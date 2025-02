¡Ú¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¡¡¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥íー¥É¥Ð¥ó¥¯¡ÊÇ®Éé²Ù»î¸³ÁõÃÖ¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤òÈ¯É½

Aggreko Japan株式会社

(English Follows)

エネルギーソリューションの世界的リーダーであるアグレコ(Aggreko)は、データセンターの持続的な成長を支えるために、ロードバンク(熱負荷試験装置)サービスを強化することを発表します。これにより、今後さらに拡大が見込まれるデータセンター業界に、試験・コミッショニングフェーズでの効率化、試験の信頼性の向上を実現し、データセンター業界のさらなる成長を支援します。

データセンター業界の成長とともに進化するアグレコ

現在、データセンターの需要は、クラウドコンピューティングや生成AI技術の伴い急速に拡大しています。アグレコの新しいデータセンター向けソリューションは、これらの成長を支える柔軟でスケーラブルなエネルギーインフラを提供し、持続可能なデータセンター運用を実現します。

ロードバンク(負荷試験装置)のレンタル・リース拡大

アグレコは、データセンター向けのロードバンクレンタル・リースサービスを拡大します。これにより、さまざまな負荷試験に対応できる柔軟なソリューションを提供し、設備の信頼性向上をサポートします。具体的な内容は以下の通りです。

設備とノウハウ

- 多様な試験能力:36kW~6,000kWの広範な容量のレンタル用ロードバンクを提供。- 高耐久性・耐候性:互換性のある変圧器も完備。- 効率的な運用:5台を接続し、1台の制御盤から操作可能。- ポータブル&コンパクト設計:標準サイズのドアを通過可能なサイズで、持ち運びも容易。- 精密なシミュレーション:リアルな運用環境を再現し、冷却能力や電力システムの検証を支援。- カスタマイズ可能な負荷試験:データセンターの設計に応じた柔軟な負荷試験を実施。

当社の専門家チームは、データセンターの負荷試験プロジェクトに豊富な経験を有しています。試験を適切に行うため、下記のニーズに一致するロードバンクと補助装置を提供いたします。

試験用と試運転用ロードバンクの活用例

アグレコ(Aggreko)について

- 抵抗試験専用:100 kW規模のACロードバンクから、単独または複数ユニットの組み合わせによる「抵抗試験と力率可変試験」双方型の6,000 kVA規模までのロードバンク。- DCロードバンク:500Vまでの電圧に対応。- マルチタップ変圧器:高電圧スイッチギアと標準保護を搭載。- 簡単な制御設計:携帯デバイスやノートパソコンを使用して遠隔試験が可能。試験ソフトウェアによるデータ収集と証明書発行も対応。- 試験資料の提供:品質監査目的のために、試験方法や回路図を含む完全な負荷試験資料を提供。- 幅広い対応範囲:10 kWの低電圧試験から、数メガワット規模の高電圧用途まで対応可能なレンタルロードバンクを提供。データーセンターの熱負荷試験を支えるアグレコのロードバンク- 発電設備のメンテナンス試験- 低電力要因シミュレーション、周波数変換器、および電気システム統合の試験- データセンターの非常用発電機およびUPSシステムの試運転- チラーやエアコンを含む冷却システムの試験- バスバー通電試験

アグレコは、エネルギーソリューションの分野で世界の最大リーディング企業です。必要な時、必要な場所、必要な量のエネルギーを供給し、あらゆる産業を支援しています。急速に変化するエネルギー市場の最前線で、革新的な技術と豊富な業界知識を活かし、柔軟で効率的なソリューションを展開。どんなに複雑な課題にも対応し、お客様の目標達成を強力にサポートします。持続可能な未来に向け、クリーンエネルギーや次世代燃料、環境負荷の少ないサービスへの投資を加速。より環境に優しく、効率的な選択肢を世界中のお客様に提供しています。1962年に創業し、本社を英国に構え、現在6,000人以上の従業員が世界各地でエネルギーの安定供給を支えています。詳細については、公式サイトをご覧ください。https://www.aggreko.com/en

お問い合わせ先

アグレコジャパン(Aggreko Japan株式会社)

代表 加藤慎章

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル9階

https://www.aggreko.com/ja-jp/contact-us

(English Follows)

[Aggreko Japan] Announces Enhancement of Load Bank (Heat Load Testing Equipment) Services to Support the Sustainable Growth of Data Centers

Minimize the risk of power outages that cause economic losses and improve production efficiency during scheduled maintenance.

Aggreko, a global leader in energy solutions, announces the enhancement of its load bank services to support the sustainable growth of the data center industry. This initiative will improve efficiency during the testing and commissioning phases, enhance the reliability of testing, and contribute to the further expansion of the rapidly growing data center sector.

Aggreko Evolving with the Growth of the Data Center Industry

Currently, the demand for data centers is rapidly expanding due to the rise of cloud computing and generative AI technologies. Aggreko’s new data center solutions provide a flexible and scalable energy infrastructure to support this growth, enabling sustainable data center operations.

Expansion of Load Bank Rental and Leasing

Aggreko is expanding its load bank rental and leasing services for data centers. This provides flexible solutions that accommodate various load testing requirements, enhancing the reliability of equipment. The key aspects of our service are as follows:

- Diverse Testing Capabilities36 kW to 6,000 kW- High Durability & Weather Resistance- Efficient Operationfive unitssingle control panel- Portable & Compact Design- Precise Simulationreal-world operating environments- Customizable Load Testingspecific designEquipment and Expertise

Our team of experts has extensive experience in data center load testing projects. To ensure proper testing, we provide load banks and auxiliary equipment that meet the following needs:

- Dedicated Resistance Testing100 kW AC load banks6,000 kVA hybrid unitsresistance and variable power factor testing- DC Load Banks500V- Multi-Tap Transformershigh-voltage switchgearstandard protection features- Simple Control Designmobile devices or laptopstest software enabling data collection and certification issuance- Provision of Testing Documentationtesting methods and circuit diagramsquality audits- Wide Application Rangelow-voltage tests as small as 10 kWhigh-voltage applications in the multi-megawatt rangeExamples of Load Bank Usage for Testing and Commissioning- Maintenance testing of power generation equipment- Low power factor simulation, frequency converter testing, and electrical system integration testing- Commissioning of emergency generators and UPS systems in data centers- Testing of cooling systems, including chillers and air conditioning units- Busbar power-on testing

ABOUT Aggreko

Aggreko is the global leader in providing energy solutions that help businesses grow and communities thrive.Operating in a rapidly changing energy market where reliable supplies of energy have never been more critical, we provide customers with power and temperature control solutions when, where and for however long they need it. Using the latest technologies, we combine our innovative thinking with our sector knowledge to help our customers achieve their goals, however complex, through a range of flexible, modular solutions.We’re investing in more sustainable products, fuels, and services to make greener solutions accessible for our customers, supporting their move to a more sustainable and efficient future.Founded in 1962, we are headquartered in the UK and employ over 6,000 people worldwide.

Aggreko Japan K.K.

Representative : Noriaki Kato

9th Floor, Marunouchi North Exit Building, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

https://www.aggreko.com/ja-jp/contact-us