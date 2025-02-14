～ÈþÈ©¸©¤·¤Þ¤Í～ Åçº¬¤Î¤´¤Ã¤Ä¤©2025 Åçº¬¸©Êª»ºÅ¸
²£ÉÍ¤ÇÅçº¬¸©¤È¤Î¡Ö¤´±ï¡×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÈþÈ©¸©¤·¤Þ¤Í¡ØÅçº¬¤Î¤´¤Ã¤Ä¤© 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¡ª
´¥Áç¤ÇÈ©¤Ë¤â½á¤¤¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Åçº¬¤ÎÈþÈ©¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Åçº¬¤ÎÈþÌ£¤·¤¤°ïÉÊ¡ÖÅçº¬¤Î¤´¤Ã¤Ä¤©¡Ê¤´¤Á¤½¤¦¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Åçº¬¸©ÀÐ¸«ÃÏÊý¤ÇÅÁ¾µ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÐ¸«¿À³Ú¡×¡¢Åçº¬¸©´Ñ¸÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤·¤Þ¤Í¤Ã¤³¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡Åçº¬¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë
11:00～18:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç
¢£²ñ¾ì
¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¹¥¯¥¨¥¢²£ÉÍ1³¬¡¡¥¯¥¤ー¥ó¥º¥µー¥¯¥ë
¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£²-£³¡¡²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±ØÄ¾·ë¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡¡¡¡¡¡¢¨¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.Åçº¬¸©Êª»ºÅ¸
£².¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦ÈþÈ©¹ÖºÂ¡ÖÈþÈ©¸©¤·¤Þ¤Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ©²½³Ø¤ÎÌÜ¤ÇÄ´ºº¡×¡ÊPOLA¡Ë¡¡¢¨23Æü¤Î¤ß
¡¦ÅÁÅý·ÝÇ½¡ÖÀÐ¸«¿À³Ú¡ÊÂç¼Ø¡Ë¡×
¡¦Åçº¬¸©´Ñ¸÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤·¤Þ¤Í¤Ã¤³¡×¤Î¥À¥ó¥¹¡¦¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°
£³.ÈþÈ©¸©¤·¤Þ¤Í ´Ñ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡¡¢¨ÊÌ²ñ¾ì
´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ¡Ê24Æü¤Þ¤Ç¡Ë 11:00～20:00¡¡¡¡²ñ¾ì¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÅìµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢ 3³¬¡Ö¤ß¤é¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢¡×