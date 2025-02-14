¡ã2/18(²Ð)14:30～¡ä¡Ö³ÕµÄ·èÄêÄ¾Á°¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤ËNO¡ª¡×¶ÛµÞ¥Õ¥©ー¥é¥à¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ
ÆüËÜ¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡¢°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÂè£·¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー´ðËÜ·×²è¡Ê¥¨¥Í´ð¡Ë¡×¡§¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤¢¤êÊý¤òÉÁ¤¯¤â¤Î
- ¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö·×²è¡Ê²¹ÂÐ·×²è¡Ë¡×¡§¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î
- ¡ÖGX2040¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡§2023Ç¯¤Î¡ÖGX¿ä¿ÊÀïÎ¬¡×¤ò²þÄê¤¹¤ë¤â¤Î
¤¤¤º¤ì¤â»ä¤¿¤Á1¿Í1¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸¶È¯¤ä²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ç´ûÆÀ¸¢±×¤ò»ý¤Ä»º¶È³¦¤äÅÅÎÏ¶È³¦¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¿³µÄ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤º¤Ë¡Ö³ÕµÄ·èÄê¡×¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎºöÄê»þ¤è¤ê²¿ÇÜ¤âÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬À¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀâÌÀ²ñ¡¦°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¡×¤ä¡ÖÂçÉý¤Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¡×¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬Â¿¤¯½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÉô´ë¶È¤ÎÌÜÀè¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÌ¤Íè¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤Ø¡ÖNO¡ª¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶ÛµÞ¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
- Æü»þ¡§2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë14:30～16:00
- ¾ì½ê¡§²ñ¾ì¡Ê½°µÄ±¡Âè°ìµÄ°÷²ñ´Û Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2ÃúÌÜ2－1 ¡ãMAP¡ä(https://www.google.com/maps/place/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%AD%B0%E5%93%A1%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@35.6743713,139.7429313,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b887f000001:0xe2f8a6908a0abb7e!8m2!3d35.6743713!4d139.7429313!16s%2Fg%2F11bwh5sy9m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
- »²²Ã¿½¹þ¡§²ñ¾ì¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/1QE7X-ov9I9t3GF2BS5eBK9Q8_MHNntxcPHiZu0jp-zI/edit)¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é(https://us02web.zoom.us/meeting/register/f1XK7k6ySWOht3fp79p0RA)
- ÆâÍÆ
- - ÌäÂêÄóµ¯
- - - ¥³¥¹¥È¸¡¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¾¾µ×ÊÝÈ¥¤µ¤ó¡Ê¸¶»ÒÎÏ»ñÎÁ¾ðÊó¼¼»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
- - - NDC¡¦ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ÌÀÆü¹áÔèÀî¤µ¤ó¡ÊÅìËÌÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
- - - »ÔÌ±»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§µÌ¹â¿¿º´Èþ¤µ¤ó¡ÊÊÛ¸î»Î¡¢¥ªー¥Õ¥¹¾òÌó¤òÆüËÜ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëNGO¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
- - ³ÆÃÏ¤«¤é¤ÎÀ¼
- - - Ê¡Åç¡§º´Æ£ÏÂÎÉ¤µ¤ó¡Ê¤¤¤ï¤»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡Ë¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
- - - Âçºå¡§°ð²¬ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡ÊÃÏµåµß½Ð¥¢¥¯¥·¥ç¥ó97¡Ë¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
- - - ¹Åç¡§¾®Ìî°½»Ò¤µ¤ó¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤¸õ»ÔÌ±¹Åç¡¢350 Japan¥êー¥É¥¯¥ëー¡Ë¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
- - - Åìµþ¡§Æó¥ÎµÜ¥ê¥àÆú¤µ¤ó¡ÊFridays For Future Tokyo¡Ë
- ¼çºÅ¡§¥ï¥¿¥·¤Î¥ß¥é¥¤¡¢¸¶»ÒÎÏ»ÔÌ±°Ñ°÷²ñ¡¢FoE Japan
Æ±Æü³«ºÅ¡ª¼óÁê´±Å¡Á°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¥¨¥Í´ð¡×¤È¡Ö²¹ÂÐ·×²è¡×¤Î³ÕµÄ·èÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¼óÁê´±Å¡Á°¤Ç¡¢¹³µÄ¤òÉ½¤¹¥¹¥Ôー¥Á¤ä¥³ー¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æü»þ¡§2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～11:00¡Ê½ªÎ»¤Ï»²²Ã¼Ô¿ô¤Ë¤è¤êÄ´À°¡Ë
- ¾ì½ê¡§¼óÁê´±Å¡Á°¡Ê¢©100-8968 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®1-6-1 ¡ãMAP¡ä(https://www.google.co.jp/maps/place/%E9%A6%96%E7%9B%B8%E5%AE%98%E9%82%B8%EF%BC%88%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3+%E5%AE%98%E9%82%B8%EF%BC%89/@35.6731284,139.7400246,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b88bc8033c9:0x14c4c1660b8f6e8f!8m2!3d35.6731241!4d139.7425995!16zL20vMDJnMGRj?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)¡Ë
¢¨2·î18Æü¤Î³ÕµÄ·èÄê¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï±ä´ü¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2·î17Æü¡Ê·î¡Ë17»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥ï¥¿¥·¤Î¥ß¥é¥¤¤ÎX(https://x.com/watashi_mirai)¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅÃÄÂÎ
¥ï¥¿¥·¤Î¥ß¥é¥¤
¹ñºÝ´Ä¶NGO FoE Japan¤ä¹ñºÝ´Ä¶NGO ¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤¬Ï¢ÂÓ¤·¡¢ºÆ¥¨¥Í100%¤Î¸øÀµ¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿³ØÀ¸¤ä»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ÚHP¡Ûhttps://watashinomirai.org/
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/watashi_no_mirai_2050/
¸¶»ÒÎÏ»ÔÌ±°Ñ°÷²ñ
Ã¦¸¶È¯¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦È¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢À¯ºöÄó¸À¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£Éý¹¤¤°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¾ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡ÖÃ¦¸¶»ÒÎÏÀ¯ºöÂç¹Ë¡×¤ÎºöÄê¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚHP¡Ûhttps://www.ccnejapan.com/
FoE Japan
ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝ´Ä¶NGO¡£À¤³¦73¥õ¹ñ¤Ë200Ëü¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤òÍ¤¹¤ë Friends of the Earth International ¤Î¥á¥ó¥ÐーÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢1980Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç³èÆ°¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ä¿¹ÎÓÇË²õ¡¢Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤Ë¤è¤ë´Ä¶¡¦¿Í¸¢ÌäÂê¡¢Ã¦¸¶È¯¡¦Ã¦ÀÐÃº¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯À¯ºöÄó¸À³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚHP¡Ûhttps://foejapan.org/