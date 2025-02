《ユニオンテック》クリニックの空間デザインは、本当に良い口コミを生めるのか？約3,000件の口コミ分析でリアル検証！

ユニオンテック株式会社

美容医療クリニックをはじめとしたクリニックのデザイン・設計施工をワンストップで行うユニオンテック株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:大川 祐介 以下、ユニオンテック)は、2024年に当社がデザインを手掛けた27件のクリニックの口コミ合計約3,000件を分析し、空間デザインが患者の評価に与える影響を明らかにしました。本調査は、Google、キレイパス、カンナムオンニ、トリビュー、ホットペッパービューティーの5つのプラットフォームの口コミを対象に実施しました。

空間デザインで顧客体験をデザインする!それ、本当にできてる?3,000件の口コミを徹底検証

「空間デザインで顧客体験をデザインする。」ユニオンテックはこの信念を掲げ、クリニックのデザイン・設計施工を行っています。しかし、私たちがデザインする空間は、果たして本当に空間の利用者である患者にとって理想的なものになっているのか。良い口コミはしっかり生まれているのか、または悪い口コミはないのか。そして、実際にクリニックを訪れた患者はどんな体験をしているのか。

プロフェッショナルとして結果に徹する私たちは、これらの疑問に正面から向き合いました。合計約3,000件の口コミを徹底分析し、空間デザインがクリニック評価に与える影響を明らかにするためのリアルな調査を実施。

その結果、もし空間が原因で悪い口コミが見つかれば、責任を持って無料で改善する覚悟で臨みました。

調査レポート概要

ユニオンテックがデザインを手掛けた27件のクリニックの口コミ、合計3,583件を収集し、患者の評価傾向を分析しました。データ収集元は以下の5つの口コミプラットフォームです。

Google:一般的な口コミプラットフォーム

キレイパス:美容医療専門の口コミサイト

カンナムオンニ:韓国発の美容口コミプラットフォーム

トリビュー:施術体験を共有する国内最大級の口コミサービス

ホットペッパービューティー:総合口コミプラットフォーム

■ 調査の目的

- クリニックの「認知と評価」の傾向を分析し、開業を検討するドクターにとって有益な情報を提供する。- 空間デザインが患者の満足度やクリニックの評価にどのように影響を与えているかを明らかにする。- クリニックの成功要因を明確にし、デザインの改善点を導き出す。

■調査日

2025年1月16日時点

調査結果

1. 認知および評価が高いクリニックの割合

当社が手がけたクリニックのうち、半数以上が月間10件以上の口コミを獲得しており、そのうち良い口コミ率は92~94%と非常に高い評価を得ています。また、月間3~9件の口コミを獲得しているクリニックでも良い口コミ率が90%を超えており、認知・評価ともに安定していることが分かりました。

一方で、口コミ件数が0~2件のクリニックでは良い口コミ率が69%と比較的高いものの、認知度が低いため、新規患者の獲得が難航している可能性があります。これらのクリニックでは、GoogleマップやSNSを活用した口コミ促進策の導入が急務であると言えます。

ユニオンテックでは、空間のお引き渡し後も、開業後の口コミが少ないクリニックに対してフィードバックやアドバイスを行っています。

開業後もお客様の集客状況をモニタリングすることで、お客様にとって価値の高いパートナーとしてご評価をいただいています。

クリニックデザインの考え方を見る :https://clinic.union-tec.jp/project2. 口コミ数の多いクリニックトップ5

1位:Lively Clinic 浜松町 様(https://lively-clinic.com/)

2位:Richesse clinic 様(https://richesse.clinic/)

3位:Credo Clinic 新宿 様(https://credo-clinic.com)

4位:PRISM Beauty Clinic 様(https://prism-clinic.com/)

5位:CHINOWA CLINIC 様(https://chinowa-clinic.jp/)

口コミ数の多いクリニックは、院内の快適さやサービスの質に加え、患者が口コミを投稿しやすい環境を整えていることが共通点として挙げられます。SNSでのシェアを促す工夫や、口コミ投稿を歓迎する姿勢が、より多くの患者の声を引き出すカギとなります。

Lively Clinic 浜松町 様

また、開業2ヶ月で口コミ件数が60件を超えるクリニック( Lively Clinic 浜松町 様(https://service.union-tec.jp/shop/project/detail/115) )があったことから、開業して間もないクリニックでも高品質な空間デザインと効果的なプロモーションを行うことで、短期間で多数の高評価口コミを獲得できることが分かりました。

話題になりやすいデザインや、フォトジェニックな内装が口コミ数の増加に直結する可能性があります。

クリニックデザイン事例を見る :https://clinic.union-tec.jp/clinic

3.空間への評価の圧倒的な高さとその背景

全27件のクリニックの口コミ総数は3,583件ですが、そのうち空間に関する口コミは807件と23%を占めています。

驚くべきは、この空間に関する評価の高さで、789件が良い口コミ、悪い口コミはわずか18件に留まっています。つまり、空間評価における良い意見の割合は約97.8%、悪い意見は約2.2%という結果になり、利用者からの満足度が非常に高いことが伺えます。

4.改善点の指摘と利用者からのフィードバック

一方、悪い口コミ18件には共通した改善ポイントがいくつか挙げられています。まず、施術室が薄いカーテンや薄い壁で仕切られているため、プライバシーが十分に確保されず会話が筒抜けになってしまう点が指摘されています。また、院内の広さや設備の不足、待合スペースの不在といった点、さらに洗顔や洗面時の自動水栓やセンサーの使いにくさといった細かな不備も問題視されています。

全体として、空間に関するポジティブな評価が圧倒的な中、これらのネガティブな意見は今後のサービス向上のために貴重なフィードバックとして活かされることが期待されます。

また、新たにクリニックを開業される方々にとっても、空間づくりにおけるこのポイントを重視することが成功の鍵となるでしょう。

お客様の声を見る :https://clinic.union-tec.jp/stories

総括と今後の展望

本調査により、ユニオンテックがデザインしたクリニックの過半数が高い認知と評価を獲得していることが明らかになりました。特に、空間デザインに対するポジティブな評価が高く、クリニックの成功にはデザインの質が大きく関わることが示唆されています。なお、空間が原因となる悪い口コミが発生した場合、無償で改修対応を決意する方針に基づき、既にいくつかの空間デザインに起因する悪い口コミが見受けられたクリニックには、早速連絡を取り、今後の改善策や方向性について話し合いを進める所存です。

今後もユニオンテックは、クリニックを単なる医療の場ではなく、患者の人生を変える重要な空間と捉え、最高の体験を提供できる環境を追求してまいります。さらに、次なる挑戦として、美容医療ユーザーとドクターが交流できる大型イベントの開催も予定しております。

ぜひご期待ください。

■ ユニオンテックの商空間マーケティング事業

「Space for the BEST CX ~すべての顧客体験をデザインする~」

「CX=顧客体験」デザインとは、そのクリニックを訪れた人にどんな体験をしてもらい、どんな気分になってもらうかをデザインすること。当社が提供する空間デザインでは、リアルな空間接点だけでなくデジタルを含めたすべての接点におけるCXをデザインします。

さまざまな接点でお客様がどんな体験をし、どんな気分になるかをデザインすることで、認知・集客・シェア・リピート・ファン化といった成果に繋げます。



また、企画・分析、設計デザイン、施工、引越し、原状回復まで、全てをワンストップで対応し、全工程を自社で責任を持って行うことで一貫した高品質なサービスをお約束します。

クリニックデザイン専門サイト:https://clinic.union-tec.jp/

商空間デザイン 実績サイト:https://service.union-tec.jp/shop/

資料ダウンロード:https://service.union-tec.jp/downloads/?cat=8

お問い合わせフォーム:https://service.union-tec.jp/contact/shop/

■ ユニオンテック株式会社について

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「商空間マーケティング事業」「ビルバリューアップ事業」「スペースコンストラクション事業」「施工BPO事業」「PersGPT(パースGPT)」を展開。

会社名:ユニオンテック株式会社

設立:2000年6月

所在地:東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

資本金:1億円

事業内容:オフィス・商空間の企画設計施工。オフィス家具の購買・施工のBPO。

代表取締役:大川祐介

ミッション:Build a new standard.

事業内容:

コーポレートサイト:https://www.union-tec.jp/

オフィス・商空間サービスサイト:https://service.union-tec.jp/

BPO事業:https://www.bpo.union-tec.jp/

PersGPT(パースGPT):https://www.cg.union-tec.jp/