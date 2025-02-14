¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2025Ç¯¤Ï¥¯¥ëー¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¡ÈNO LIMIT¡ª¡É¡¡4·î¤«¤é¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î·î´Ö»ÙµëÁí³Û¡¦Ê¿¶Ñ7¡óÁý¡¡¡¡»þµë¤ò°ìÎ§50±ß°ú¤¾å¤²¡¢½ô¼êÅö¤âÁý³Û
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¥æー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¤Ï¡¢¥Ñー¥¯±¿±Ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ëー¤ÎºÎÍÑ¡¦ÄêÃå²½¤ò¤è¤ê°ìÁØÂ¥¿Ê¤·¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢2025Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµë¤ª¤è¤Ó½ô¼êÅö¤ÎÁý³Û¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎµëÍ¿µÚ¤Ó½ô¼êÅö¤ò´Þ¤à·î´Ö»Ùµë³Û¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤ÇÁí³Û7¡ó¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê»þµë¤Ï°ìÎ§50±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì1,260 ±ß～1,590±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢¡2025Ç¯¤Ï¥¯¥ëー¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¡ÈNO LIMIT¡ª¡É¤Ë
¡¡Åö¼Ò¤ÏÆ¯¤¯¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êó½·¤Î¶¯²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î³Æ¼ï¸¦½¤¤ä³Ú¤·¤¯Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ëー¤Ø¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÅê»ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Íºà¤ÎÄêÃå²½¤ÈºÎÍÑ³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò°ÂÄêÅª¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ³°¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÌó1Ëü2ÀéÌ¾¡¢Á´ÂÎ¤ÇÌó1Ëü5ÀéÌ¾ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ëー¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¡¢¥¯¥ëー¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë1Ç¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ÒÆâ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥·¥çー¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¯¥ëー¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤â20°Ê¾å¤Î¿¦¼ï¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ëーºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±óÊý¤«¤é¤Î»ÖË¾¼Ô¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬µ±¤¤¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¯¥ëーºÎÍÑWEB¥µ¥¤¥È https://recruit.usj.co.jp/crew/
¢¡¡Ö¿·À¸³è¤òÄ¶¸µµ¤¤Ë¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü
¡¡2025Ç¯2·î1Æü¤è¤ê4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ì¥®¥å¥éー¤â¤·¤¯¤Ï¥«¥¸¥å¥éー¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¡¢Ê¿¶Ñ½µ4～5Æü¶ÐÌ³¡Ë·ÀÌó¤Ç¿·µ¬Æþ¼Ò¤·¤¿¥¯¥ëー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¤ò¥Ú¥¢¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾åµ¥¯¥ëーºÎÍÑWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ëー¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¥¯¥ëー¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¿´¤òÄÌ¤¸¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾Ð´é¡¦ÎÞ¡¦¶½Ê³¡¦´¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ËÎå¤à¡¢¤³¤Î¥Ñー¥¯¤¬¸Ø¤ëºÇ¹â¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìºî¤ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤ÈÄêÃå²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£