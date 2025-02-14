»ñ»º¤ò¼é¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡¦»Ä¤¹¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡ÖTHE GOLD ONLINE ¥Õ¥§¥¹ 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿
2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE GOLD ONLINE ¥Õ¥§¥¹ 2025(https://goldonline.co.jp/fes_2025Feb/)¡×¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHE GOLD ONLINE¡Ù¤¬Åê»ñ²È¸þ¤±¤Ë¡¢ÁêÂ³¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡¢»ö¶ÈÅê»ñ¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£»öÁ°Í½Ìó¤¬¤¢¤ì¤ÐÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì²Ä¡£¾ìÆâ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÏÅê»ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÌó50¼Ò¤Î´ë¶È¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸·ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì¤ÎÄÂÂßÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢JID¤â½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÆ°»º·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖÄÂÂßÊÝ¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë²È¼ç¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¤â¤´ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²È¼ç¤ÎÊý¡¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¾¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÄÂÂßÊÝ¾Ú¡×¤ÎÎò»Ë¡¢ºÙ¤«¤¤Ìó´¾¤Î³ÎÇ§¤Î»ÅÊý¡¢ÊÝ¾ÚÆâÍÆ¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ê¤É¤ò¿¼ËÙ¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»þÀÞð÷¤¯ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¡¢ÆâÍÆ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
JID¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²È¼ç²ñ¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î²È¼ç¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¼¡Âè¤ÇÂç¤¤¯º¹¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£JID¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¾Ú²ñ¼ÒÁª¤Ó¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÉÆÈ»à¤äÌëÆ¨¤²¤Ï¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤â¡¢¿È¶á¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢°ìÅÙµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ÎÂ»³²³Û¤Ï²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Î²¿ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¡£
¡Ö²È¼ç²ñ¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥ªー¥ÊーÍÍ¸þ¤±¤ËÄÂÂßÊÝ¾Ú¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Åù¤Î¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://jid-net.co.jp/agency/other/)
ÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò(https://jid-net.co.jp/)¤È¤Ï¡©
ÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJID¡Ë¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤âº¹ÊÌ¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ½»Âð¤Ë½»¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢1995Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÊ¿¤Ç¸øÀµ¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëJID GROUP°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·è¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤Ç»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£JID GROUP¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡https://jid-group.co.jp/jidway/sustainability/csr/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¡¡
¡¡¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇßÅÄ ¿¿Íý»Ò
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©292-0819 ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô±©Ä»Ìî6-21-4
¡¡»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÄÂÂß½»Âð¤ÎÊÝ¾Ú»ö¶È
¡¡HP¡§https://jid-net.co.jp
¡¡JID¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/BOJGw8IgRxM
¡¡JID GROUP¾Ò²ð¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/Kt1lzwQA24M
¡ÚJID GROUP¡Û
¡¡ÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÄÂÂß½»Âð¤ÎÊÝ¾Ú»ö¶È¡Ë
¡¡¨¦https://jid-net.co.jp
¡¡JIDINVESTMENTS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¡¡¨¦https://jid-investments.co.jp
¡¡¥àー¥Ó¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿Á÷»ö¶È¡Ë
¡¡¨¦https://mmjnet.jp
¡¡
¡¡¥¸¥ç¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿¦¶È¾Ò²ð¡¢ÇÉ¸¯»ö¶È¡Ë
¡¡¨¦https://job-style.co.jp
¡¡
¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍStandard Opinion Society¡Ê¿¦¶È»Ù±ç¡¢¶µ°é»Ù±ç¡¢À¸³è»Ù±ç¡Ë
¡¡¨¦https://sos-foundation.or.jp