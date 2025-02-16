¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¼çÂê²ÎTV¥µ¥¤¥º¡¢¤½¤·¤Æ3/16ÇÛ¿®³«»Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é6¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬³«»Ï!!¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²ÎCD¤Ë¤Ï±Æ»³¥Ò¥í¥Î¥Ö¤¬²Î¤¦ÁÞÆþ²Î¤Î¼ýÏ¿¤¬·èÄê!!

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¢¨Composed & Arranged by ÂôÅÄ ´° (Except Track 01, 23, 24, 26)
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(Disc) OP¥Æー¥Þ¡¢ED¥Æー¥Þ¡¢ÁÞÆþ²Î¼ýÏ¿¤Î¼çÂê²ÎCD️
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