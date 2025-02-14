¡ÚÀ¼Í¥¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡ÛÎÓÍ¦¡¢Ê¡À¾¾¡Ìé¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ë¡×¡ß¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¿·¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¶Ë°ÆÃ¶è¡Ù»ÏÆ°¡ª
IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒPlott¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ±üÌîæÆÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖPlott¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎÓ Í¦¡¢Ê¡À¾ ¾¡Ìé¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ë¡×¡ß¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¶Ë°ÆÃ¶è¡Ù¤ò2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ïー17Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーREO¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼¡À¤Âå¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¶Ë°ÆÃ¶è¡Ù¤È¤Ï
ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ö¥ï¥ë¡×¡ß¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢2025Ç¯2·î¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿YouTube¡¢TikTok¡¢webtoon¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
SNS¥Õ¥©¥í¥ïー17Ëü¿ÍÄ¶¡Ê2025Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーREO¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê7Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=y83RsnEUuus ]
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
ÌëÉñÌÚÄ®¡Ê¤ä¤Ö¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¡¢
ÄÌ¾Î¡Ö¶Ë°ÆÃ¶è¡×
°¤¬°¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤Þ¤¿°¤òÀ¸¤à¤³¤Î³¹¤Ç
ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡× ¤ÎÃÎ¤é¤»¤À¤Ã¤¿¡£
»²²Ã¾ò·ï¤Ï¡È¥ï¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥åー
¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Þ¶â100²¯±ß¡£
ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬
º£¤³¤³¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¨¡¨¡
¡ã³Æ¼ïSNS¡ä
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@gokuaku_tokku
¸ø¼°X¡§https://x.com/gokuakutokku
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@gokuakutokku
¸ø¼°HP¡§https://gokuakutokku.jp
¢£ 7Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡õÃ´ÅöÀ¼Í¥¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
°ì °ì¿´¡Ê¤Ë¤Î¤Þ¤¨ ¤¤¤Ã¤·¤ó¡Ë
CV.ÎÓ Í¦
¸É¹â¤Î¶ËÆ»¤Ç¡Ö¶Ë°ÆÃ¶è¤ÎÀÖÎ¶¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆñÉÂ¤ÎËå¤Î¼£ÎÅÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£É½ÌÌ¾å¤Ï¥¯ー¥ë¤Ç¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤À¤¬¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¼å¤¤¼Ô¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¡£Æ°Êª¤Ë¹¥¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¡£
ÎÓ Í¦¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¼ç¿Í¸ø¡¢°ì¿´¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¶ËÆ»¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤È²á¤´¤¹¥¹¥Èー¥êー¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¡¢Âô»³¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ûð µÆÇ·Êå¡Ê¤Ü¤ó ¤¤¯¤Î¤¹¤±¡Ë
CV.µÜºê ²íÌé
¿Íµ¤¥á¥óÃÏ²¼¥°¥ëー¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤êÃ¦Âà¤¹¤ë¡£½÷À¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤¢¤¶¤È¤µ¡¢´°àú¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤¬¥¦¥ê¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ¢¤Ç¤Ï¸ý¤¬°¤¯¡¢ÂÖÅÙ¤¬Âç¤¤¤¡£ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¡£
µÜºê ²íÌé¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
Ûð µÆÇ·Êå¤¯¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÂÖÅÙ¤ÏÂç¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âÁ¡ºÙ¤Ç¡¢ÅØÎÏ²È¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£
¶ËÆ»¤äÎ¢¼Ò²ñ¤Î¿ÍÃ£¤ÈÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¡¢ÈóÆü¾ï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÒÄ»³²¼ ¥¨¥ì¥¡Ê¤Þ¤ó¤¶¤ó¤« ¤¨¤ì¤¡Ë
CV.ÌÚÂ¼ ÂÀÈô
¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Íßµá¤Î¤Þ¤Þ¥Î¥ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥ー¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÌ¾¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¥ï¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÄê¿¦¤Ë½¢¤«¤º¹õÌ¸ÁÈ ¼ãÆ¬¤Î³ó»ý¤Á¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ä¸«±É¤¨¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÈ¿ÌÌ¡¢»þ¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¸ÀÆ°¤â¡£
ÌÚÂ¼ ÂÀÈô¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÒÄ»³²¼ ¥¨¥ì¥Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹⚡️ÌÚÂ¼ÂÀÈô¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡Ø¤Þ¤ó¤¸¤ä¤Þ¤·¤¿¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ø¤Þ¤ó¤¶¤ó¤«¡Ù¤Ç¤¹¡ª¥¨¥ì¥¤Ï¸«¤¿ÌÜÄÌ¤ê¤Î¸µ¥ä¥ó¥ー¡ª
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ì¥¤¬²¿¸Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆæ¤ÎÂ¿¤¤¶Ë°ÆÃ¶è¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¶Ë°ÆÃ¶è¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
ËüÇ¯ÀÄ É¢¡Ê¤ª¤â¤È ¤Ò¤¤¤é¤®¡Ë
CV.Ê¡À¾ ¾¡Ìé
Ìµµ¤ÎÏ¤ÇÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê±ø¿¦·Ù´±¡£µ¤¤À¤ë¤²¤ÊÂÖÅÙ¤È·ùÌ£¤ÊÊª¸À¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¾ï¤Ë±ìÁð¤òßî¤é¤»¼þ°Ï¤È¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤Ï"¤¢¤ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤"¤òÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤«¤È°ì¿´¤ËÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤â¤½¤ÎÆ±Â²·ù°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¡À¾ ¾¡Ìé¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ËüÇ¯ÀÄ É¢Ìò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢Ê¡À¾ ¾¡Ìé¤Ç¤¹¡£
¥ª¥â¥È¤È¥Ò¥¤¥é¥®――ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¿¢Êª¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢´Á»ú¤ÇÊÂ¤Ö¤È¤³¤¦¤âÌ¾Á°¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¤½¤ó¤ÊÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤Ì¾Á°¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¶Ë°¤Ç¡¢¤Ç¤âÁþ¤á¤º¡¢»þ¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
É±¾®Ï© Í£¡Ê¤Ò¤á¤Î¤³¤¦¤¸ ¤æ¤¤¡Ë
CV.Ê÷ÅÄ ÂçÌ´
¹ñÆâ»°ÂçºâÈ¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿É±¾®Ï©²È¤Î¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¡£ÍÄ¤¤º¢¤è¤ê±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥¨¥êー¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¸õÊäÀ¸¤ò¤·¤Ä¤Ä¥Ò¥â¥Ëー¥È¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¶Èþ·Á¤ÇÉ½ÌÌ¾å¤Ï¿ÍÅö¤¿¤ê¤â¤è¤¯¥â¥Æ¤ë¤¬¡¢ÆâÌÌ¤ÏÎä¹ó¤Ç·×»»¹â¤¤¡£
Ê÷ÅÄ ÂçÌ´¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢É±¾®Ï© Í£¤ÎÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ê÷ÅÄÂçÌ´¤Ç¤¹¡£
Í£¤¯¤ó¤Ï¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£
Èà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ëÆ£¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¡¢´î¤Ó¡£
ÍÍ¡¹¤Ê°ìÌÌ¤ò¿§Ç»¤¯É½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀº°ìÇÕÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¶Ë°ÆÃ¶è¡Ù¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇòÉ´ÀåÄ» Íý¿Î¡Ê¤·¤é¤â¤º ¤ê¤Ò¤È¡Ë
CV.À¶¿å ÂçÅÐ
¼ã¤¯¤·¤Æ¹õÌ¸ÁÈ¤Î¼ãÆ¬¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¥¨¥êー¥È¶ËÆ»¡£¾ï¤ËÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¤¡¢É½¸þ¤¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¼Â¶È²È¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥Èþ¤Ç²º¤ä¤«¤Ê³°ÌÌ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¸Ê¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤ºÎäÅ°¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¾ã³²¤È¤Ê¤ë¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¡£
À¶¿å ÂçÅÐ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÇòÉ´ÀåÄ» Íý¿Î¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢À¶¿åÂçÅÐ¤Ç¤¹¡ª
ÇòÉ´ÀåÄ»¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇàÄàÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶¯¼Ô¥Ã¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¼Ô¤ËËÍ¼«¿È¤â¾ï¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÎëÌÚ ÂÀÏº¡Ê¤¹¤º¤ ¤¿¤í¤¦¡Ë
CV.±×»³ ÉðÌÀ
¿À½Ðµ´Ë×¤Ç°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÂçÃË¡£¶Ë°ÆÃ¶è¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÃÏÍë·Ï½÷»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¶µ¡×¤È¤¤¤¦Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¡Ö¶ËÅÙ¤Î¥¨¥¯¥¹¥¿¥·ー¡×¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
±×»³ ÉðÌÀ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¶Ë°ÆÃ¶è¡Ù¤Ë¤ÆÎëÌÚ ÂÀÏºÌò¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
Èà¤é¤¬¶Ë°¤Ê¾ì½ê¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¤Î¤«¡Ä¤¤¤Á¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏSNS¥Õ¥©¥í¥ïー17Ëü¿ÍÄ¶¤ÎREO¤¬Ã´Åö¡ª
REO
X¡§https://x.com/SRiokorr
REO¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÆñ¹Ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤È¤Æ¤â°¦Ãå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í°ì¿Í¤ËºÙ¤«¤¯¥â¥Áー¥Õ¤ä¿ÍÀ¸¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿¿Í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¥¹¥Èー¥êー¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢£ YouTube¸ø³«µÇ°¡ª½Ð±éÀ¼Í¥Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
YouTube¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー7Ì¾¤ÎÀ¼Í¥¡ÊÎÓÍ¦¡¦µÜºê²íÌé¡¦ÌÚÂ¼ÂÀÈô¡¦Ê¡À¾¾¡Ìé¡¦Ê÷ÅÄÂçÌ´¡¦À¶¿åÂçÅÐ¡¦±×»³ÉðÌÀ¡Ë¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òX¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡ä
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ)～2·î23Æü(Æü)23:59
¡¦±þÊçÊýË¡¡§¸ø¼°X¡Ê@gokuakutokku(https://x.com/gokuakutokku)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢±þÊçÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¡¾ÜºÙ¤ÏX¤Î³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒPlott¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¿´¤ËIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËYouTube¤äTikTok¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ä¡¢webtoonºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü¾ï¤Ë²¹ÅÙ¤ò¡£À¤³¦¤ËÇ®¶¸¤ò¡£»þÂå¤ËÅô²Ð¤ò¡£¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢YouTubeÎÎ°è¤Ç¤ÏÎß·×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô1,000Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô100²¯²ó¡¢·î´ÖºÆÀ¸²ó¿ô5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¥²ー¥à¡¦²»³Ú¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒPlott¡ÊPlott Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±üÌîæÆÂÀ
ÀßÎ©¡§2017Ç¯8·î2Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-4¥À¥ô¥£¥ó¥Á¾®ÀîÄ®5F
¸ø¼°HP¡§ https://plott.tokyo/