¡Ö°ì¿¿Æ² ¡ß SomethingBlue¡×¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÃÂÀ¸¡ª²Ö²Ç¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡ÖICEBLUE LABEL¡×È¯Çä
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
°ì¿¿Æ²¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Õ¥¡¥ßー¥æ¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÊõÀÐ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤ÈÁÛ¤¤¤ò·Ò¤²¤ëÊ¸²½¤òÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖSomethingBlue¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖICEBLUE LABEL - ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¥ìー¥Ù¥ë - ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿¿Æ²¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Ö¥ëー¡×¤È¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç²Ö²Ç¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê´·½¬¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSomethingBlue¡×¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»ØÎØ¤ÎÆâÂ¦¤ËÀÄ¤¤¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖICEBLUE LABEL¡×¡£
·ëº§¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î½Ö´Ö¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê»ØÎØ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È±Ê±ó¤Îµ±¤¤Ç¤ªÆó¿Í¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å¤ÎÉ¤Ê¸²½¤È¸½Âå¤Î´¶À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤´¾Ò²ð
No.1
ÀµÌÌ¤ò²¦Æ»¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È²ÄÎù¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£½Å¤ÍÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬Ãæ±û¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¡£
No.2
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¤ÎÀÐºÂÎ¢¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ëー¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤òÃúÇ«¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬ìÔÂô¤Ëµ±¤¯¥ê¥ó¥°¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤Î¥Ö¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤è¤ê½À¤é¤«¤Ê¿§Ì£¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
No.3
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¤ÎÀµÌÌ¤ÎÆ©¤«¤·Â¤·Á¤Ï¡¢¼ê¤ò·Ò¤°¤è¤¦¤ËÎ¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ËèÆü¤Ä¤±¤¿¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤Ï13ÀÐ¤â¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò²ó¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀÐ¤Ê¤·¥ê¥ó¥°¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÈÆ±¤¸°ÌÃÖ¤ò¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó²Ã¹©¤Ë¤·¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
No.4
ÀÐºÂ¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸ò¤ï¤ëÆ©¤«¤·Â¤·Á¤ò»Ü¤·¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¡£¥ê¥ó¥°Á´ÂÎ¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ó¤¯¤è¤¦¤Ê¥¦¥§ー¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢»Ø¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£Íµ¡Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤ËÀ¶ÎÃ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
No.5
¼ê¤ò¤½¤Ã¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë¥¦¥§ー¥Ö¥é¥¤¥ó¤ÈìÔÂô¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îßê¤á¤¤¬Í¥²í¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£4ÅÀÎ±¤á¤Î¥»¥ó¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤·¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥°¤âÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥ê¥ó¥°¤Ë¡£
¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥¤¥áー¥¸
Åö¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¥á¥ìÀÐ¤ò¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¡£¢¨
¥Û¥ï¥¤¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Í¥¤·¤¤¹ç¤¤¤Î¥Ö¥ëー¤Ï¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥ê¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¿Íµ¤¤ÎÊõÀÐ¤Ç¤¹¡£
¡Ö±Ê±ó¤Î¹¬¤»¡×¡Ö¹¬Ê¡¤ò´ê¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤¤¤Ä¤â¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹¬¤»¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¢¨¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤Çµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤ò¿Í¹©Åª¤Ë»Ü¤¹ ¡Ê¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È½èÍý¡Ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·Á³¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ËÃå¿§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¸¶ÀÐ¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿§¥à¥é¤Î¤Ê¤¤Åý°ì´¶¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¥Ö¥ëー¤ËÈ¯¿§¤·¤Þ¤¹¡£
ICEBLUE LABEL¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó :
https://1sd-bridal-nagano.jp/item/brand/icebluelabel
°ì¿¿Æ²¤ÎÆÃÄ§
¡¦À¤³¦»°Âç¥«¥Ã¥¿ー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°ìÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¡¦¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖNIWAKA¡Ê¥Ë¥ï¥«¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀµÅýÇÉ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸·Áª¤·¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§»ØÎØ¡¦º§Ìó»ØÎØ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ¾Ò²ð
£±.¥Ö¥ëー¥¸¥å°ì¿¿Æ²
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥Ö¥ëー¥¸¥å°ì¿¿Æ²¡ÊÄ¹Ìî»Ô¹âÅÄ¡Ë
¡Êhttps://1sd-bridal-nagano.jp/shop/shop_nagano_bruges¡Ë
¢©381-0034
Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÂç»ú¹âÅÄ1737-1
TEL : 026-263-5550
E-mail : info@1sd.jp
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡§https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
¢¨¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².°ì¿¿Æ² ¾¾ËÜ½íÅ¹
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
°ì¿¿Æ² ¾¾ËÜ½íÅ¹¡Êhttps://1sd-bridal-nagano.jp/shop/shop_matsumoto¡Ë
¢©390-0841
Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô½í3ÃúÌÜ10-9
TEL : 0263-24-1177
E-mail : info@1sd.jp
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡§https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
¢¨¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.°ì¿¿Æ² ÈÓÅÄËÜÅ¹
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
°ì¿¿Æ² ÈÓÅÄËÜÅ¹
¡Êhttps://1sd-bridal-nagano.jp/shop/shop_iida¡Ë
¢©395-0805
Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»ÔÅ¤°ì¿§111
TEL : 0265-24-6663
E-mail : info@1sd.jp
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡§https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
¢¨¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞ
£´.°ì¿¿Æ² ºùÌÚ¥¤¥ó¥¿ーÅ¹
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
°ì¿¿Æ² ºùÌÚ¥¤¥ó¥¿ーÅ¹
¡Êhttps://1sd-niigata.jp/shop/shop_sakuragi¡Ë
¢©950-0983
¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¿ÀÆ»»û2ÃúÌÜ7-5
TEL¡§025-244-7055
E-mail¡§info@1sd-niigata.jp
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡§https://1sd-niigata.jp/reservation
¢¨¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£µ.°ì¿¿Æ² ËüÂåÅ¹
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
°ì¿¿Æ² ËüÂåÅ¹
¡Êhttps://1sd-niigata.jp/shop/shop_bandai¡Ë
¢©950-0909
¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÈ¬ÀéÂå2ÃúÌÜ2-1-1³¬
TEL¡§025-278-3200
E-mail¡§ info@1sd-niigata.jp
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡§https://1sd-niigata.jp/reservation
¢¨¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£