TIGEREYE¼Ò¤ÈGENZ¼Ò¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯É½
2025Ç¯2·î14Æü¡¢TIGEREYE¡Ê°Ê²¼¡ÖTIGEREYE¼Ò¡×¡Ë¤ÈGENZ¡Ê°Ê²¼¡ÖGENZ¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢TIGEREYE¼Ò¤Î¹âÅÙ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àµ»½Ñ¤ÈGENZ¼Ò¤ÎËÉÙ¤Ê¶È³¦·Ð¸³¤òÍ»¹ç¤·¡¢AIÆÃÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÆÃÄê¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÁ´À¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¾¼Ò¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥Æ¥¹¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´¾Ò²ð
TIGEREYE¤Îµ»½Ñ¤ÈGENZ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø
AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÈËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀºÅÙ¤ä¿®ÍêÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Çー¥¿¤ÎÊÐ¤ê¡¢¸í¤Ã¤¿³Ø½¬¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÈ¼åÀ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ä¿¼¹ï¤Ê¥¨¥éー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ ºÇÀèÃ¼¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤ò¸Ø¤ë´ë¶È¡ÖTIGEREYE¡×¤È¡ÖGENZ¡×¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¶È³¦ÃÎ¼±¤¬Í»¹ç¤·¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÇÅ¬¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¥Æ¥¹¥ÈÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤Î°ÂÁ´À¤ÈÉÊ¼Á¤ò¼é¤ë¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È²ÝÂê¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£ TIGEREYE¤ÈGENZ¤Ï¡¢AI¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
GENZ¤Î¶¯¤ß¤ÈÁª¤Ð¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
1. ÆÈ¼«¤ÎAIÉÊ¼Á³ÎÊÝ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÇÁ´¥Õ¥§ー¥º¤ò¥«¥Ðー
AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢³«È¯¤Î³Æ¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Í×·ïÄêµÁ¡¢Àß·×¡¢¼ÂÁõ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤ÎÊÐ¤ê¤ä³Ø½¬¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¸í¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÈ¼åÀ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬È¯À¸¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀºÅÙ¤ä¿®ÍêÀ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ£»¨¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë´ÉÍý¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2. AIÀìÌç¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤Ç¿×Â®¤ÊÂÐ±þ
GENZ¤ÎAIÀìÌç¥Áー¥à¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Æ¥¹¥È¤äÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢µ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥½ー¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÉÊ¼Á¡¦¥³¥¹¥È¡¦Ç¼´ü¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£
3. ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¹â¤¤¸ÜµÒËþÂÅÙ
GENZ¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÁ´À¤äÀÇ½¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GENZ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.genz.jp/cases/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥»¥¹¤ÎÎ®¤ì
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒTIGEREYE
·Ð±Ä´ë²è¼¼
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-6280-6762
¥áー¥ë: info@tigereye.ai