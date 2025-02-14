¥Û¥Æ¥ë¶È³¦ºÇÂçµé54¼ïÎàÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¡¡ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ±©ÅÄ¡¦¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û¡¡¥Û¥Æ¥ë½é¥³¥é¥Ü¡¡¡Ö¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×È¯Çä
¡¡H.I.S.¥Û¥Æ¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼HISHH¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ±©ÅÄ¤ÈÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅçÅ·Ê¸´Û¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©µÜºê»Ô¡¢°Ê²¼¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤ò2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢HISHH¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È³¦ºÇÂçµé¤Î54¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¥¤¥áー¥¸¡¡¢¨µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î¤ª½Ð·Þ¤¨¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¡ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ±©ÅÄ¤ÈÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û¤Ï¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë2Éô²°¸ÂÄê¤Ç¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤È¥Û¥Æ¥ë¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤ò2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Îµ¡Æâ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡¢ÊÉ¡¦¥«ー¥Æ¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥É¥«¥Ðー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÒ¼¼¤Ë¤ªÆþ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢µ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Îµ¡Æâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¥«ー¥È¡¢¥é¥¤¥Õ¥Ù¥¹¥È¡¦¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¡¦»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¡¦°ÂÁ´¤Î¤·¤ª¤ê¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢µ¡Æâ»ï¡Ö¥½¥é¥¿¥Í¡×¡¢»æ¥³¥Ã¥×¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥´¥æ¥º¥¹ー¥×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë£ø¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥Õ¤È¡¢µ¡Æâ¥µー¥Ó¥¹»þ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ç¡Ö¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÈóÇäÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¢¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡¢¥½¥é¥·¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤Î¤ªÅÚ»ºÉÕ¤¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÄ«¿©ÉÕ¤21,300±ß～¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê19,800±ß～¡Ê¤¤¤º¤ì¤â1Çñ¡¢1Éô²°¡¢ÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡¢½ÉÇñ¤Ï3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê
ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ±©ÅÄ ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.hennnahotel.com/haneda/
ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç Å·Ê¸´Û¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.hennnahotel.com/kagoshima/
HIS ¥Û¥Æ¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤¿Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦7¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥Þー¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÁ´13¥Ö¥é¥ó¥É48¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£