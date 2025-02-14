¡Ø¥í¥ó¥¸¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤Ë¥Ø¥ó¥êー¡¦¥«¥ô¥£¥ë¤¬½¢Ç¤
190Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥í¥ó¥¸¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤Ë¥Ø¥ó¥êー¡¦¥«¥ô¥£¥ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÃøÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥«¥ô¥£¥ë¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀöÎý¤È¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥·¥Æ¥£¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤ËÍ»¹ç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖElegance is an attitude¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂî±ÛÀ¤È¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¿¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥¸¥ó¤ÎÅÁÅý¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥ô¥£¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢1832Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÀöÎý¤µ¤ò¥í¥ó¥¸¥ó¤È¶¦¤Ë»¾¤¨¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥¸¥ó¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ö¥ì¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ø¥ó¥êー¡¦¥«¥ô¥£¥ë¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿¿¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÌÌÅª¤Ê¸ÄÀ¤Ï¡¢º£Æü¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºî¤Ç¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë»þ¤â¡¢¹Ò¶õ¤ä¾èÇÏ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»þ¤â¡¢Èà¤Ï¥í¥ó¥¸¥ó¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÌÀ³Î¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥·¥Æ¥£¤Èµ¤ÉÊ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö»ä¤¬¥í¥ó¥¸¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¹µ¤¨¤á¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥ô¥£¥ë¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¿¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¼«¤é¼çÄ¥¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤äÆ°ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÀºÌ©¤Ê¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È·Ý½ÑÀ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Å¯³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¥Ø¥ó¥êー¡¦¥«¥ô¥£¥ë¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤ÇºÇ¤âÂ¿ºÍ¤ÊÇÐÍ¥¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¢DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þ¥óÌò¤«¤é¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë/¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡×¡¢¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥³ー¥É¥Íー¥à U.N.C.L.E.¡×¤Þ¤Ç¡¢¥«¥ô¥£¥ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤Éý¤Î¹¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡Ø¥¦¥©ー¥Ï¥ó¥Þー40,000¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ëºîÉÊ¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î½ã¿è¤Ê¶½Ì£¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¼¡¤Ë¥¢¥Þ¥¾¥óMGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¥Ü¥ë¥È¥í¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ô¥£¥ë¤Ï¤½¤Î°Õ³°À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à¤Ë¤â¾ðÇ®¤òÃí¤°Èà¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Î³«È¯¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¥×¥í¥á¥Æ¥¦¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥¸¥ó¤¬¤³¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥«¥ô¥£¥ë¤Ïº£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¤¥¹¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ß¥¨¤Î¥í¥ó¥¸¥óËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2À¤µª¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥áー¥«ー¤òÆÃÄ§ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥ó¥¸¥ó¡ÊLONGINES¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥ó¥¸¥ó¤Ï1832Ç¯°ÊÍè¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥ß¥¨¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤Ï¡¢ÅÁÅý¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î¶¯¤¤¾ðÇ®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥¿¥¤¥à¥ー¥Ñー¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢ÌÁ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥í¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤È¶¯¸Ç¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë»þ·×¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£Íã¤Î¤¢¤ëº½»þ·×¤ò¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢150¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãLONGINES¸ø¼°¥µ¥¤¥È URL¡ä¡¡https://www.longines.jp¡¡¡ô¥í¥ó¥¸¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á