アスエネ、外務省が主催するアジアの次世代リーダーとのイベントで 台湾の学生と脱炭素社会の未来を議論

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:西和田 浩平、以下「当社」)は、外務省が推進する「対日理解促進交流プログラム(JENESYS)」の一環として、台湾で再生エネルギーやAIなど科学やテクノロジーを専攻する大学生と大学院生23名を対象に、脱炭素社会の実現に向けた日本そしてアジアでの取り組み、世界の規制の最新動向について講演を実施しました。台湾から来日した未来のリーダーたちは熱心に聞き入り、日本と世界の環境課題について深く学ぶ場となりました。当社はこうした交流と教育を通じて、次世代と共に持続可能な未来の実現を目指します。

「JENESYS」について

JENESYS(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths)は、外務省が取り組む対日理解促進交流プログラムです。アジア太平洋地域の若者を対象に、日本への訪問を通じて相互理解を深め、地域間の信頼構築を目的としています。対象は10代から30代くらいまでのアジア大洋州地域の青年で、視察や交流を通じて日本への知見を深めてもらい、将来の日本の応援団になってもらうのが大きな目的の事業です。

今回のプログラムでは、科学やAI、工学を学ぶ台湾の大学生と大学院生23名が来日し、福島県の再エネを利用した世界最大級の水素製造施設を訪ねたり、国のエネルギー関連の研究機関を訪問したりし、持続可能な社会の実現をテーマに交流を行いました。その一環として2月13日に、当社の講演の場が設けられました。

「脱炭素社会の実現に向けた日本と世界の動向」をテーマに講演

本講演では、脱炭素業界の日本や世界の動きの最新情報について1時間の講演を実施、学生たちは真剣な表情で聞き入っていました。また、時折会場は笑いに包まれ終始なごやかな雰囲気で進み、Q&Aは制限時間を超えるほど学生からの熱意があふれる展開となりました。本講演を通じて、次世代を担う学生たちが脱炭素やサステナビリティ経営に対する理解を深め、持続可能な社会の実現に向けた意識を高める貴重な機会となりました。

講演中には、以下のような質問が学生から投げかけられました。

・「脱炭素やESG経営に真剣に取り組んでいない企業があると、サステナブルな経営において、サプライチェーンが途切れてしまいませんか。」

・「カーボンニュートラルの達成が難しい企業は、カーボンクレジットを買ってオフセットすることは可能ですか?」

また、講演を聴講した学生からは、以下のような感想が寄せられました。

・「講演の内容は全てが新しい情報で、非常に興味深かった」

・「カーボンクレジットについては全く知らなかったので、学ぶことができ非常に有意義だった」

・「GXについて時間が許されれば、もっと学びたかった」

当社はこのような国際交流の場を通じて、国内外でミッション「次世代によりよい世界を」を実現していくために、官民様々な機関と協力していきます。

