¸¶ºî¤ÏÆ±Ì¾¤ÎÂç¿Íµ¤¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤Î¡¢¥³¥ß¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³Ø±à¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¿¥Ç¥£ー¥°¥ëー¥×¡Ù¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê¹ñÆâÆÈÀê¡¦ÌµÎÁÇÛ¿®¤¬·èÄê

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、同名の大人気ウェブ漫画を原作とした作品で、Wanna One出身のファン・ミンヒョン演じる高校生が、最悪の問題児ばかりが集まる学校で“スタディグループ”を結成する、コミカルアクション学園ドラマ『スタディーグループ』(全10話)を、2025年2月21日(金)18時より、国内独占・無料配信することが決定いたしました。

このたび「ABEMA」にて国内独占・無料配信が決定した韓国ドラマ『スタディーグループ』は、韓国代表OTTであるTVINGのオリジナル作品で、韓国でも2週連続TVING新規有料加入寄与数1位を記録しながら人気を博している、同名の人気ウェブ漫画を原作とした作品です。勉強への情熱を持ち成績優秀になりたいが、喧嘩にばかり才能が開花している高校生のユン・ガミンが、最悪の問題児ばかりが集まる学校で“スタディグループ”を結成する、コミカルアクション学園ドラマです。韓国で“スタディーグループ”とは3~5人程度の人が集まって、勉強や情報交換をしてお互いの目標に向かって切磋琢磨することを意味しています。

端正で真面目そうな見た目をしていながらも、スタディーグループの仲間たちが困った時には隠していたフィジカルと怪力を見せ、“喧嘩の天才”として立ち向かっていくユン・ガミン役を演じるのはファン・ミンヒョン(NU'EST)。学校を変えたい教師、イ・ハンギョン役には女優のハン・ジウン、ユソン工業高校の実質的な序列1位のピ・ハヌル役は俳優のチャ・ウミンが務めます。ピ・ハヌルは、暴力団ヨンベク派の首長ピ・ヨンベクの息子で、原作のウェブ漫画のファンからも注目されている人物です。

そしてユソン工業高校の、“スタディーグループ”のメンバーにも注目のキャストが勢揃い。全校成績2位でスタディーグループの最初のメンバーとなるキム・セヒョン役には、新人のイ・ジョンヒョン。さまよっている双子の弟のせいで不良たちに弱みを握られているイ・ジウ役には、『放課後戦争活動』で名を知らせた女優のシン・スヒョン、イ・ジウの親友チェ・ヒウォン役には『いつかの君に』『シークレット・ファミリー』などに出演する女優のユン・サンジョン、スタディーグループの自称、第2人者イ・ジュン役には、モデルから俳優への転身に挑戦したコン・ドユが務めます。キャストが原作のウェブ漫画に忠実になっていると韓国では早くも話題に。ファン・ミンヒョンをはじめとした個性豊かで魅力的なキャストたちが繰り広げていく、爽快なアクションにもどうぞご注目ください。

勉強とは縁遠いユソン工業高校で、果たしてユン・ガミンは“スタディグループ”をどのように完成させていくのでしょうか?『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』『キム秘書はいったい、なぜ?』など大ヒット作を生み出し続けているStudio Dragon制作の最注目の学園ドラマ『スタディーグループ』は、2025年2月21日(金)より「ABEMA」にて毎週金曜日18時に2話ずつ、国内独占・無料配信いたします。どうぞお見逃しなく。

◆第1話ストーリー

死ぬほど勉強しても、成績はいつも最下位のユン・ガミン(ファン・ミンヒョン)。大学進学のため、不良養成学校と呼ばれるユソン工業学校に進学する。ここでガミンは、今まで試してこなかった最後の勉強法に挑戦する。それはなんと「スタディーグループ」!その最初のメンバーとして、ガミンは全校2位のキム・セヒョン(イ・ジョンヒョン)を誘うが....。

■『スタディグループ』(全10話)番組概要

<第1話、第2話>

配信開始日時:2025年2月21日(金)18時~

※以降、毎週金曜日の18時より、2話同時無料配信

