MentorMe株式会社、3000名の専門家によるメンター紹介を特別価格で提供する「年度末キャンペーン」を実施中

MentorMe株式会社

企業の新規事業開発や社内研修を支援する専門家マッチングプラットフォーム「MentorMe」(運営会社:MentorMe株式会社)は、通常価格よりも安価にメンターを紹介する「年度末キャンペーン」を実施いたします。

■ 3000名の専門家が新規事業や社内研修を支援

MentorMeは、約3000名の専門家が登録するプラットフォームで、企業のニーズに応じた適切なメンターを提供しています。新規事業開発のサポートはもちろん、社内研修の講師やセミナー登壇者の紹介など、多岐にわたる企業ニーズに対応可能です。



■ 年度末キャンペーンの概要

今回のキャンペーンでは、年度末に向けた企業の研修・事業推進を支援するため、通常価格よりもお得な条件でメンター紹介サービスを提供いたします。

- 対象期間:2025年2月17日 ~ 2025年3月31日(※キャンペーン期間中にお問い合わせをいただければ適用)

- 対象:新規事業開発ご担当者様、社内研修ご担当者様、人事ご担当者様など

- キャンペーン特典:初回メンタリング無料!(※通常価格よりもお得なチケット制も可能)

- 対応可能な領域:新規事業開発、社内研修、DX推進、マーケティング、営業、組織開発 など

■ 法人の期末予算活用を支援

本キャンペーンは、法人の期末予算を有効活用するために設計されました。年度末に予算が余っており、効果的な活用方法を模索している企業や、社内のリソースだけでは解決が難しい課題を抱える企業にとって、MentorMeの専門家が実践的な解決策を提供します。







■ 大企業から中小企業まで幅広い支援実績

MentorMeは、スタートアップから大手企業まで幅広いクライアントに対し、専門家の知見を活かした支援を行っています。特に、中小企業においても実績が豊富で、リソース不足や知見不足を補う手段として、多くの企業にご活用いただいています。





これまで、大手企業の新規事業開発コンテストのプロデュースや社内研修の企画から講師派遣まで、幅広く支援を行ってきました。新規事業の立ち上げ支援だけでなく、組織の成長を促進する研修や実践的なスキルアップのためのセミナーなど、多様なニーズに対応しています。





■ ご提案までのフロー

1.「お申し込みページ」よりお申しみ(ご相談内容を簡単にご記入ください)

▼

2.お打ち合わせ(詳細をヒアリングさせていただきます)

▼

3.弊社にて課題解決に最適なメンターを選抜&ご紹介(複数名)

▼

4.ご相談者さまにて気になるメンターをピックアップ&顔合わせ

▼

5.正式決定、メンタリングスタート♪



■ お問い合わせ・申し込み方法

本キャンペーンに関する詳細やお申し込みは、以下のURLよりご確認いただけます。

https://mentorme.co.jp/campain

※「相談したい内容 / What is your challenge?」欄内に『年度末キャンペーン適用』とご記載ください。



【MentorMeについて】

メンターミーは、企業の成長を支援する専門家マッチングプラットフォームです。豊富な経験と実績を持つ専門家を活用し、企業の課題解決をサポートします。

2024年6月には「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げるAoba-BBT株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 柴田巌)のグループとなりさらなる進化を遂げています。





■ 会社概要

本社所在地:東京都千代田区二番町3番地

代表者:代表取締役 宮本圭介

設立:2019年12月17日(サービスリリース:2021年2月)

事業内容:挑戦者とメンターのマッチングプラットフォーム運営

ホームページ:https://mentorme.co.jp/





本件に関するお問い合わせ先:

MentorMe株式会社 広報担当

E-mail:info@mentorme.co.jp