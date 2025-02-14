¡ÖÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ2025¡×¤Ï³«À®Ãæ¤Ë·èÄê
»Ò¤É¤â¸þ¤±»×¹ÍÎÏ°éÀ®¥¢¥×¥ê¡ØThink!Think!¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡Ë¤äSTEAMÎÎ°è¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÀîÅç ·Ä¡¢°Ê²¼¡¢¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤Ï¡¢¡ØÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ2025¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»»¿ô¤Î»×¹Í¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼õ¸³À¸¤Î·òÁ´¤Ê³Ø½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌäÂê¤òÁªÄê¤·¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÌäÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»»¿ô¤Î»×¹Í¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼õ¸³À¸¤Î·òÁ´¤Ê³Ø½¬¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÌäÂê¡× ¤ò¡ÖÎÉÌä¡×¤ÈÄêµÁ¡£¡ÖÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ¡× ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÎÉÌä¡×¤òÉ¾²Á¡¦È¯¿®¤·¡¢Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô¤Î±ü¿¼¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎÅª¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤ Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ2025
URL:https://wethink.wonderlabedu.com/2025/02/14/wf20250214/
¢£¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤ Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ2025
¡ãÎÉÌäÂç¾Þ¡ä³«À®Ãæ³Ø¹»¡¡ÂçÌä2
¡¦ÁªÄêÍýÍ³
³«À®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂçÌä2¤Ç¤Ï¡¢½Ä4¥Þ¥¹¡¦²£9¥Þ¥¹¤ÎÄ¹Êý·Á¤ò¡¢¥ëー¥ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÊ¬³ä¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬³äÊýË¡¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²òÅú¼Ô¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¶èÀÚ¤êÊý¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¹âÆÀÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¡¢³«À®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂçÌä2¤ò¡ÖÎÉÌäÂç¾Þ¡×¤ËÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÀßÄê¤¬»Â¿·¤Ç¤¢¤ê¡¢»×¹ÍÎÏ¤ò»É·ã¤¹¤ë¹½À®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
- ¡Ö¶Ú¤ÎÎÉ¤¤»î¹Ôºø¸í¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÊ³¬Åª¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ëÅÀ
- ÆÃÊÌ¤Ê»öÁ°ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤Ä¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ÆÃ¤Ë¡¢ËÜÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¹âÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¡× ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¤³¤È¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢»»¿ô¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆþ¾ÞÌäÂê°ìÍ÷¡ä
¡¦¥Ù¥¹¥ÈÀßÄê¾Þ
»ÔÀîÃæ³Ø¹»¡ÊÂçÌä3¡Ë
¡¦¥Ù¥¹¥ÈÂ®¤µ¾Þ
±É¸÷³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊÂçÌä3¡Ë
¡¦¥Ù¥¹¥È¾ì¹ç¤Î¿ô¾Þ
³¤ÍÛÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡ÊÂçÌä3¡Ë
¡¦¥Ù¥¹¥È¿äÍý¾Þ
»ÍÅ·²¦»ûÃæ³Ø¹»¡ÊÂçÌä7¡Ë
¡¦¥Ù¥¹¥ÈÄ¾´¶Åª¿··Á¼°¾Þ
Åì³¤Ãæ³Ø¹»¡ÊÂçÌä8¡Ë
¡¦¥Ù¥¹¥È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¾Þ
ÆçÃæ³Ø¹»¡Ê1ÆüÌÜ¡¦ÂçÌä6¡Ë
¡¦¥Ù¥¹¥È¶õ´Ö¿Þ·Á¾Þ
À¾ÂçÏÂ³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊÂçÌä3¡Ê2¡Ë¡Ë
¡¦¥Ù¥¹¥ÈÂÎÀÑ¾Þ
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡ÊÂçÌä3¡Ë
¡¦¥Ù¥¹¥ÈÍ¶Æ³¾Þ
ÉáÏ¢ÅÚ³Ø±àÃæ³Ø¹»¡Ê1Æü¸áÁ°4²Ê¡¦ÂçÌä6¡Ë
³ÆÌäÂê¤Î¾ÜºÙ¤äÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://wethink.wonderlabedu.com/2025/02/14/wf20250214/
¢£¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤ÂåÉ½ ÀîÅç ·Ä¤Ë¤è¤ë2025Ç¯Ãæ³ØÆþ»î»»¿ôÅý³ç
2025Ç¯¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô¤Ï¹âÅÙ¤ÊÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æñ´Ø¹»¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»×¹ÍÎÏ¡×¤òÌä¤¦°Õ¿Þ¤«¤é¡¢¼õ¸³À¸¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀßÄê¤ÎÌäÂê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¸³À¸Â¦¤Ç¤Ï¥Ñ¥¿ー¥ó³Ø½¬¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢¡Ö½¬ÆÀ¤¹¤Ù¤ÈÏ°Ï¡×¤¬³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»»¿ô¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¡× ¤È ¡Ö¼õ¸³À¸¤Î³Ø¤Ó¤Ë·òÁ´¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡× ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÎÉÌä¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡ÖÎÉÌäÂç¾Þ¡×¤ËÁªÄê¤·¤¿³«À®Ãæ³Ø¹»¤ÎËÜÌä¤Ï¡¢»öÁ°ÃÎ¼±¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÍÍø¡¦ÉÔÍø¤¬À¸¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ñ¥¿ー¥ó³Ø½¬¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£»î¸³»þ´ÖÆâ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Íý²òÅÙ¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î²áÄø¤¬É¾²Á¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»×¹ÍÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ò»î¤¹ÎÉÌä¤Ï¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¿ー¥ó³Ø½¬¤ËÍê¤é¤º¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹ÌäÂê¤¬¡¢Æþ»î»»¿ô¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³»»¿ô¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤¬µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£»î¸³ÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼õ¸³À¸¤Î·òÁ´¤Ê³Ø¤Ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»»¿ô¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÌäÂê¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤á¤ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄÉµá¤·¡¢¹Í¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÀîÅç ·Ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£»»¿ô¡¦¿ô³Ø¹¥¤¤¬¹·¤¸¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÌäÂê½¸¡Ö¤Ê¤¾¤Ú～¡×¤ÎÌäÂêÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£2007Ç¯¤è¤ê²Ö¤Þ¤ë³Ø½¬²ñ¤Ç4ºÐ¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ò¶µ¤¨¤ëËµ¤é¡¢¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ä¹ñÆâ³°»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ë¡£2014Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò²Ö¤Þ¤ë¥é¥ÜÁÏ¶È¡Ê¸½¡§¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡£
³«È¯¤·¤¿»×¹ÍÎÏ°éÀ®¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡×¤Ï¥æー¥¶ー¿ô¤¬À¤³¦150¥ö¹ñ¤ÇÎß·×300Ëü¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖGoogle Play Awards¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£²áµî¤Ë¡¢ÅìµþÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£»»¿ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÌäÂêÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2017Ç¯¤è¤ê»°½Å¸©¿ô³ØÅª»×¹ÍÎÏ°éÀ®¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¢£Ãæ³Ø¼õ¸³±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ªµæ¶Ë¥·¥êー¥º¥¢¥×¥ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³ØÆþ»î¤ÎÉÑ½ÐÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ©ÂÎÀÚÃÇ¡×¡ÖÎ©ÂÎÅ¸³«¡×¡¢¤ª¤è¤Ó»»¿ô¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¡Ö·×»»¤Î¹©É×¡×¤¬³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢3¼ïÎà¤Î¡Öµæ¶Ë¥·¥êー¥º¡×¥¢¥×¥ê¤òÃêÁª¤Ç³Æ3Ì¾¤º¤Ä¡¢¹ç·×9Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã´ü´Ö
2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
»²²ÃÊýË¡
▶︎X¡ÊµìTwitter¡Ë¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¾ì¹ç
- ¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/wonderfyinc¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
▶︎Instagram¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¾ì¹ç
- ¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://www.instagram.com/wonderfyinc/¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
¤´´õË¾¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ä±þÊçµ¬Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://wonder-think.notion.site/19832ba6e21780db9f8dd9ac78d38325
¡Öµæ¶Ë¥·¥êー¥º¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡Öµæ¶Ë¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»»¿ô¤Î³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡× ¤è¤¦¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¶µºà¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤¦¤æ¤¦¡Ê²Ö¤Þ¤ë¥°¥ëー¥×¡Ë ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµæ¶Ë¤ÎÎ©ÂÎ¡ãÀÚÃÇ¡ä¡×
https://cubecut.ultimate-math.com/
¡Öµæ¶Ë¤ÎÎ©ÂÎ¡ãÀÚÃÇ¡ä¡×
https://expansion.ultimate-math.com/
¡Öµæ¶Ë¤Î·×»»¡×
https://calculation.ultimate-math.com/
¢£¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¡ÖÃÎÅª¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶µºà¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£STEAM¶µ°é¤Î¿·¤·¤¤ÄÌ¿®¶µºà¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡× ¤ä¡¢150¥ö¹ñ300Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤à»×¹ÍÎÏ¤¬°é¤Ä¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê»»¿ôÂç²ñ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¡¦´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢STEAM/STEM¶µºà¡¦»×¹ÍÎÏ¶µºà¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¶µ°é¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¥³¥ó¥Ú¡ÖGlobal EdTech Startups Awards (GESA)¡×¤ÎÆüËÜÍ½Áª¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ(*1)¡£¤Þ¤¿¡¢SXSW EDU¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶µ°é¥Õ¥©ー¥é¥à¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¡¢ÅÐÃÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯2·î¡¢STEAM¶µ°éÎÎ°è¤Î¿·¤·¤¤ÄÌ¿®¶µ°é¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿(*2)¡£
2022Ç¯12·î14Æü¤Ë¡¢¼ÒÌ¾¤ò¥ï¥ó¥Àー¥é¥Ü¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿(*3)¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ¸ø¼°HP¡§https://wonderfy.inc/(https://wonderfy.inc/)
(*1) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000012970.html
(*2) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000012970.html
(*3) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000012970.html
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¥Áー¥à
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹: pr@wonderfy.inc