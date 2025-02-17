癒やしの女神 VTuber『YuuRi』さんのオフィシャルオンラインストア『YuuRi Official Store 』にて2月14日より、オリジナルグッズ9点を販売開始いたしました！

株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム「TOSTA」にて、癒やしの女神VTuber『YuuRi』さんのオフィシャルオンラインストア『YuuRi Official Store』を運営しています。

その『YuuRi Official Store』にてアクリルスタンドなどオリジナルグッズ9点を販売致します。コンプリートセットAは数量限定になりますので、お買い求めはお早めに！！

『YuuRi Official Store』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。

製品情報

■YuuRi OFFICIAL STORE

https://tosta.jp/shops/YuuRi_Official

【※限定50個】YuuRi×悠白の直筆サイン入り！コンプリートセットA (ハート)なくなり次第即終了！

販売価格：19,800円（税込）

※限定50個…！2人の直筆サイン入りミニ色紙&コラボシチュボ付き(ハート)コラボシチュボ台本は完全書き下ろし(ハート)YuuRiと悠白のふたりから迫られるキスシーンあり(ハート)おまけで可愛いNGシーンもあり(ハート)

サインなし！コンプリートセットB

販売価格：19,800円（税込）

ミニ色紙付き(サインなし)&コラボシチュボ付き(ハート)コラボシチュボ台本は完全書き下ろし(ハート)YuuRiと悠白のふたりから迫られるキスシーンあり(ハート)おまけで可愛いNGシーンもあり(ハート)

YuuRi×悠白(ハート)アクリルスタンド

販売価格：2,500円（税込）

台座もハートになっててめちゃかわです(ハート)

YuuRi×悠白(ハート)ミニタペストリー

販売価格：4,500円（税込）

A3サイズのミニタペストリーです(ハート)少し小さめだから飾りやすい(ハート)

キラキラ！オーロラアクリルパネル

販売価格：3,000円（税込）

A5サイズのアクリルパネルです(ハート)オーロラ加工でキラキラしてるよ(ハート)

見つめられ(ハート)缶バッジ

販売価格：700円（税込）

YuuRiと悠白に見つめられちゃう缶バッジです(ハート)

ハート目(ハート)缶バッジ

販売価格：700円（税込）

YuuRiと悠白にラブラブに見つめられちゃう缶バッジです(ハート)

いろんなとこに貼っちゃえ(ハート)ステッカー

販売価格：500円（税込）

いろんなとこに貼っていつでもそばに感じてほしいな…(ハート)

キラキラ！チェキ風カード(ハート)

販売価格：500円（税込）

キラキラオーロラ加工のチェキ風カードです(ハート)

販売情報

■YuuRi OFFICIAL STORE

https://tosta.jp/shops/YuuRi_Official

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【YuuRi】

X（旧twitter）：https://x.com/yuuriu95

YouTube：https://www.youtube.com/@YuuRi_Channel_

【TOSTA】

公式サイト：https://tosta.jp/

【株式会社メディアリンク】

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クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/

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