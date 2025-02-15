¡ØÅìÊý¸¸ÁÛ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡Ù¥Ñ¥Á¥å¥êー¡¦¥Îー¥ì¥Ã¥¸¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¹ÈÈþÎë¤Î¿·¡ú5ÁÛµ¯¥«ー¥É¤âÄÉ²Ã
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥Ö(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:½©ÅÄ±Ñ¹¥¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É:3760)¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡ØÅìÊý¸¸ÁÛ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡Ù(¡Ø¥²¥ó¥ê¥×¡Ù)¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2·î15Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÆàÍî¤Î°Ç¤ÈÁÐ»Ò¤ÎËâË¡½ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー[ÃÎ¼±¤ÈÆü±¢¤Î¾¯½÷]¥Ñ¥Á¥å¥êー¡¦¥Îー¥ì¥Ã¥¸¡¢¤ª¤è¤Ó¿·¡ú5ÁÛµ¯¥«ー¥É¡ÖÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë´ê³Ý¤±¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÆàÍî¤Î°Ç¤ÈÁÐ»Ò¤ÎËâË¡½ñ¡Ù³«ºÅ¡ª¼°²½¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¶Î¬¤·¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÌÜ»Ø¤»¡ª
¼°²½¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊÔÀ®¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Á´5¥¹¥Æー¥¸¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ½ª¥¹¥Æー¥¸°Ê³°¤Î4¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢9¤Ä¤Î¸õÊä¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç·èÄê¡£
³Æ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÂ°À¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¼°²½¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò3ÂÎÁª¤Ó¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤´¤È¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¥Üー¥Ê¥¹¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¢¡õ¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÝÂê¤ÎÃ£À®¤ä¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÁÛµ¯¥«ー¥É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¹ÈËâ´Û¤Î¿Þ½ñ´Û¤ËÉÔ²º¤Ê°Û²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
ÂÐ¤ÇÉõ°õ¤òÊä¤¤¹ç¤¦ÆàÍî¤ÎËâË¡½ñ――
¤½¤Î¾å´¬¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¶Ñ¹Õ¤ÏÊø¤ì¤¿¡£
¹õ¤¤À÷¤ß¤¬½ñ²Í¤ò¿¯¿©¤·¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÅð¤à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤ÆÊÒÊý¤À¤±¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ÈÈ¿Í¤ÎÌÜÀ±¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Á¥å¥êー¤ÏËâË¡½ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤¹¤¬¡¢
¤½¤ÎÀè¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï――Í½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÁÛµ¯¥«ー¥É
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ë¥Ê¥µ¡¦¥×¥ê¥º¥à¥ê¥Ðー¤ÎÁÛµ¯¥«ー¥É¡ØÄ¹½÷¤ÎÅØ¤á¡Ù¤Ï¡¢°ìÄê»þ´Ö¾å²¼¤Ë¥ìー¥¶ー¤òÊü¤Ä¥¹¥¥ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¡Ø½ÅÁÕ¤Î¸î¸÷¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥¥ë¤ÏÁÛµ¯²òÊü+4¤ÇEX¥¹¥¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡§
2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ) 15:00～2·î28Æü(¶â) 12:59 ¤Þ¤Ç
¢£[ÃÎ¼±¤ÈÆü±¢¤Î¾¯½÷]¥Ñ¥Á¥å¥êー¡¦¥Îー¥ì¥Ã¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×´ê³Ý¤±¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡¡Ø¥Ñ¥Á¥å¥êー ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× Áø°©¤Î´ê³Ý¤±¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ê³Ý¤±¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー[ÃÎ¼±¤ÈÆü±¢¤Î¾¯½÷]¥Ñ¥Á¥å¥êー¡¦¥Îー¥ì¥Ã¥¸¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¸¾½ÀÐ[Í½þ]¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ø¥Ñ¥Á¥å¥êー ³ÎÄê Áø°©¤Î´ê³Ý¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢10²óµ§¤ë¤¦¤Á¤Î1²ó¤¬[ÃÎ¼±¤ÈÆü±¢¤Î¾¯½÷]¥Ñ¥Á¥å¥êー¡¦¥Îー¥ì¥Ã¥¸³ÎÄêÏÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ê³Ý¤±³«ºÅ´ü´Ö¡§
2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ) 15:00～2·î28Æü(¶â) 12:59 ¤Þ¤Ç
CV:ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé
¥ì¥ß¥ê¥¢¤ÎÍ§¿Í¤ÎËâË¡»È¤¤¡£
ÉáÃÊ¤Ï¹ÈËâ´Û¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ë°ú¤äÆ¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØËâË¡¤ò»È¤¦ÄøÅÙ¤ÎÇ½ÎÏ¡Ù¤ò»ý¤Á¡¢
¼ç¤ËÀºÎîËâË¡¤ä¼·¤Ä¤ÎÂ°À¤òÁà¤ëËâË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¡£
ÓÃÂ©»ý¤Á¤ÇÂÎ¤¬¼å¤¯¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¿Í´Ö¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤¬¡¢
¤½¤ÎËâÎÏ¤ÈÃÎ¼±¤ÏËÄÂç¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤À¡£
[ÃÎ¼±¤ÈÆü±¢¤Î¾¯½÷]¥Ñ¥Á¥å¥êー¡¦¥Îー¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢´ê³Ý¤±¤ÈÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥Ñ¥Á¥å¥êー¤Î¥×¥é¥Á¥Ê²ÝÂê¡Ù¤ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Î°áÁõ¡ÖÇ¼ª¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥Á¥å¥êー¤Î¥×¥é¥Á¥Ê²ÝÂê
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ) 15:00～2·î28Æü(¶â) 12:59 ¤Þ¤Ç
¢£¹ÈÈþÎë¤Î¡ú5ÁÛµ¯¥«ー¥ÉÅÐ¾ì¡ª¡ØÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ÄÉ²±¤Î´ê³Ý¤±¡Ù³«ºÅ¡ª
¡¡2·î17Æü(·î) ¤è¤ê¡¢¿·¡ú5ÁÛµ¯¥«ー¥É¡ØÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹¡Ù¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ÄÉ²±¤Î´ê³Ý¤±¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹¡Ù¤¬»ý¤Ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¡Ø¸«ÀÚ¤ê¤Îµ¤ÎØ¡Ù¤Ï¡¢¸ú²ÌÈÏ°ÏÆâ¤ÎÅ¨ÃÆ¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¹¶·â¤Ë¤è¤êÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥Üー¥Ê¥¹¤òÆÀ¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î´ê³Ý¤±¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÆÀ¤Ê³ä°ú¤ä¡ØÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹¡Ù¤Î½Ð¸½³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×´ê³Ý¤±¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ØÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ÄÉ²±¤Î´ê³Ý¤±¡Ù
¡¦¡ØSTEP UP!! ÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ÄÉ²±¤Î´ê³Ý¤±¡Ù
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î17Æü(·î) 15:00～2·î28Æü(¶â) 12:59 ¤Þ¤Ç
¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÆàÍî¤Î°Ç¤ÈÁÐ»Ò¤ÎËâË¡½ñ¡Ù¤ÎÊó½·¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤éÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¡Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê´ê³Ý¤±¥Á¥±¥Ã¥È¡¦»ç¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2·î15Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ø¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÀìÍÑ¡ÛÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ÄÉ²±¤Î´ê³Ý¤±¡Ù¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÀìÍÑ¡ÛÉÔÂ«¤Ê1Æü¥á¥¤¥ÉÄ¹ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ÄÉ²±¤Î´ê³Ý¤±
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ) 15:00～3·î2Æü(Æü) 14:59 ¤Þ¤Ç
¢£´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÅìÊý¸¸ÁÛ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
Æ°ºîÃ¼Ëö¡§
¡¡[ iOS ]
¡¡iPhone¡¡iOS16.0 °Ê¹ß ¥á¥â¥ê4GB°Ê¾å
¡¡iPad¡¡iPadOS 16.0 °Ê¹ß ¥á¥â¥ê4GB°Ê¾å
¡¡[ Android ]
¡¡Android OS 9.0°Ê¹ß SnapDragon855°Ê¹ß ¥á¥â¥ê4GB°Ê¾å
¡¡¢¨°ìÉôµ¡¼ï¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§°éÀ®¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°RPG
ÇÛ¿®»þ´ü¡§2023Ç¯11·î22Æü～ÇÛ¿®Ãæ
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§
[ App Store ] https://itunes.apple.com/jp/app/id6449170236?mt=8
[ Google Play ] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.touhou
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://gensoueclipse.jp/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/gensoueclipse
¸ø¼°PV¡§https://youtu.be/eqM6MPbplao
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)¾å³¤¥¢¥ê¥¹¸¸ÜÛÃÄ (C)2023 CAVE Interactive CO., LTD.
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥Ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡Ö¥±¥¤¥Ö¤¬ÁÏ¤ë¤ÈÌ¤Íè¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¸þ¤±¤Î¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·Ë¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.cave.co.jp/¡Ë
µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£