¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
[DALI] DALI OBERON¥·¥êー¥º²Á³Ê²þÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/3601/table/486_1_1409f9c248f5f1db2c22446d98d53b19.jpg ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËDALI¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ôー¥«ー ¡ÖOBERON¥·¥êー¥º¡×¤Î²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Í¤Æ¤è¤ê·Ð±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À½ÉÊ²Á³Ê¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ËÈ¼¤¦¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëÃÍ¾å¤²¡¢ºòº£¤ÎÂçÉý¤Ê±ß°Â¤Î±Æ¶Á¡¢²Ã¤¨¤Æ³¤¾å±¿ÄÂ¤ÎÂçÉý¤Ê¹âÆ¤Ï¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º²¼É½¤ÎÄÌ¤êÀ½ÉÊ²Á³Ê¤Î²þÄê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤È¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê²þÄêÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/3601/table/486_1_1409f9c248f5f1db2c22446d98d53b19.jpg ]
* ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£