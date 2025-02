「青春祭2025 by 今日、好きになりました。」SNS総フォロワー数260万人超の高校生インフルエンサー希空や林田拓也&村谷はるな“たくはる”カップルなど話題の現役高校生15名の出演を追加発表

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』(以下、『今日好き』)の大型イベント「青春祭2025 by 今日、好きになりました。」(以下、「青春祭2025」)において、本イベントに参加する『今日好き』メンバー15名を新たに発表いたしました。

3月26日(水)に立川ステージガーデンにて開催する「青春祭2025」は、4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベントです。

このたび、「青春祭2025」の出演者第2弾として新たに15名を追加発表いたしました。いずれも『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』および『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』に参加しており、SNS総フォロワー数260万人超の高校生インフルエンサー希空や、『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にてカップル成立となった林田拓也&村谷はるな“たくはる”カップルなど話題の現役高校生が名を連ねています。

なお、本イベントのMCには、NON STYLEの井上裕介とかすの2名が決定。『今日好き』にて“恋愛見届け人”として、高校生たちの恋模様を応援する2人が『今日好き』メンバーとともにイベントを大いに盛り上げます。

「青春祭2025」には、今回発表されたメンバーほか、飯沼虎王&川野明愛“こおめい”カップルや黒木聖那&米澤りあ“せなりあ”カップル、須藤大和&あいさ“やまあい”カップルや小國舞羽&Bao“まうバオ”カップルなど『今日好き』にて生まれたカップルや、『今日好き』を彩る人気メンバーが大集結。ステージでは、『今日好き』メンバーによるランウェイやバラエティ企画ほかサプライズも…!?また、『今日好き』の姉妹番組『今日、全力でやってみた。』より、小國舞羽(Gt)、米澤りあ(Gt)、田仲埜愛(Ba)、瀬乃真帆子(Dr)によって結成されたガールズバンドの、この日限りの限定パフォーマンスも行います。会場チケットはただ今第2回目の抽選を実施中です。ぜひ、会場にて『今日好き』メンバーとともにイベントをお楽しみください。

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。2月17日(月)夜10時からは最新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』の放送も決定。『今日好き』シリーズ初となる参加メンバーが全員高校3年生の恋模様に今から注目が集まります。

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日好き』シリーズ。今後も、番組放送にとどまらず、さまざまなかたちで『今日好き』の魅力をお届けします。引き続き、ご期待ください。

▼「青春祭2025 by 今日、好きになりました。」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MBk_D7nncl8 ]

■「青春祭2025 by 今日、好きになりました。」 概要

日時:2025年3月26日(水) 開場:午後3時 開演:午後4時

公式サイトURL:https://abema.tv/lp/seisyunsai-bykyousuki

▼出演メンバー第2弾※50音順

阿部 創馬(そうま)

大澤 綾菜(あやな)

奥村 頼斗(らいと)

後藤 結(ゆうき)

坂本 ジェルー寿真(じゅま)

清水 あす香(あすか)

夏川 メガン(メガン)

希空(のあ)

田中 陽菜(ひなた)

林田 拓也(たくや)

原屋 裕介(ゆうすけ)

松井 芹(せり)

松本 一彩(いっさ)

村谷 はるな(はるな)

山崎 礼央(れお)

▼MC

井上裕介(NON STYLE)

かす

■ABEMA『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』 番組概要

初回放送日時:2025年2月17日(月)夜10時~

初回放送URL:https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Dtzj9QHLd6z3dR

番組URL:https://abema.tv/video/title/90-1965

