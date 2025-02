4,000,000円突破！ウイスキーの第一人者が厳選する極めて希少性の高い【限定ウイスキー】が連続的に、確実に、誰よりも早く、手に入る機会を提供！FiNANCiEでトークンを販売中！【2月28日まで】

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイル(東京都新宿区、代表取締役:静谷 和典)は、トークンプラットフォームFiNANCiE内のコミュニティ「ウイスキーサロン」にて、トークンを発行・販売開始しました。初回ファンディングを2025年1月31日(金)19:00からスタートし、4,000,000円を超えるサポートを頂いております。

初回ファンディング お申込みはこちら :https://financie.jp/users/Whisky_Salon/cards

【ウイスキートークン保有のメリット】

こちらの動画は、ウイスキートークン保有の解説動画です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ep7wcMOvCLc ]

マスター・オブ・ウイスキーであるウイスキーの第一人者が厳選する極めて希少性の高い限定ウイスキーの先行購入権を、ウイスキートークン保有特典として用意致します。

ファンディング後は、レアなウイスキーを【連続的にリリース】します!

通常、レアなウイスキーは、リリースされた瞬間に、早押しとなり、争奪戦で、売り切れることがほとんどです。しかし、ウイスキートークン保有者の方々には【先行購入のご案内】をしていきますので、【確実にそして誰よりも早く手に入る機会】を提供します!

【ウイスキーのプロデューサー】

ウイスキーのプロデュースは、マスター・オブ・ウイスキー(ウイスキーに関する深い知識とテイスティング能力を有することを証明する日本で最も権威のある資格 現在17名のみが保有)である静谷が行い、本気で選び抜いたウイスキーを皆様にお届けします。

静谷は、業界唯一のウイスキー専門誌「ウイスキーガロア」の公式テイスターを2017年の創刊当初から現在に至るまで7年以上勤め、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行う世界最大級の品評会【東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)】において2019年から現在に至るまでチェアマン(審査員)を務めています。

また、世界1位となるウイスキー樽を自ら選ぶことに成功しました!(上の画像参照)

そして、現在に至るまで、バー業界の中では最多となる累計50本以上のウイスキーボトルをプロデュースしてきました。上の画像のボトルは、ほんの一例です。

これらの経験をフル活用し、ウイスキートークン保有者の方々のために、究極の樽を選定していきます!

【販売コース】

詳しくは、以下の「初回ファンディング お申し込みはこちら」からご確認ください。

また、各コースは「先着順・無くなり次第終了」ですので先着順となります。お早めにお申し込みください。

【ウイスキーサロンプロジェクトのロードマップ】

ウイスキーサロンのプロジェクトは、ウイスキーサロンコミュニティの熟成を皆様と創りあげながら、以下のロードマップに基づいた進行を予定しています。

STEP1:FiNANCiEでコミュニティを形成・資金調達

ウイスキーとバーを愛する唯一無二のコミュニティを作りに向けて一緒に盛り上げていただける支援者を募集します!

STEP2:レアなボトルをウイスキートークン保有者へ連続的にリリースする!

多様なウイスキートークン保有特典を実現する!

当初からレアウイスキーのプロデュースを開始し、ウイスキーファンの注目を集める。また、販売を通じて調達した資金でウイスキーの樽を買い、コミュニティーメンバーやウイスキーサロンにレアなウイスキーを届ける基盤を構築する。また、フィナンシェにて様々な特典を用意し、コミュニティの活性化を図り、唯一無二コミュニティとなることを目指す。

STEP3: プロデュースしたウイスキーを愉しめる空間(ウイスキーサロン)を日本全国へ広げる!

理念に共感する加盟店オーナーを募り バー ウイスキーサロンを全国に展開し、特別でレアなウイスキーを愉しめる空間を広げることを目指します。



最終的に、バー ウイスキーサロンを全国に展開することで、他にはないセレクションと本物の知識でお酒を愉しめる空間を日本全国に存在することを目指します!また、皆様と一緒に創り上げるウイスキーとバーを愛する本コミュニティが唯一無二なもとなることを目指します!そしてバーテンダーがなりたい職業トップ10となることを目指します!

※事業の進捗状況により、方針が変更される場合があります。

【オーナープロフィール】

ウイスキーサロン オーナー 静谷 和典(Shizuya Kazunori)

2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。

スコットランドにてTHE GLENLIVET ベストアンバサダーを受賞した他、「TOKYO WHISKY & SPIRITS COMPETITION 2019」では、自身のプロデュースするウイスキー「グレンファークラス ブラックジョージ」で「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠を達成、世界1位を獲得。その後は「TOKYO WHISKY & SPIRITS COMPETITION」にて現在まで6年連続で審査員ならびにチェアマンを務めている。

バーテンダーとして、国内外問わず様々なカクテルコンペティションにも出場し、「Bols Around The World 2019」にて日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」グレングラント部門にて日本チャンピオンに輝き、「Hennessy My Way 2023」では世界で10人のファイナリストに選出されるなどの様々な成果をあげている。

お酒の魅力を発信するインフルエンサーとして、YouTube、TikTok、InstagramなどのSNS総フォロワー数は180万人を越え(2025年1月時点)、その発信力によって様々な情報の発信を行い業界に貢献している。

バー ウイスキーサロンの旗艦店となる、静谷がオーナーを務める バー 新宿 ウイスキーサロンは、サステナブルで先進的なバーとして初代「The Bar World of Tomorrow」に、フランスの世界的酒造メーカー ペルノリカール社によって「世界が選ぶ東京のBAR 10選」に選ばれるなど様々なタイトルを受賞し、国内外から様々な人が集まる「ウイスキーの聖地」としての評価をいただいています。

