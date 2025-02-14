¡Ú¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÛÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤ò°û¤ó¤À¿Í¤ÏÌó65%¡£°û¤à¾ìÌÌ¤Ï¡Ö¤Î¤É¤¬³é¤¤¤¿»þ¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î4³ä¡¢10～30Âå¤Ç¤Ï¿©»ö»þ¤ÎÈæÎ¨¹â¤¤
¡ã¡ã TOPICS ¡ä¡ä
¢£Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤ò°û¤ó¤À¿Í¤ÏÌó65%¡£°û¤à¾ìÌÌ¤Ï¡Ö¤Î¤É¤¬³é¤¤¤¿»þ¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î4³ä¡¢10～30Âå¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¿©»þ¡×¡ÖÃë¿©»þ¡×¡ÖÍ¼¿©»þ¡×¤Ê¤É¿©»ö»þ¤ÎÈæÎ¨¹â¤¤
¢£¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Î»ÈÍÑ¾ìÌÌ¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç¿å¤ò°û¤à¡×¤¬4³ä¼å¡£Â³¤¯¡Ö³°½Ð»þ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ°û¤à¡×¤ÏÌó36%¡¢½÷À10～60Âå¤Ç¤Ï1°Ì
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â°æÏÂµ×¡Ë¤Ï¡¢11²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Î°ûÍÑ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò2025Ç¯1·î1Æü～7Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÄ´ºº¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢Ì£¡¦¹á¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤äÃº»À¿å¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¤â´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1583_1_50490226e99ba4d0b162ce5b332d6628.jpg ]
¡¡
1. ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Î°ûÍÑÉÑÅÙ
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë¡¢»ÔÈÎ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤ò°û¤ó¤À¿Í¤ÏÌó65%¤Ç¤¹¡£
½µ1²ó°Ê¾å¤Î°ûÍÑ¼Ô¤Ï3³ä¼å¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー°ûÍÑ¼Ô¤Î4³ä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
2. Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë°û¤ó¤À¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー
¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー°ûÍÑ¼Ô¤¬Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë°û¤ó¤ÀÌÃÊÁ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹¡×¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¤¬4³äÁ°¸å¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¿å Å·Á³¿å Ï»¹Ã¡¿ÉÙ»Î»³¡×¤¬25.4%¤Ç¤¹¡£
¡¡
°ûÍÑÉÑÅÙ¤¬½µ1²ó°Ê¾å¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¡¢·î1～2²ó°Ê²¼¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
3. ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Î°ûÍÑ¾ìÌÌ
¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤ò°û¤à¾ìÌÌ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¤Î¤É¤¬³é¤¤¤¿»þ¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î40.4%¡¢¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡×¤¬36.9%¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¡×¡Öµ¯¾²»þ¡×¤Ê¤É¤¬³Æ2³ä¶¯¤Ç¤¹¡£
¡¡
10～30Âå¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«¿©»þ¡×¡ÖÃë¿©»þ¡×¡ÖÍ¼¿©»þ¡×¤Ê¤É¿©»ö»þ¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ûÍÑÉÑÅÙ¤¬½µ5²ó°Ê¾å¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¯¾²»þ¡×¡Ö¤Î¤É¤¬³é¤¤¤¿»þ¡×¤¬¾å°Ì2°Ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¥°¥é¥Õ¤ÎÂ³¤¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥Çー¥¿¤Ï¡Ú¤³¤Á¤é(https://myel.myvoice.jp/products/detail.php?product_id=31801)¡Û¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
4. ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Î¹ØÆþ¾ì½ê
¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Î¹ØÆþ¾ì½ê¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î59.0%¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡×¤¬35.0%¡¢¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¤¬22.2%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡×¤Ï20.3%¡¢2016Ç¯Ä´ºº°Ê¹ßÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¡¡
5. ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¹ØÆþ»þ¤Î½Å»ëÅÀ
¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¹ØÆþ»þ¤Î½Å»ëÅÀ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö²Á³Ê¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î55.1%¡¢¡Ö¾¦ÉÊÌ¾¡×¡ÖÌ£¡×¡Ö¥áー¥«ー¡×¤¬³Æ20%Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö²Á³Ê¡×¤Ï¡ØÉÙ»Î»³¤ÎÅ·Á³¿å¡Ù¼ç°ûÍÑ¼Ô¤Ç¹â¤¯¡¢¡Ø¥¨¥Ó¥¢¥ó¡Ù¡Ø¥³¥ó¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¼ç°ûÍÑ¼Ô¤ÇÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥³¥ó¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¼ç°ûÍÑ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ÅÅÙ¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
6. ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Î»ÈÍÑ¾ìÌÌ
¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Î»ÈÍÑ¾ìÌÌ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¿å¤ò°û¤à¡×¤¬39.3¡ó¤Ç¤¹¡£
Â³¤¯¡Ö³°½Ð»þ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ°û¤à¡×¤Ï36.1%¡¢½÷À10～60Âå¤Ç¤Ï1°Ì¤Ç½÷À10¡¦20Âå¤Ç¤Ï5³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢10¡¦20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¿©»ö¤Î¤È¤¤Ë°û¤à¡×¤ÎÈæÎ¨¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥é¥Õ¤ÎÂ³¤¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥Çー¥¿¤Ï¡Ú¤³¤Á¤é(https://myel.myvoice.jp/products/detail.php?product_id=31801)¡Û¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ã¡ã ²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È ¡ä¡ä
¡ùÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë¡¢¤½¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤òºÇ¤â¤è¤¯°û¤ó¤ÀÍýÍ³¡ÊÁ´4,227·ï¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1583_2_b0de7eec4abc79a6023fe488c1bd180d.jpg ]
¡¡
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡ä
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1583_3_31383498c590e01fe1da216a75249cbd.jpg ]
¡¡
Ä´ºº·ë²Ì¤ò·ÇºÜ¡¦°úÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ :
https://myel.myvoice.jp/user_data/keisai.php
Ä´ºº·ë²Ì¤ò·ÇºÜ¡¦°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¹ç¤»¡ä
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
myel@myvoice.co.jp ¡ÊMyELÃ´Åö¡Ë
¡¡
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â°æÏÂµ×
¡ÚÀß¡¡Î©¡Û 1999Ç¯7·î
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û 1²¯6,183Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¡Ú»ö¡¡¶È¡Û ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÄ´ºº¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-17-11 ÜÆÍÕ¥Ó¥ë5³¬
¡Ú´ë¶ÈHP¡Û https://www.myvoice.co.jp/
¡ö¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£Ãé¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ú¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£