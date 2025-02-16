µÙ²ËÂ¼¾è°È¹â¸¶¤Ç¤Ï¡¢£´·î1Æü¤è¤ê¿®½£¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¡～ÃÂÀ¸¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¿®½£¥µー¥â¥ó¡×¤ÈÃÏ¸µÍÎ²Û»ÒÅ¹¥»¥é¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ～
2025Ç¯½Õ¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¡Ö¿®½£¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×
¡¡Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÎÃæÉô»³³Ù¹ñÎ©¸ø±à¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖµÙ²ËÂ¼¾è°È¹â¸¶¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô°ÂÆÞ4307¡¡»ÙÇÛ¿Í¡§ÎëÌÚÎ´¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿®½£¥µー¥â¥óÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤´Í¼¿©¤Î¡Ö¿®½£¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢¿®½£¥µー¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¡ÖÍÎ²Û»Ò¥»¥é¡×¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅ¡£µÙ²ËÂ¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¤Ê¤É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡°ÂÆÞÌî¤ÎÀ¶Î®¤Ç°é¤Ã¤¿¿®½£¥µー¥â¥ó
¡¡¿®½£¥µー¥â¥ó¤Ï3Ç¯¤Ç½Ð²Ù¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙ²ËÂ¼¤Ç¤Ï¡¢ Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¤Ë¤¢¤ëµÙ²ËÂ¼ÀìÍÑ¤ÎÀ¸¤±äÇ¤Ç4Ç¯°Ê¾åÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢Âç¤Ö¤ê¤Ç»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ°¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤ä¡¢G7³°Áê²ñ¹ç¤Ç¤âÄó¶¡¤µ¤ì°ìÌöÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¿®½£¥µー¥â¥ó¡£Ä¹Ìî¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç¼ê¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤äÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤·¤«ÈÎÇä¤¬¤Ê¤¯¡¢´õ¾¯¤Ê¸©Æâ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À¸¤±äÇ¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È±Ë¤°¿®½£¥µー¥â¥ó
¢¡¡ÖÍÎ²Û»Ò¥»¥é¡×
¡¡Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÎ¤»³ÊÕ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÃÏ¸µ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡ÖÍÎ²Û»Ò¥»¥é¡×¡£¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÁý±ö¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡¢ÌÀ¼£µÇ°´Û¤ÇÎÁÍý¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥±ー¥¤Ê¤É¥Ç¥¶ー¥È¤âÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¾¾ËÜ¤ËÌá¤êÏ·ÊÞ¥Ñ¥ó²°¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¥»¥é¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÙ²ËÂ¼¾è°È¹â¸¶¤Ç¤Ï¡¢Í¼¿©¡¦Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÇäÅ¹¤äµÊÃã¤Ë¤Æ¾Æ¤²Û»Ò¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿Íµ¤¤Î¤ªÅÚ»ºÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¥»¥é¤Î¾Æ¤²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ê9¼ïÎà¡Ë¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡½»¡¡½ê¡§¢©390-0221 Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÎ¤»³ÊÕ1381-8
¡¡£Ô£Å£Ì¡§0263-39-1939
ÍÎ²Û»Ò¥»¥é
¢¡µÙ²ËÂ¼¾è°È¹â¸¶¡¢¿®½£¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç³«ºÅ
¡¡¡Ö¿®½£¥µー¥â¥ó¤ÈÃÏ¸µÍÎ²Û»ÒÅ¹¥»¥é¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê½Õ¥Õ¥§¥¢¡¦¥µ¥Þー¥Õ¥§¥¢¡Ë
¡¡¿®½£¥µー¥â¥ó¤Ï2024Ç¯¤ÇÃÂÀ¸¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢µÙ²ËÂ¼¾è°È¹â¸¶¤Ç¤Ï4·î1Æü¤«¤é¡Ö³¤¤Ê¤·¸©¤ÎÄ¹Ìî¸©¤ÇÃÏ¸µ¤Îµû¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¿®½£¥µー¥â¥ó¥á¥Ë¥åー¤ò¼ïÎàËÉÙ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£»ºÍñ¤·¤Ê¤¤¿®½£¥µー¥â¥ó¤Ï¡¢»ºÍñ¤ËÍ×¤¹¤ë±ÉÍÜ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á»Ý¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¿®½£¥µー¥â¥ó¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÇÏ»É¤·¤ä¿®½£Âç²¦¥¤¥ï¥Ê¡¢¤ª¤ä¤¡¢¿®½£¤½¤Ð¡¢»³Â±¾Æ¤¤Ê¤É¤â¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥åー¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï¢Çñ¤Ç¤âË°¤¤º¤Ë¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü¡¡´Ö¡§2025Ç¯£´·î£±Æü～£¸·î31Æü
¡¡ÎÁ¡¡¶â¡§£±Çñ£²¿©ÉÕ¤¡¡Âç¿Í£±Ì¾¡¡16,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ê¿Æü£²Ì¾£±¼¼ÍøÍÑ»þ¤Î1Ì¾ÍÍÎÁ¶â¡¡
¿®½£¥µー¥â¥ó¤ÈÃÏ¸µÍÎ²Û»ÒÅ¹¥»¥é¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥§¥¢¡Ê²èÁü¤Ï¥µ¥Þー¥Õ¥§¥¢¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¢¡¿®½£¥µー¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¡»½Õ¥Õ¥§¥¢¡Ê4～6·î¡Ë¡¡
¡¡ÌÚ¤Î²êÌ£Á¹¾Æ¤¡¢°®¤ê¼÷»Ê¡¢½ÕÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¡¡Â¾
¡»¥µ¥Þー¥Õ¥§¥¢¡Ê7～8·î¡Ë¡¡
¡¡ßÕ¤êÂ¤¤ê¡¢¥µー¥â¥ó¥¹¥Æー¥～¼«²ÈÀ½ÌîÂôºÚ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹Åº¤¨～¡¡Â¾
¡¡¾åµ¤Î¥á¥Ë¥åー°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿®½£¥µー¥â¥ó¤Î¥á¥Ë¥åー¤òËÉÙ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£µÙ²ËÂ¼¾è°È¹â¸¶¤Ç¿®½£¥µー¥â¥ó¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Õ¥Õ¥§¥¢¡¡¿®½£¥µー¥â¥óÌÚ¤Î²êÌ£Á¹¾Æ¤
¥µ¥Þー¥Õ¥§¥¢¡¡¿®½£¥µー¥â¥óßÕ¤êÂ¤¤ê
¢¡ÍÎ²Û»Ò¥»¥é¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¿®½£¤Î¥Õ¥ëー¥Ä
¡¡¡ã¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¡¡¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åー¡ä
¡¡µÙ²ËÂ¼¾è°È¹â¸¶¡ßÍÎ²Û»Ò¥»¥é¡¢¶¦Æ±³«È¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¤ä¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¢¤ê¤ó¤´¡¢¹ÈÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤¿¼«Ëý¤Î¥±ー¥¤Ç¤¹¡£½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¿®½£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥ëー¥Ä¤â¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ï¾¾ËÜ»Ô¤Î¤ªÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡Ö»³·ÁÂ¼¡×¤ÎÌ¾Êª¤¹¤¤¤«¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¨Àá¤Ë¤è¤ê¡¢µÙ²ËÂ¼¤Î¥í¥´Æþ¤ê¼êºî¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤âÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£(½Õ¤Ïºù¹á¤ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)
ÍÎ²Û»Ò¥»¥é¤Î¥¹¥¤ー¥Ä
¥µ¥Þー¥Õ¥§¥¢¡¡»³·ÁÂ¼»º¥Ö¥é¥ó¥É¤¹¤¤¤«
¢¡Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¡¡2025Ç¯4·î¤è¤ê¡¢Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥í¤ÇßÕ¤Ã¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¿®½£¥µー¥â¥ó¤Î±ö¹í¾Æ¤¤ä¡¢¿®½£¥µー¥â¥ó¤Î¤À¤·ÃãÄÒ¤±¤â¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Ñ¥ó¤ä¡¢¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤âÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£¤ê¤ó¤´¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ê¤É¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ï°ú¤Â³¤¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¡µÙ²ËÂ¼¾è°È¹â¸¶
¡¡ÃæÉô»³³Ù¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¾è°È¹â¸¶¤ÎµÙ²ËÂ¼¡£É¸¹âÌó1,600£í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£¡Ö¾å¹âÃÏ¡×¡Ö¾è°È¾öÊ¿¡×¡Ö¾è°È³Ù¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿®½£¤Î´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åß¤Ï¥¹¥ー¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ´Ñ¾Þ¡¢¹â¸¶¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¤¢¤È¤Ï¾è°È²¹Àô¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡½êºßÃÏ¡§¢©390-1520¾¾ËÜ»Ô°ÂÆÞ4307 ÃÏ²¼1300m¤è¤êÍ¯¤½Ð¤¹²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤
¡¡»ÙÇÛ¿Í¡§ÎëÌÚ¡¡Î´
¡¡URL¡§https://www.qkamura.or.jp/norikura/
ÃÏ²¼1300£í¤è¤êÍ¯¤½Ð¤¹²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤
¢¡¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¥ê¥¾ー¥È µÙ²ËÂ¼
¡¡ÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñÎ©¸ø±à¡¦¹ñÄê¸ø±à¤Ê¤ÉÍ¥¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£3£µ¤«½ê¤¢¤ëµÙ²ËÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¡¢Ê¸²½¡¢Îò»Ë¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´¤¬¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£