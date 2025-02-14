KPMG SEKAI CROSSE 2025 ³«ºÅ¡ª
¡Úµ¼Ô²ñ¸«¡Û2·î27Æü(ÌÚ)¡÷¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー
¡ÚÂç²ñÅöÆü¡Û3·î13Æü(ÌÚ)¡÷Âç°æ¥Û¥Ã¥±ー¶¥µ»¾ì¥µ¥Ö¥Ô¥Ã¥Á / 3·î15Æü(ÅÚ)¡÷ÉÙ»ÎÄÌ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¢¨µ¼Ô²ñ¸«¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¡ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥é¥¯¥í¥¹¥×¥ìー¥äー»³ÅÄ¹¬Âå¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ä¶µ°é»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë(³ô)Little Sunflower¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄ¹¬Âå¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î13Æü(ÌÚ)¡¢15Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢ÃË½÷¤ÎUSA¥×¥í¥êー¥°¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Áー¥à¤ÈÆî¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Áー¥à¤ò¾·æÛ¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î³ÊÆ®µåµ»¡Ö¥é¥¯¥í¥¹¡×¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥Þ¥Ã¥Á¡ÖKPMG SEKAI CROSSE 2025¡×¡ÊµìWORLD CROSSE¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢KPMG ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¨»¿¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥é¥¯¥í¥¹¤ò°¦¤¹¤ë100Ì¾Ä¶¤ÎÂç³ØÀ¸¼Â¹Ô°Ñ°÷¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡¢³ØÀ¸¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼èºà»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚKPMG SEKAI CROSSE 2025µ¼Ô²ñ¸«¤Î¼èºà¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/Cd41sQRafrhd8AES7)¤«¤é¡Û
¡Úµ¼Ô²ñ¸«³µÍ×¡Û
°Ê²¼¤ÎÆü»þ¾ì½ê¤Ë¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯2·î27Æü(ÌÚ)14:30-15:30(Í½Äê) ¢¨14:00³«¾ìÍ½Äê
¾ì½ê¡§½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー27³¬¡¡(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-2-1)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶äºÂÀþ¡Ö¸×¥ÎÌç±Ø¡×3½Ð¸ý ÅÌÊâ4Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º±Ø¡×A2½Ð¸ý ÅÌÊâ3Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶äºÂÀþ ÆîËÌÀþ¡ÖÎ¯ÃÓ»³²¦±Ø¡×9½Ð¸ý ÅÌÊâ5Ê¬
ÃÏ¿Þ¡§https://spiderplus.co.jp/about-us/profile/ (ÅìµþËÜ¼Ò)
¢¨µ¼Ô²ñ¸«¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡Úµ¼Ô²ñ¸«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
A.¥é¥¯¥í¥¹¡¢120Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÞÎØÉü³è¤Ø¡ªÃíÌÜ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ª
¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢»þÂ®160km¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÂ®¥·¥åー¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡ÖÃÏ¾åºÇÂ®¤Î³ÊÆ®µåµ»¡×¤Ç¤¹¡£ËÌÊÆÀè½»Ì±¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Á¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï120Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀµ¼°¶¥µ»¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£SEKAI CROSSE¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸¤¦¹ñºÝÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤ÏÌó13,500¿Í¤Ç¡¢ÂåÉ½¥Áー¥à¤Ï2022Ç¯¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç·òÆ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¯¹ë¹ñ¤¬¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤âÀ¤³¦´ð½à¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¥é¥¯¥í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
B.2025Ç¯¤è¤êKPMG ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë·èÄê¡ª¤ò·è¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©
ËÜÂç²ñ¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢KPMG ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âç²ñ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·
¤¿¡£KPMG ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤ËÂç²ñ¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë»ÑÀª¤Ë
¶¦´¶¤·¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ÏKPMG ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é»³ÅÄÍµ¹Ô»á(¥á¥¤¥ó¥¹
¥Ý¥ó¥µー/KPMG ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¦Æ±¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó/¤¢¤º¤µ´ÆººË¡¿ÍÍý»öÄ¹)¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¶¨»¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äÅ¸Ë¾¤ò¤ª
ÏÃÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
´ë¶ÈHP¡§https://kpmg.com/jp/ja/home/about.html
C.¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Ç¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤¬ºÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç²ñ¡ª¡©(D&I¿ä¿ÊÉô¤Î³èÆ°)
ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖD&I¿ä¿ÊÉô¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥Æー¥Þ³Ø½¬¤äÀìÌç¹Ö»Õ¤ò¾·¤¤¤¿¹ÖµÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Î±¿±Ä¤ä¶¥µ»´Ä¶¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÊÌ¤ä¹ñÀÒ¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SEKAI CROSSE¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÇºÇ¤â¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ò¹Í¤¨¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤òÂç²ñ±¿±Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
D.¥é¥¯¥í¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»³ÅÄ¹¬Âå¤¬¸ì¤ë¡ªÆüËÜ¥é¥¯¥í¥¹¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ø¤Î²ÄÇ½À¡ª
IF¥ëー¥ë°Ñ°÷²ñ¥µ¥Ö¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥é¥¯¥í¥¹¥×¥ìー¥äー¡¦»³ÅÄ¹¬Âå¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¥ëー¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤ò²òÀâ¡ªÂç²ñÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë»³ÅÄ¹¬Âå¤Ï¡¢ÆüËÜ¥é¥¯¥í¥¹³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÁÀâÅª¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£2001Ç¯¤ËÂç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¥é¥¯¥í¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Áー¥à¤Î5°ÌÆþ¾Þ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯9·î¤Ë¥×¥íÀë¸À¤·¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥é¥¯¥í¥¹Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¶¥µ»³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥ó¥«ー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥¯¥í¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÃÎ¤ë¸µ¥×¥íÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÆâÍÆ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
E.ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡ª¡©Á´¹ñ¤Î³ØÀ¸100¿Í¤¬ºòÇ¯¤è¤ê¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸100¿Í¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¹ñºÝÅª¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï°Û¤Ê¤ëÂç³Ø¤äÉô³èÆ°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¥é¥¯¥í¥¹¤ò°¦¤¹¤ë»×¤¤¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Âç²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢±¿±Ä¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤Æ»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¶¨»¿³ÍÆÀ¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢ÅöÆü¤ÎÂç²ñ±¿±Ä¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ©Àï¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÊý¤ä¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂç²ñ±¿±Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Áー¥à¤Ç°ì¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÎÏ¡¢¼Ò²ñ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ä»ÑÀª¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¯¥í¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢KPMG ¥¸¥ã¥Ñ¥ó»³ÅÄÍµ¹Ô¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤äÂç²ñÂåÉ½¤Î»³ÅÄ¹¬Âå¡¢³ØÀ¸¤Ø¤Î¼Áµ¿±þÅú
¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¢£Âç²ñÌ¾¡§KPMG SEKAI CROSSE 2025¡ÊµìWORLD CROSSE¡Ë
¢£¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒLittle Sunflower¡¡¡¡
¢£±¿±Ä¡§SEKAI CROSSE ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£¸å±ç¡§¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û
¢£¶¨»¿¡§KPMG ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Â¾
¢£¶¨ÎÏ¡§Premier Lacrosse League (PLL¡¦ÊÆ¹ñ)¡¢Women's Lacrosse League(WLL¡¦ÊÆ¹ñ)
Âç²ñ¸ø¼°HP¡§https://www.sekaicrosse.net/
Âç²ñ¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/sekaicrosse/
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=681456
¡ÚKPMG SEKAI CROSSE 2025µ¼Ô²ñ¸«¤Î¼èºà¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/Cd41sQRafrhd8AES7)¤«¤é¡Û
¡ÚÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¡Û
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥¤¥äーÃ£¤¬ÆüËÜ¤Ë½¸¤¦¡ª
º£²ó¾·æÛ¤¹¤ëCross CrossÁªÈ´¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥é¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÃæ¤«¤é¸·Àµ¤Ê¿³
ºº¤òÆÀ¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜºÇ¶¯¤ÎÀº±ÔÃ£¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÆ¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤ÎUSA¥×¥í¥êー¥°¡ØPremier Lacrosse League(PLL)¡Ù(ÃË»Ò)¤È¡ØWomen's Lacrosse League(WLL) ¡Ù(½÷»Ò)¡£¤Þ¤¿¡¢¹ë½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ØÆî¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢All stars¡Ù¤Î·×3¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÆüËÜ¤Ë¾·æÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢SEKAI CROSSE¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡ªÃË½÷¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Áー¥à¤ò¾·æÛ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKPMG SEKAI CROSSE 2025¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì
¥¤¥äー¤È¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¬·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¾·æÛ¤·¤¿¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¶áÎÙ¤Î¾®³Ø¹»¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î»Ò¶¡
¤¿¤Á¤Ë¡¢¥é¥¯¥í¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¥é¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¡¢¹¤¤À¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â
¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢2017Ç¯¤è¤ê¡ÖWORLD CROSSE¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
COVID-19¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñÂåÉ½¡§»³ÅÄ ¹¬Âå¡Ê¤ä¤Þ¤À ¤µ¤Á¤è¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡
¡¡1982Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£2001Ç¯Âç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¥é¥¯¥í¥¹¤ò»Ï¤á¡¢ÍâÇ¯¤ËÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£5°ÌÆþ¾Þ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£2005Ç¯¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢Ë¿Âç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¼ÒÆâ¤Ç¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¥é¥¯¥í¥¹¤òÎ¾Î©¡£2007Ç¯9·î¤Ë¥×¥íÀë¸À¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥é¥¯¥í¥¹Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥ó¥«ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒLittle Sunflower¡Û¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄ ¹¬Âå¡Ê2017Ç¯¥é¥¯¥í¥¹¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Áª¼ê¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-12-4N&E BLD.7³¬
ÀßÎ©Æü¡§2016Ç¯7·î
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://littlesunflower.co.jp/
»ö¶È¡§¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä/¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä/¶µ°é´ØÏ¢»ö¶È/ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È/¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢»ö¶È
º£¤«¤éÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÁ´¤Æ¤Î»Ò¶¡Ã£¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³¤³°°ìÎ®Áª¼ê¤ò¾·æÛ¤·¤¿¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ØÀ¸ÂåÉ½°§»¢¡Û
³ØÀ¸ÂåÉ½¡§ÁýÅÄ Îú¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø2Ç¯¡Ë
2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥¯¥í¥¹¤òÆüËÜÃæ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¥Þ¥Ã¥Á¤ò1¤«¤é³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏSEKAI CROSSE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£100Ì¾°Ê¾å¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Çºî¤ê¾å¤²¤ëÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¾Ð´é¤È´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
³ØÀ¸ÉûÂåÉ½¡§ÊÒ²¬°¦³¤¡ÊÅìµþÂç³Ø2Ç¯¡Ë
º£¤Ï¤Þ¤À¡Ö¥Þ¥¤¥Êー¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¥«¥ì¥Ã¥¸¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥¯¥í¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Çßî¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ç®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ë³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÄ·ë¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¥é¥¯¥í¥¹¤ò¡¢³ØÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢ÅöÆü¤ÎÇ®¶¸¤ò¡¢¤¼¤Ò´Ö¶á¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ØÀ¸ÉûÂåÉ½¡§ÇÅËáÍ®ÍÕ¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø2Ç¯¡Ë
¡¡³Ø¹»¤âÉô³è¤âÁ´Á³°ã¤¦³ØÀ¸Æ±»Î¤¬¥é¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ·Ò¤¬¤ê¡¢Âç²ñ¤Î¤¿¤áÆü¡¹»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÂç²ñÅöÆü¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ÞÁ´°÷¤¬Ç®¶¸¤Ç¤¤ë¾ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¤¼¤Ò¡¢²ñ¾ì¤Ç¥é¥¯¥í¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³ØÀ¸ÉûÂåÉ½¡§°ÍÅÄºù»Ò¡ÊÀ®¾ëÂç³Ø2Ç¯¡Ë
Âç¹¥¤¤Ê¥é¥¯¥í¥¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¤¼¤Ò¡¢ÅöÆü¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥¯¥í¥¹¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤·¡¢»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¡ÚKPMG SEKAI CROSSE 2025Âç²ñÅöÆü¤Î¼èºà¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/Cd41sQRafrhd8AES7)¤«¤é¡Û
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
SEKAI CROSSE ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
Email: sekaicrossestaff@gmail.com