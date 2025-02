DX»Ù±ç¤Î¥­¥«¥¬¥¯¡¢GPTW¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë2025Ç¯ÈÇ¡ÖÆ¯¤­¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°19°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª

株式会社キカガク

人工知能・機械学習を含めた先端技術に関する教育事業を展開する株式会社キカガク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大崎 将寛)が、Great Place to Work(R) Institute Japan の 発表する「働きがいのある会社」ランキング ベスト 100 に選出されました。全社員のミッションへの共感とバリューの浸透を評価された結果、中規模部門において 19 位を獲得しました。

■評価ポイント

今回の受賞は、従業員の働きがいを重視する姿勢と、それを支える独自の評価制度、そして組織全体へのバリュー浸透が今回の結果に繋がりました。

今回のランキングで特に注目されたのは、従業員の貢献を公平に評価するための多角的な評価制度です。キカガクでは、従業員の成長と貢献を適切に評価するために、グレードに応じたバリュー評価とOKR(目標設定・管理)の達成度合いを数値化し、それらを掛け合わせることで、従業員の貢献を公平に評価する仕組みを構築しています。

■評価制度について

多角的な評価制度

キカガクの人事評価制度は、従業員の成長と貢献を適切に評価するために、以下の3つの軸で構成されています。

- 役割評価(グレード):グレードごとに求められる人材要件とスキルを満たしているかを評価します。- 成果評価(OKR):設定した目標(OKR)の達成度合いを評価します。- 行動評価(バリュー):会社のバリュー(行動指針)をどれだけ体現しているかを評価します。

これらの評価項目に基づき、グレード、ストックオプション(SO)、基本給、賞与が決定されます。

評価は四半期ごとに行われ、基本給とグレードは半年に1回、賞与とSOは年1回見直されます。

評価プロセス

評価の公平性を高めるため、キカガクでは評価者を経営・管理者層に限定せず、場合によってはリーダーにも中間評価者として、評価をしていただく機会を設けています。この仕組みにより、上層部だけでは見えにくい現場の実情が評価に反映され、従業員一人ひとりの貢献をより的確に捉えることが可能になります。

さらに、管理者層との定期的な1on1、事業部・PJメンバーでの定例会、全社会、朝会など、多様なコミュニケーションの場を設けることで、従業員の業務進捗状況の把握、方針の決定、メンタリング、成果・感謝の伝達などを円滑に行っています。

納得度を高めるアンケートの実施

キカガクでは、四半期ごとの評価面談後に納得度アンケートを実施し、その結果を全社に共有しています。従業員からの評価に関するコメントは、経営層が議論し、可能な限り人事評価制度に反映するよう努めています。直近1年間のアンケートでは、90%以上のメンバーが評価に納得できたと回答しており、評価制度に対する高い信頼が伺えます。

■バリューについて

弊社の大切にしている4つのバリュー

バリュー浸透を促進する「バリューアワード」

キカガクでは、組織全体へのバリュー浸透を促進するために、年末のオフライン全社会にて「バリューアワード」を実施しています。このアワードでは、各バリュー賞、新人賞、MVP賞を表彰します。

選考プロセスは以下の通りです。

- 全社員アンケート:事前に全社員から、各項目に最もふさわしい人物を推薦するアンケートを実施します。- 中間選考:推薦理由とともにアンケート結果を集計し、昨年の受賞者を含み議論をします。- 経営層による最終判断:中間選考の議論を踏まえ、経営層が最終的な受賞者を決定します。

毎年受賞に向けて奮闘しているメンバーや、自然に体現した結果受賞をされているメンバーなど、理由は様々ではありますが非常に盛り上がるイベントとなっています。

受賞者には、表彰当日にコメントを共有してもらうだけでなく、後日キカガクの社内報や動画コンテンツで深掘り取材を行い、他の従業員の模範となる事例として広く発信しています。

こういった取り組みが、バリューの浸透に結びついていると弊社では考えております。

■今後の展望

100名を超え、来年には更に企業規模の拡大を控えているからこそ、社内の文化や働き方・働きがいについては、引き続き意識していき仕組みづくりを強化していきたいと思っています。

結果として、「キカガクで働いていて楽しいやキカガクで成長できた」と思っていただけるような組織にしていきたいと考えています。

■ 株式会社キカガクについて

Mission「あるべき教育で人の力を解放する」

私たちは教育を軸に人材領域で企業の DX を支援しています。これまで 150,000 人以上の受講生、約 1,000 社の企業の DX 推進をサポートしてきました。実データを用いた課題解決型研修 (PBL) を特徴とし、企業の課題に合わせ、研修をカスタマイズして提供しています。企業の DX 推進を実現するために、人材の要件定義から育成ロードマップの策定、アセスメント・スキル可視化など様々なサービスを展開。その他、AI モデルの受託開発やコンサルティング、AI・データサイエンスに特化した社会人向けスクールの運営、DX 人材を求める企業とキャリアを切り拓きたい個人のマッチングも行っています。

