Girls Live Action ¡Ö¹ßÎ×SOUL～À§ÈóÆóµÚ¥Ð¥º～¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¡§»°¾å À¯¹â¡Ë¤Ï¡¢½Ð»ñ¤¹¤ëGirls Live Action¡Ø¹ßÎ×SOUL ～ À§Èó¥ËµÚ¥Ð¥º ～¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÆó¼¡Àè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤¬ËÜÆü2·î15Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥È¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤Î½ï²ÏÅí²ÎÌò¤Ï°ú¤Â³¤È¿ÅÄÍÕ·î¤¬Ì³¤á¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤ÎÉñÀî¤ß¤ä¤³¤È¶¦¤ËÆ±¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò¸£°ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÏÀ±¼é¼ÓÆä¡¢¿¹ÀÄÍÕ¡¢ÂçÂì¼Ó½ïÎ¤¡¢ËÜÀ¾ºÌ´õÈÁ¡¢·¨ËÜçýè½Æà¡ÊÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥Éー¥ë¡Ë¤é¶¯ÎÏ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¹â°æÀéÈÁ¡¢º¬´ß°¦¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤â·ÑÂ³¤·¤Æ½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ¯É½¡ª
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¤è¤êºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿È¿ÅÄÍÕ·î¡¢ÉñÀî¤ß¤ä¤³¡¢¤¢¤ï¤Ä¤Þ¤¤¡¢Çß¸¶¥µ¥¨¥ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢À±¼é¼ÓÆä¡¢ËÜÀ¾ºÌ´õÈÁ¤Ê¤É¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌÌ¡¹¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÆó¼¡Àè¹Ô³«»Ï
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆó¼¡Àè¹Ô¤¬ËÜÆü2·î15Æü(ÅÚ)20:00¤«¤é2·î20Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°X(µìTwitter)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
Girls Live Action¡Ø¹ßÎ×SOUL ～ À§Èó¥ËµÚ¥Ð¥º ～¡Ù
¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥¬ー¥ë¥º¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤³¤¦¤ê¤ó¥½¥¦¥ë～¤¼¤Ò¤Ë¤ª¤è¤Ð¤º～¡Ë
¡Ú¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡Û
Îò»Ë¤È±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ë»þ¡¢¸÷¤È°Ç¤Î·ãÆ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¿ë¤Ë¡¢¶¸ÅÔ·ìÀï¡ªÂèÏ»Å·Ëâ²¦ÊÔ¡¢»°Éôºî¡Ä¡ÄºÇ½ª¾Ï¡ª¡ª
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡Ö»àÉð¼Ô¡×¤¬¿Í¡¹¤ò½±¤¤¡¢À¤³¦¤Ïº®Íð¤Ë´Ù¤ë¡£¤½¤Î¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀï¹ñÉð¾¡×¤ò¹ßÎ×¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¤¿¤Á――¹ßÎ×¥Þ¥¹¥¿ー¡£¿·½É»ÙÉô¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÌÀÃÓÌª»Ò¤È¹ßÎ×¥Þ¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Ï»àÉð¼Ô¤ä¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¸¸Ëâ¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸÷¤ÎÎÏ¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤¿½ï²ÏÅí²Î¤ÏÌª»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢Æü¡¹¡¢¸¸ËâÆ¤È²¤ËÄ©¤à¡£°ìÊý¡¢¾º¿Ê¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤¬²£Ë½¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»»Ï¤á¡¢¿·½É»ÙÉôÆâ¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶¸ÅÔ¤ÇÆæ¤Î¹ßÎ×¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¹õÂìÌÀÆä¤¬¸½¤ì¤ë¡£Èà½÷¤¬¹ßÎ×¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÉð¾¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Å·Äë¤Ï¿·½É»ÙÉô¤Ë¡Ö¶¸ÅÔÀ¬È²¡×¤òÌ¿¤¸¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤¬――¡£¹ßÎ×¥Þ¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ÏÇ¤Ì³¤ÎÅÓÃæ¡¢º½ÅÄ¹¬¤ÈÈà½÷¤Î¹ßÎ×Éð¾¡¦¿¿ÅÄ¹¬Â¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢·ìÌëÂÄËÜÉô¤¬ÆÁÀî²È¹¯¤ò²òÊü¤·¡¢¿®Ä¹À¬È²Ââ¤òÊÔÀ®¤·Åí²Î¤¿¤Á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢¸÷¤È°Ç¤Î·ãÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ªÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥È¥ë¥¹¥Èー¥êー¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ù½ª±é¸åÆÃÅµ²ñ
¢¨Àé½©³ÚSP¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë
¡ÚÆÃÅµ²ñ¤Î¥Áー¥àÊ¬¤±¡Û
¡¦A¥Áー¥à
È¿ÅÄÍÕ·î¡¡ÉñÀî¤ß¤ä¤³¡¡Äá¸«Ë¨¡¡À¶¿åô¥¡¡Ê¿À¥ÈþÎ¤¡¡Æ£°æºÌ²Ã ¡¡Ä¹·îÌÀÆü¹á¡¡¹â¸«ºÌ¸Ê»Ò¡¡ÂçÂì¼Ó½ïÎ¤¡¡ËÜÀ¾ºÌ´õÈÁ¡¡Áð¾ì°¦¡¡·¨ËÜçýè½Æà¡¡ÃæÂ¼¼ëÎ¤
¢¨È¿ÅÄÍÕ·î¤Ï5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë18:30¸ø±é¡¢5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¸ø±é¤Î»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦B¥Áー¥à
¤¢¤ï¤Ä¤Þ¤¤¡¡Çß¸¶¥µ¥¨¥ê¡¡¹â°æÀéÈÁ¡¡»³ºêÍªµ©¡¡À±¼é¼ÓÆä¡¡¿¹ÀÄÍÕ¡¡º¬´ß°¦¡¡Áêß·ÎÜ¹á¡¡ÁÒÅÄÎÜ²Æ¡¡¸¾¥æ¥ê¥Ê¡¡²ÆÌ¤¤æ¤¦¤«¡¡Í¥´õ¥¯¥í¥¨
¢¨º¬´ß°¦¤Ï5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë13:30¸ø±é¡¢5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¸ø±é¤Î»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·à¾ì¡Û
Ï»¹Ô²ñ¥Ûー¥ë
¢©140-0001 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî2-32-3
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¡ã¿·½É»ÙÉô¡ä
½ï²ÏÅí²Î¡Ä¡ÄÈ¿ÅÄÍÕ·î
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ä¡ÄÉñÀî¤ß¤ä¤³
ÌÀÃÓÌª»Ò¡Ä¡Ä¤¢¤ï¤Ä¤Þ¤¤
ÌÀÃÒ¸÷½¨¡Ä¡ÄÇß¸¶¥µ¥¨¥ê
Á°Ìî¥Þ¥Ä¡Ä¡ÄÄá¸«Ë¨
Á°ÅÄÍø²È¡Ä¡ÄÀ¶¿åô¥
ÇË¼Ç±ÑÈþ¡Ä¡ÄÊ¿À¥ÈþÎ¤
Ë¿Ã½¨µÈ¡Ä¡ÄÆ£°æºÌ²Ã
¡ã·ìÌëÂÄËÜÉô¡ä
°Ë°æÅÄ¾°¡Ä¡Ä¹â°æÀéÈÁ
°æ°ËÄ¾À¯¡Ä¡Ä»³ºêÍªµ©
¥Û¥ó¥À¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡Ä¡ÄÄ¹·îÌÀÆü¹á
ËÜÂ¿Ãé¾¡¡Ä¡Ä¹â¸«ºÌ¸Ê»Ò
¡ã¶¸ÅÔ»ÙÉô¡ä
¥¢¥·¥«¥¬¡Ä¡Äº¬´ß°¦
ÂÍøµÁµ±¡Ä¡ÄÁêß·ÎÜ¹á
¡ã»ÊÎáÉô¡ä
¼®ºêÌïÀ¸¡Ä¡ÄÁÒÅÄÎÜ²Æ
½í ÍÎ»Ò¡Ä¡Ä¸¾¥æ¥ê¥Ê
Ë¾·î Ë¾¡Ä¡Ä²ÆÌ¤¤æ¤¦¤«
¢£¿·¥¥ã¥¹¥È
¡ã·ìÌëÂÄËÜÉô¡ä
ÆÁ¶õ°ª¡Ä¡ÄÀ±¼é¼ÓÆä
ÆÁÀî²È¹¯¡Ä¡Ä¿¹ÀÄÍÕ
¡ã»àÌµÌî»ÙÉô¡ä
º½ÅÄ¹¬¡Ä¡ÄÂçÂì¼Ó½ïÎ¤
¿¿ÅÄ¹¬Â¼¡Ä¡ÄËÜÀ¾ºÌ´õÈÁ
¡ã¡©¡©¡©¡ä
¹õÂìÌÀÆä¡Ä¡ÄÁð¾ì°¦
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ä¡Ä·¨ËÜçýè½Æà¡ÊÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥Éー¥ë¡Ë
¡ã¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡ä
Å·Äë¡Ä¡ÄÃæÂ¼¼ëÎ¤/Í¥´õ¥¯¥í¥¨
¡ã¹ßÎ×½°¡ä
°ËÆ£Í¦É±¡¢¸¶ÅÄ¼ëÍý¡¢ËÙÀî ·ÃÍø¡¢À¹°ìµ¨Èþ¹á¡¢ÏÁ¹á
¡Ú¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
5·î21Æü(¿å) 18:30¡¡ÃæÂ¼¼ëÎ¤
5·î22Æü(ÌÚ) 13:30¡¡ÃæÂ¼¼ëÎ¤
5·î22Æü(ÌÚ) 18:30¡¡Í¥´õ¥¯¥í¥¨
5·î23Æü(¶â) 13:30¡¡Í¥´õ¥¯¥í¥¨
5·î23Æü(¶â) 18:30¡¡ÃæÂ¼¼ëÎ¤
5·î24Æü(ÅÚ) 13:00¡¡ÃæÂ¼¼ëÎ¤
5·î24Æü(ÅÚ) 18:00¡¡Í¥´õ¥¯¥í¥¨
5·î25Æü(Æü) 12:00¡¡Í¥´õ¥¯¥í¥¨
5·î25Æü(Æü) 16:30¡¡ÃæÂ¼¼ëÎ¤
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§¾¾Â¿°íÂÒ
Èþ½Ñ¡§¾È°æÎ¹»í
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÁï
¾ÈÌÀ¡§Â¼»³´²ÏÂ¡Ê¥Þー¥¥å¥êー¡Ë
¾ÈÌÀ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡§ÎëÌÚ°ÉÍý¡Ê¥Þー¥¥å¥êー¡Ë
²»¶Á¡§ÅÄÃæ¿µÌé
»¦¿Ø¸ú²Ì²»¡§»³ËÜÈþÃÒ»Ò
¼çÂê²ÎÀ©ºî¡§¾¾¥ö²¼¹¨Ç·
±ÇÁü¡§Á½º¬µ×¸÷¡Êco:jin projects¡Ë/¸æÄ´¹¸»Ê
»¦¿Ø¿¶ÉÕ¡§¿¹Âç
¥À¥ó¥¹¿¶ÉÕ¡§ÀÄ°æÈþÊ¸
°á¾Ø¡§Ôäºå±ÑÍý²Â
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§MIG
ÆÃ¼ìÂ¤·Á¡§ÅºÅÄæÆÂÀ
±é½Ð½õ¼ê¡§Àã¸¶ÀéºÐ
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§µÜËÜÅ°¡¢»Ö²ì¹¯¹°¡ÊDAMUS¡Ë
ÀëÅÁ¼Ì¿¿¡§Ê¿²ìÀµÌÀ¡ÊÊ¿²ì¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë
¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ºê¤«¤ì¤ó¡ÊILCA¡Ë
WEBÀ½ºî¡§²¬ËÜ¹¨Êå¡ÊBG-BASE¡Ë
¼ýÏ¿¡§¤Ä¤¯¤Ð¥Æ¥ì¥Ó
AP¡§ºäËÜÆà½ï¡ÊILCA¡Ë¡¢À¾½é·Ã¡Ê¥¢¥ê¥¹¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡¢ÀõÅÄÆä¡ÊHIKE¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¹â¶¶Æà±û¡ÊILCA¡Ë¡¢¾¾Â¿°íÂÒ¡ÊILCA¡Ë¡¢ÎëÌÚÀµÇî¡Ê¥¢¥ê¥¹¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡¢Ìð¸ýÃ£Ìé¡ÊHIKE¡Ë¡¢µÈÀ®¾¡ÊHIKE¡Ë
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§´äºêÂóÌð¡ÊILCA¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡Û
SSÀÊ¡ãÁ°ÊýA～DÎó¡ä
13,000±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¡öÆÃÅµÉÕ¤
12,000±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¡öÆÃÅµ¤Ê¤·
SÀÊ¡ãE～HÎó¡ä
11,000±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¡öÆÃÅµÉÕ¤
10,000±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¡öÆÃÅµ¤Ê¤·
AÀÊ¡ãI Îó°Ê¹ß¡ä
9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡öÆÃÅµÉÕ¤
8.900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡öÆÃÅµ¤Ê¤·
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡Û
ÆÃÅµ¡§¥¥ã¥¹¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È¡ÊÁªÂò¼°¡Ë
¥¥ã¥¹¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È£¶¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¥»¥Ã¥ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÇÛÉÛ
A¡§È¿ÅÄÍÕ·î¡¡ÉñÀî¤ß¤ä¤³ ¡¡Ê¿À¥ÈþÎ¤¡¡Æ£°æºÌ²Ã¡¡
B¡§¤¢¤ï¤Ä¤Þ¤¤¡¡Çß¸¶¥µ¥¨¥ê¡¡Äá¸«Ë¨¡¡À¶¿åô¥
C¡§À±¼é¼ÓÆä¡¡¿¹ÀÄÍÕ¡¡Ä¹·îÌÀÆü¹á¡¡¹â¸«ºÌ¸Ê»Ò¡¡¡¡
D¡§¹â°æÀéÈÁ¡¡ »³ºêÍªµ©¡¡Áð¾ì°¦¡¡·¨ËÜçýè½Æà
E¡§º¬´ß°¦¡¡Áêß·ÎÜ¹á ¡¡ÁÒÅÄÎÜ²Æ¡¡¸¾¥æ¥ê¥Ê¡¡²ÆÌ¤¤æ¤¦¤«
F¡§ ÂçÂì¼Ó½ïÎ¤¡¡ËÜÀ¾ºÌ´õÈÁ¡¡ÃæÂ¼¼ëÎ¤¡¡Í¥´õ¥¯¥í¥¨
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
Æó¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë20:00～2·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Û
¢¡.yell Llive¤Ë¤Æ¹ßÎ×SOUL¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ø¹ßÎ×FANDOM¡ÙÈ¯Â¡ª
£±¥³¥ÞÌ¡²è¡Ø¹ßÎ×BUZZ¡Ù¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ø¹ßÎ×TALK ～ ¤¿¤±¤Ý¤è¡¢Å·²¼¿Í¤Ø¤ÎÆ» ～¡Ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¹ßÎ×FANDOM¡Ù¸ø¼°HP¤È.yell Llive¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡Ø¹ßÎ×FANDOM¡Ù¤È¸¡º÷¡ª
¡¦¡Ö¹ßÎ×BUZZ¡×
¹ßÎ×SOUL¤ÎÎòÂå¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬2¼¡¸µ²½¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤Æü¾ï¤¬°ì¥³¥ÞÌ¡²è¤Ë¡Ä¡ª
¡¦¡Ö¹ßÎ×TALK ～ ¤¿¤±¤Ý¤è¡¢Å·²¼¿Í¤Ø¤ÎÆ» ～¡×
½Ð±é¼Ô¡§ÉÈÅÄ°¦Íü¡¢¿÷·Á±©°á
¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Â¬ÉÔ²Ä¤Î¥É¥¥É¥¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£!¡×
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
URL¡§https://calling-soul.com/
¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Û
X¡§https://x.com/calling__soul
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¹ßÎ×SOUL
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡Û
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡§http://confetti-web.com/@/calling-soul3
¢¨FCÀè¹Ô¤Ï³Æ¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)︎¹ßÎ×SOULÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÀ½ºî¡Û
¹ßÎ×SOULÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡ÊILCA/HIKE/¥¢¥ê¥¹¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²ー¥à¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢IP¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËIP¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ2-4 JREÀ¾¿·½É¥Æ¥é¥¹3³¬¡¦4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »°¾å À¯¹â
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hike.inc/
¢¨¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)¹ßÎ×SOULÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨ËÜ·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£