¡Ú£´»ÜÀß¹çÆ±³«ºÅ¡Û²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Î×³¤Éô¤ò¤ª»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤éËþµÊ¤¹¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡ØBAY WALK MARKET 2025¡Ùº£²ó¤Ï¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤¬´Ý¤´¤È¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÈÎÇä¥°¥Ã¥º¡¦¥á¥Ë¥åー¥¤¥áー¥¸
²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¿·¹ÁÃÏ¶è¤ÎÎ×³¤Éô¤ËÌÌ¤¹¤ë²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡¢MARINE & WALK YOKOHAMA¡¢²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É¡¢DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¤Î£´»ÜÀß¤ò·ë¤Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¿·¹ÁÃÏ¶è¤Î¿åºÝ¥×¥í¥à¥Êー¥É¤Ç¡¢2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤«¤é23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î·×4Æü´Ö¡¢º£²ó¤Ç9²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØBAY WALK MARKET 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³¤±è¤¤¤Î³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤ª»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÏÌó20Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØBAY WALK MARKET 2025¡Ù ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
Á´¥¨¥ê¥¢ÁíÀªÌó£·£°Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥É¥Ã¥°¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
º£²ó¤Ï¡¢²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë～ MARINE & WALK YOKOHAMA ～²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É～DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¤ÎÁ´¥¨¥ê¥¢¤Ç¥É¥Ã¥°¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬´î¤ÖÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤¤¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¿´ÃÏ¤è¤¤½Õ¤ÎÉ÷¤òËþµÊ¡ª³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¼ÇÀ¸¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯µ¤Ê¬¡ª
Á´¥¨¥ê¥¢¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿ÅÍÒ¾Æ¤¤Î¼«²ÈÀ½¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×¤ä¥Ïー¥È·Á¤Î¡Ö¥Á¥å¥í¥¹¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª¿´ÃÏ¤è¤¤½Õ¤ÎÍÛµ¤¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤óChill & Relax¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈChill & Relax¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´ÀÊ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈBBQ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¥Æ¥ó¥È¤ä¥íー¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥íー¥Á¥§¥¢¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¥á¥íー¤Ê²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤ºÝ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ÈÂÀÍÛ¤Î°Ü¤í¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ±»þ³«ºÅ¡ä
100 Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡ªÆÃÀß¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ä¥É¥Ã¥°¥¿¥¤¥à¥ìー¥¹¤â³«ºÅ¡ª
¥µ¥Æ¥é¥¤¥È²ñ¾ì¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Þ¤Ç¤ï¤ó¤µ¤ó¤Ý¡×¤â¡ª
¡ÚÀÖ¥ì¥ó¥¬¤Ç¤ï¤ó¤µ¤ó¤Ý¡Û
¢£´ü´Ö¡§2025 Ç¯3 ·î20 Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë～2025 Ç¯3 ·î23 Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£»þ´Ö¡§10¡§00 ～ 17¡§00
¢£²ñ¾ì¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¦ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñー¥¯¡Ê¢©231-0001 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-1¡Ë
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/130/
¡ØBAY WALK MARKET 2025¡Ù ³«ºÅ³µÍ×
¢£´ü´Ö¡§2025 Ç¯3 ·î20 Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë～ 23 Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§10 : 00 ～ 17 : 00
¢£²ñ¾ì¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë～ MARINE & WALK YOKOHAMA ～²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É～DREAMDOOR
YOKOHAMA HAMMERHEAD ¤ò·ë¤Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¿·¹ÁÃÏ¶è¤Î¿åºÝ¥×¥í¥à¥Êー¥É¡ÊÌó£±km¡Ë
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê°û¿©¡¦ÊªÈÎÂåÅù¤ÏÊÌÅÓ¡Ë
¢£¼çºÅ¡§BAY WALK MARKET 2024 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ê²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡¢²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É¡¢MARINE & WALK YOKOHAMA ¡¢DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¡Ë
¢£¸å±ç¡§²£ÉÍ»Ô¹ÁÏÑ¶É¡¢¡Ê¸øºâ¡Ë²£ÉÍ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢²£ÉÍ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¡Ê°ì¼Ò¡Ë²£ÉÍ¹Á¿¶¶½¶¨²ñ
¢£¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥°¥é¥ó¥é¥Ü
¢£WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/110
º£²ó¤ÏÁ´¥¨¥ê¥¢¤Ç¥É¥Ã¥°¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤ò³«ºÅ¡ª
º£²ó¤Î¡ØBAY WALK MARKET¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë～ MARINE & WALK YOKOHAMA ～²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É～DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¤ÎÁ´¥¨¥ê¥¢¤Ç¥É¥Ã¥°¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬´î¤ÖÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡ª
²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¨¥ê¥¢
<¡¡TIALOHA Hawaii¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
¥Æ¥£¥¢¥í¥Ï½é¡ú︎¤¢¤´¤Î¤»¥Þ¥Ã¥È50¸Ä¸ÂÄê¿·È¯Çä(¥Ïー¥È)¿·ºî¥ß¥ê¥ß¥ê¥Á¥§¥êー¤«¤é¥ª¥Ï¥Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬¿·ÅÐ¾ì(¥Ïー¥È)
<¡¡¥×¥é¥¹¥¨¥Õ¡¡>¡Ê²èÁü±¦¡Ë
¥«¥Ê¥ÀÈ¯¡ª¥Ü¥È¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAsobu¡×¤è¤ê¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
<¡¡Livre de chevet¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼´¤Ë¤â¤Îºî¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¥É¥Ã¥°¥¦¥§¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<¡¡PLAYFUL MAG¡¡>¡Ê²èÁü±¦¡Ë
¸ÅÃå¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥É¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¡£
<¡¡anne craft design¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
¸¤¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÌÚÀ½¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥×¥ìー¥È¤ä¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ªÌ¾Á°¥×¥ìー¥È¤òÈÎÇä¡£
<¡¡ables¡¡>¡Ê²èÁü±¦¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÌµÅº²Ã¤ª¤ä¤Ä¤ä¿Íµ¤¤Î¥¸¥ãー¥ーÎà¡¢¹ØÆþ¤¬ÌÕÆ³¸¤¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
<¡¡¥â¥³¥Õ¥ì¥ó¥º¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
°¦¸¤¤ÎÌÜ¤ò¼é¤ëË¹»Ò¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤¬Ä¹¤¤¡¦·Ú¤¤¡¦½À¤é¤«¤¤¡×¤¬ÆÃÄ§¡£Ìó30¼ïÎà¤ÎÀ¸ÃÏ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥ªー¥Àー¤â¿Íµ¤¡£
<¡¡Hanamaru¡¡>¡Ê²èÁü±¦¡Ë
Ì¾Æþ¤ì²ÄÇ½¤ÊBioThaneËÉ¿å¥êー¥É&¼óÎØ¤Ï50¿§¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤ó¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<¡¡¿ÅÍÒ¾Æ¤Pizza UNCLE KEN¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
ºÏÇÝ¤«¤éÄ´Íý¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¼«²ÈÀ½¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡£
<¡¡¥Ñ¥ê¥«ー¥ë¡¡>¡Ê²èÁü±¦¡Ë
¾ÅÆîÆ£Âô¾®ÇþÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¯¥êー¥à¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Î¥¯¥ìー¥×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
<¡¡BONNIE&FRIED.tokyo¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
¿¿¤Ã¹õ¤ÎÃÝÃº¥Ð¥ó¥º¤È¥Óー¥Õ100%¤Î¥Ñ¥Æ¥£¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶ñºà¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½ー¥¹¤Ç¡ÖÂ¾¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡¢¤Ç¤â¤¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¤Ç¤¹¡ª
<¡¡FOOD TRUCK High-Five >¡Ê²èÁü±¦¡Ë
½À¤é¤«¤Ê¤ªÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²£¿Ü²ìÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿Ð§¤Ç¤¹¡£
MARINE & WALK YOKOHAMA ¥¨¥ê¥¢
<¡¡WANCOOK natural food¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥°¥ìー¥É´ð½à¤Î¿©ºà¤À¤±¤Çºî¤Ã¤¿´°Á´ÌµÅº²Ã¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
<¡¡pawdea¡¡>¡Ê²èÁü±¦¡Ë
¾å¼Á¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¡£
<¡¡ROCKET CHICKEN¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Á¥¥ó¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¯¥µ¥¯¡õ¥¸¥åー¥·ー¤ÊÀäÉÊ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
<¡¡the Waffle's¡¡>¡Ê²èÁü±¦¡Ë
²£ÉÍÈ¯¡¢¥µ¥¯¤Õ¤ï¿©´¶¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¤ä¤ß¤Ä¤¡ª¡©
²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É¥¨¥ê¥¢
<¡¡¥¸¥Ó¥¨¥È¥êー¥ÄÀìÌçÅ¹¡¡Givino¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¿Í¤¬¼íÎÄ¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á´¤Æ¼êºî¤ê¤·¤¿¥°¥ë¥á¸¤¸æÍÑÃ£¤ÎÌµÅº²Ã¼¯Æù¥¸¥ãー¥ーÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
<¡¡ÌîÌÓ»³¥«¥ìー¿©Æ² >¡Ê²èÁü±¦¡Ë
¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÊÌîÌÓ»³¥«¥ìー¿©Æ²¡¢Ï¢µÙ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¥¨¥ê¥¢
<¡¡¥Ë¥¬¥ª¥¨¥Ë¥³¥Ã¥È¡¡>¡Ê²èÁüº¸¡Ë
°¦É²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤¬ÉÁ¤¯¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê»÷´é³¨¤È¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤ë»÷´é³¨¥«¥È¥é¥êー¡£
<¡¡Blue Cocina¡¡>¡Ê²èÁü±¦¡Ë
¥Ïー¥È¤Î¥Á¥å¥í¥¹¤ÏÎø¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë(¥Ïー¥È)
DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤óChill & Relax¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈChill & Relax¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´ÀÊ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈBBQ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖQUICK CAMP¡×¤Î¥Æ¥ó¥È¤ä¥íー¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥íー¥Á¥§¥¢¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¥á¥íー¤Ê²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤ºÝ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ÈÂÀÍÛ¤Î°Ü¤í¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD ³°´Ñ²èÁü
¥á¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥°¥³¥Ã¥È
¶¨»¿¡§QUICK CAMP
ÀßÃÖ¥¤¥áー¥¸
DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§045-225-9177
https://yokohama.dreamdoor.jp
¢¨¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¾åµ¼Ì¿¿¤«¤éÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤ÏDREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD¤ÎHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Õ¤Î²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤³¤ÊÕ¤Ç²»³Ú±éÁÕ¤¬³¹¤òºÌ¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤STREET MUSIC¡×¤â³«ºÅ
³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ò²»³Ú¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú±éÁÕ¤¬³¹Ãæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤STREET MUSIC¡×¤ò¼Â»Ü¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢½Õ¤Î²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤³¤ÊÕ¤Ç²»³Ú±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¡¢¤ª»¶Êâ¤Îµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ STREET MUSIC¡Ù¤Î¶¦ÄÌ´ÇÈÄ¤òÌÜ°õ¤Ë¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î·ÇºÜ²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
<¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>
²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë2¹æ´Û¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥óÅÅÏÃ¡§045-227-2002