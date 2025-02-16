¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ§Äê¤³¤É¤â±à ÂçÆÁ³Ø±à¡×ÍÍ ¿·µ¬¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó
¢£·ÀÌóÆâÍÆ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ§Äê¤³¤É¤â±à ÂçÆÁ³Ø±à¡×ÍÍ¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ§Äê¤³¤É¤â±à ÂçÆÁ³Ø±à¡×ÍÍ ¿·µ¬¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£·ÀÌóÆâÍÆ
¥Ö¥í¥ó¥º¥Ñー¥È¥Êー
¢£Ë¡¿ÍÌ¾/ÂåÉ½¼Ô
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÂçÆÁÊ¡»ã²ñ¡¡ÂçÆÁ³Ø±à¡¡/±àÄ¹¡¡Àõ¹áÁïÉ§
¢£Ï¢ÍíÀè
¶âÂô»ÔÀ¦ÅÄÃæ1-97
TEL¡§076-267-0961
¢£¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://daitokugakuen.jp/
¢£¶ÈÌ³ÆâÍÆ
ÆýÍÄ»ù¤Î¶µ°éÊÝ°é¤ÎÄó¶¡
»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Î±¿±Ä