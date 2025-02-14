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https://www.kirinholdings.com/jp/impact/files/pdf/social_second_party_opinion_jp.pdf
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https://www.kirinholdings.com/jp/impact/files/pdf/social_annex_second_party_opinion_jp.pdf
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Ä¹´ü·Ð±Ä¹½ÁÛ¡¦Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è | ¥Ñー¥Ñ¥¹ | ¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ (kirinholdings.com)(https://www.kirinholdings.com/jp/purpose/management_plan/)