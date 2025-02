º£°æÈþ¼ù¡¢¥Õ¥©ー¥é¥¤¥Õ»þÂå¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÖFOR YOUR LIFE º£°æÈþ¼ù SONGS at ¥Õ¥©ー¥é¥¤¥Õ¡Ú¥ì¥³¥á¥â¡Û¡×ÇÛ¿®³«»Ï

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

女優・吉高由里子さんがイメージキャラクターを務める花王「ニュービーズ」CMにて、名曲「PIECE OF MY WISH」が起用され、今新たに注目を集めている今井美樹。

「PIECE OF MY WISH」配信リンクはこちら

https://lnk.to/mikiimai_pieceofmywish

このたび、1986年から1997年にかけてフォーライフミュージックエンタテイメントから発表された、彼女の輝かしいキャリアを彩る名曲群を集めたプレイリスト「FOR YOUR LIFE 今井美樹 SONGS at フォーライフ【レコメモ】」が、本日より各音楽配信サービスにて配信開始いたしました。

本プレイリストは、「PRIDE」や「PIECE OF MY WISH」、「雨にキッスの花束を」といったドラマ・アニメの主題歌をはじめ、「彼女とTIP ON DUO」など時代を彩った数々のタイアップ曲を網羅。さらに、アルバムに収録された隠れた名曲たちも厳選し、ファンからの人気も高い「幸せになりたい」や「Boogie-Woogie Lonesome High-Heel」、心に沁みるバラード「Miss You」など、今井美樹の豊かな音楽性と表現力を堪能できる全50曲が収録されています。

今井美樹の魅力は、「唯一無二の歌声と表現力」「時代を超えて愛される楽曲の数々」「洗練された大人の女性としての魅力」「女優、アーティストとしての多才な活躍」。本プレイリストは、彼女のフォーライフ時代における足跡を辿りながら、その多角的な魅力に改めて触れることができる決定版プレイリストです。今井美樹の歌声が織りなす唯一無二の世界観をお楽しみください。

プレイリスト情報

タイトル:FOR YOUR LIFE 今井美樹 SONGS at フォーライフ【レコメモ】

アーティスト:今井美樹

配信開始日:2025年2月14日

配信リンク:https://lnk.to/recomemo020

収録曲 (一部抜粋)

PIECE OF MY WISH

PRIDE

雨にキッスの花束を

彼女と

Miss You

Boogie-Woogie Lonesome High-Heel

幸せになりたい

DRIVE

瞳がほほえむから

野性の風(Album Version) ... 以下、全曲50曲

【レコメモ】

1975年フォーライフレコード設立から50周年に向けて新たにフォーライフミュージックの豊富な楽曲カタログを中心にしたプレイリストをレギュラー的にリリースする「レコメモ」をスタート。音楽マーケッターの臼井孝氏の監修のもとフォーライフミュージック新旧楽曲を厳選しお届けします。国内外主要配信サイトから楽しんでいただけます。

https://lit.link/recomemo