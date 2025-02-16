Roselia¡ÖStille Nacht, Rosen Nacht¡×¾å³¤ÄÉ²Ã¸ø±é ³«ºÅÊó¹ð

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M1. Sage der Rosen
M2. Song I am.
M3. THE HISTORIC...
M4. Determination Symphony
M5. FIRE BIRD
M6. ÌóÂ«
M7. ÁÃ¤Î²Ö´§
M8. Neo-Aspect
M9. Re:birth day
M10. Ç®¿§¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥ó
M11. PASSIONATE ANTHEM
EN.1 Our Carol
EN.2 ONENESS
EN.3 BLACK SHOUT
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