィシャルオンラインストア『YuuRi Official Store 』にて2月14日より、オリジナルグッズ9点を販売開始いたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム「TOSTA」にて、癒やしの女神VTuber『YuuRi』さんのオフィシャルオンラインストア『YuuRi Official Store』を運営しています。
その『YuuRi Official Store』にてアクリルスタンドなどオリジナルグッズ9点を販売致します。コンプリートセットAは数量限定になりますので、お買い求めはお早めに！！
『YuuRi Official Store』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。
製品情報
■YuuRi OFFICIAL STORE
https://tosta.jp/shops/YuuRi_Official
【※限定50個】YuuRi×悠白の直筆サイン入り！コンプリートセットA (ハート)なくなり次第即終了！
販売価格：19,800円（税込）
※限定50個…！2人の直筆サイン入りミニ色紙&コラボシチュボ付き(ハート)コラボシチュボ台本は完全書き下ろし(ハート)YuuRiと悠白のふたりから迫られるキスシーンあり(ハート)おまけで可愛いNGシーンもあり(ハート)
サインなし！コンプリートセットB
販売価格：19,800円（税込）
ミニ色紙付き(サインなし)&コラボシチュボ付き(ハート)コラボシチュボ台本は完全書き下ろし(ハート)YuuRiと悠白のふたりから迫られるキスシーンあり(ハート)おまけで可愛いNGシーンもあり(ハート)
YuuRi×悠白(ハート)アクリルスタンド
販売価格：2,500円（税込）
台座もハートになっててめちゃかわです(ハート)
YuuRi×悠白(ハート)ミニタペストリー
販売価格：4,500円（税込）
A3サイズのミニタペストリーです(ハート)少し小さめだから飾りやすい(ハート)
キラキラ！オーロラアクリルパネル
販売価格：3,000円（税込）
A5サイズのアクリルパネルです(ハート)オーロラ加工でキラキラしてるよ(ハート)
見つめられ(ハート)缶バッジ
販売価格：700円（税込）
YuuRiと悠白に見つめられちゃう缶バッジです(ハート)
ハート目(ハート)缶バッジ
販売価格：700円（税込）
YuuRiと悠白にラブラブに見つめられちゃう缶バッジです(ハート)
いろんなとこに貼っちゃえ(ハート)ステッカー
販売価格：500円（税込）
いろんなとこに貼っていつでもそばに感じてほしいな…(ハート)
キラキラ！チェキ風カード(ハート)
販売価格：500円（税込）
キラキラオーロラ加工のチェキ風カードです(ハート)
販売情報
■YuuRi OFFICIAL STORE
https://tosta.jp/shops/YuuRi_Official
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