¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤È¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
·ÀÌóÄù·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯²Æº¢¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÅÅÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Æü¾È¾ò·ï¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿°ñ¾ë¸©Æâ¤ÇÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥µ¥¤¥È³«È¯¤ò·×²è¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥°¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ª¤è¤ÓÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥â¥Ç¥ë¤Î¿ä¿Ê¡¢¼¯¹Ô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶°Õ¼±¸þ¾å¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¯¥é¥Ö¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤âÏ¢·È¤Î¾å¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÁÛ³ÈÂç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤È¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¼Ò²ñ¤ËÀÕÇ¤¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥°¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¸³¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤«¤é±Ñ¹ñ¤Ç»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢»ö¶È³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«8Ç¯¤ÇÀ¤³¦¤ÇÌó800Ëü°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î8¤«¹ñ¤ÇÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÅìµþ¥¬¥¹¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖTG¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TG¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://octopusenergy.co.jp/
¸ø¼°¥Ö¥í¥°
https://octopusenergy.co.jp/blogs
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³ÆþÂ¥¿Ê¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÅù¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë°ñ¾ë¸©¤¬½êÍ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¡¦¥¨¥Õ¡¦¥·ー¤¬»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ±¿±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëLP¥¬¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼ÇÀ¸¤ÎÍÜÀ¸¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤ÎÄó¶¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±¿±Ä¤ò´û¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤¬¿Ê¤á¤ëÅÅµ¤¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã
¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢¹ñÆâ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÅµ¤¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸½¤È²È·×ÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ³°»ñ¸»°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¹ñÆâ¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï·²ÇÏ¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã·¿¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÃÏ°è¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£