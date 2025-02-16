¿·ºîPXG Black Ops Ultra Lite ¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÈ¯É½

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PXG AOYAMA
¢£ ½»½ê¡§107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-3-16 1F
¢£ ±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～20¡§00
¢£ ÄêµÙÆü¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÊÌÅÓÀßÈ÷ÅÀ¸¡Åù¤ÎµÙ¶È¤¢¤ê¡ÊÉÔÄê´ü¡Ë
¢£ ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6712-6888
¢£ Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html
PXG¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢Christiaan Bezuidenhout¡¢Eric Cole¡¢Jake Knapp¡¢Patrick Fishburn ¡¢Zach Johnson¡¢David Lipsky¡¢Henrik Norlander¡¢Chad Ramey¡¢Mason Andersen¡¢Cristobal Del Solar¡¢Patrick Cover¡¢Brandon Crick¡¢Seth Reeves¡¢Augusto Nunez¡¢Paul Barjon ¡¢Sebastian Cappelen ¡¢Kevin Dougherty¡¢Ryan McCormick¡¢Shad Tuten ¡¢Joey Garber¡¢Nathan Petronzio ¡¢Celine Boutier ¡¢Linnea Strom¡¢Mina Harigae ¡¢Auston Kim¡¢Gina Kim¡¢Megan Khang ¡¢Minji Kang¡¢Kaitlin Milligan¡¢Christina Kim¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
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