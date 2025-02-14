¡È»þ´ÖµÕ¹Ô¡É¥é¥ó¡õ¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØPROJECT TACHYON¡ÙËÜÆüÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¡ª2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¥ê¥êー¥¹¥»ー¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¡§»°¾å À¯¹â¡¢°Ê²¼¡ÖHIKE¡×¡Ë¤Î¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHIKE GAMES¡×¤Ï¡¢STUDIO N9³«È¯¤Î¥é¥ó&¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØPROJECT TACHYON¡Ù¡ÊSteam(R)¡Ë¤òËÜÆü¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ËÜÆü¤«¤é2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜºîÉÊ¤ò20%³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ê¥êー¥¹¥»ー¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=iELxhVCDbQA ]
Steam(R)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://store.steampowered.com/app/2905790/PROJECT_TACHYON/
PROJECT TACHYON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥·¥°¥Þ¤òÁàºî¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉð´ï¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°äÅÁ»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯²½Í×ÁÇ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢AI¤ÎÈ¿Íð¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡Ö²áµî¡×¤Ø¤È´¬¤Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡Ö»þ´ÖµÕ¹Ô¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¯²½¡¦À®Ä¹¤ò»î¤·¡¢º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÀïÎ¬¤òÎý¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÀïÎ¬¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ËþºÜ¤ÎËÜºî¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥êー¥¹µÇ°20%³ä°ú¥»ー¥ë¼Â»ÜÃæ
¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡ØPROJECT TACHYON¡Ù¤ò20%³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
²Á³Ê¡§2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª1,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿20¡óOFF
Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://store.steampowered.com/app/2905790/PROJECT_TACHYON/
¥¹¥Èー¥êー
A.I.¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¡¦¥ª¥á¥¬¤ÎÈ¿Íð¤Ë¤è¤ê´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¿¥Þ¥²¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë³Ë¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¡¦¥ª¥á¥¬¤ÎÌµÎÏ²½¤ò»î¤ß¤ë¡£
³Ë¹¶·â¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÇÂ¿¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤È¡¢³Ë¤ÎÅß¤¬Ë¬¤ì¤ëºÇ°¤Î»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡Ä¡Ä¡£¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¨¥ê¥Ê»ÊÎá´±¤ÏÌ©¤«¤Ë¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¥ª¥ó¡ä¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌ¤Íè¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤«¤é¡Ø»þ´ÖµÕ¹Ô¡Ù¤Ë¤è¤ê²áµî¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢´ÑÂ¬¤·¤¿¾ðÊó¤ò´ð¤ËÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢»þ´ÖµÕ¹Ô¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¡ØÅ¬ÀµÇ½ÎÏ¡Ù¤ò»ý¤Ã¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤·¤«¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
Ì¾Á°¡§¥·¥°¥Þ¡ÊSigma¡Ë¡¿CV¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
¿¦¶È¡§¥¿¥¥ª¥ó¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
Ç¯Îð¡§27
ÀÊÌ¡§½÷
À³Ê¡§ÎäÀÅ¤Ç¥·¥Ë¥«¥ë¤À¤¬¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤ëÁê¼ê¤È¤Ï¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Çµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¡£
µ²±¤ò¼º¤¤ÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«¿È¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¥ª¥ó¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âAI¤È¤ÎÀïÆ®¤òÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÇ¤Ì³¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢AI¤ÎÈ¿Íð¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ã¤·¤¯¸·¤·¤¤Ç¤Ì³¤ÎÃæ¤Ç½ù¡¹¤Ëµ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¥ª¥ó¤ÎÃç´ÖÃ£¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Ì¾Á°¡§¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡ÊOlivia¡Ë¡¿CV¡§ÏÂµ×°æÍ¥
¿¦¶È¡§¼çÀÊ¸¦µæ°÷
Ç¯Îð¡§26
ÀÊÌ¡§½÷
À³Ê¡§Í¥ÅùÀ¸¤ÇÑÜÄ¢ÌÌ¤À¤¬¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¼ºÇÔ¤·¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿´¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¡£
¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ê»ÊÎá´±¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¥ª¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¾·½¸¤·¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥·¥°¥Þ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËÅ°¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¡£
¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»×¹Í¤Ç¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÑÜÄ¢ÌÌ¤«¤Ä¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¥ª¥ó¥á¥ó¥Ðー¤ØÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»öÁ°½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¶ìÏ«¿Í¡£
µ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¥°¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸¥¿ÈÅª¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¥·¥°¥Þ¤«¤é¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ì¾Á°¡§¥¹¥ô¥§¥ó¡ÊSven¡Ë¡¿CV¡§¿¹Í¦¿Í
¿¦¶È¡§À°È÷¹©
Ç¯Îð¡§62
ÀÊÌ¡§ÃË
À³Ê¡§µ¤Æñ¤·¤¯µ¤À¤Î¹Ó¤¤¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÃËÀ¡£¶â¤Ë¤¬¤á¤Ä¤¤¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£
Ì¾Á°¡§¥í¥É¥Ëー¡ÊRodney¡Ë¡¿CV¡§ÌÊ´ÓÎµÇ·²ð
¿¦¶È¡§°äÅÁ¹©³Ø¼Ô
Ç¯Îð¡§42
ÀÊÌ¡§ÃË
À³Ê¡§µ¤¤µ¤¯¤Ç²÷³è¤«¤Ä¤Ê¤¬¤éÎéµ·Àµ¤·¤¤¡£¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾Á°¡§¥Ôー¥¿ー¡ÊPeter¡Ë¡¿CV¡§ÊËÇµÍü¿´
¿¦¶È¡§ÅÅµ¤¡¦µ¡³£¹©³Ø¼Ô
Ç¯Îð¡§16
ÀÊÌ¡§ÃË
À³Ê¡§Æâ¸þÅª¤À¤¬ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ¿±þ¤¬¶Ä¡¹¤·¤¤¡£°Î¤½¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ë¤â°°Õ¤Ï¤Ê¤¯Áþ¤á¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£
Ì¾Á°¡§¥µ¥·¥ã¡ÊSasha¡Ë¡¿CV¡§ËÌÅç¿ð·î
¿¦¶È¡§¥Ï¥Ã¥«ー
Ç¯Îð¡§21
ÀÊÌ¡§½÷
À³Ê¡§¼Ò²ñÀ¤¬Ë³¤·¤¯ÌµÎé¤Ç°ÕÃÏ°¤À¤¬Ãç´Ö»×¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§PROJECT TACHYON
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼ÒHIKE
³«È¯¡§STUDIO N9
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam(R)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥é¥ó¡õ¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
È¯Çä²Á³Ê¡§2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CV¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦¡¢ÏÂµ×°æÍ¥¡¢¿¹Í¦¿Í¡¢ÌÊ´ÓÎ¶Ç·²ð¡¢ÊËÇµÍü¿´¡¢ËÌÅç¿ð·î¡¢º´¸¶À¿¡¢ÀÐÀîÍõ¡¢°Ë¸¶ÀµÌÀ¡¢ÃçÂ¼¤«¤ª¤ê (½çÉÔÆ±¡¦·É¾ÎÎ¬)
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡¦´ÊÂÎ»ú¡Ë
Steam(R)¡§https://store.steampowered.com/app/2905790/PROJECT_TACHYON/
¡ØPROJECT TACHYON¡Ù¸ø¼°X¡§https://x.com/PROJECT_TACHYON
¢¨(C)2024 Valve Corporation. SteamµÚ¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
HIKE GAMES¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¤Î¥²ー¥à»ö¶È¡ÖHIKE GAMES¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò±Û¶¤¹¤ë¥²ー¥à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥²ー¥à¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£HIKE GAMES¤Ç¤Ï¼«¼Ò¤ª¤è¤Ó¼õÂ÷¤ÇºîÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤È¤·¤Æ ¡È¥²ー¥à¤ÎºÇ½é¤Î¥æー¥¶ー¡É¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´ÊÂÎ»ú¡¢繫ÂÎ»ú¤Ë¤Æ¥²ー¥à¤ò¥íー¥«¥é¥¤¥º¤·¡¢À¤³¦¤Ë¥²ー¥à¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥²ー¥à¤Ç¤â¡¢³«È¯°Õ¿Þ¤¬ºÇ¤âÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ/´Æ½¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¡§https://x.com/HIKEGAMES_info
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²ー¥à¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢IP¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËIP¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ2-4 JREÀ¾¿·½É¥Æ¥é¥¹3³¬¡¦4³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hike.inc/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »°¾å À¯¹â
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)HIKE Inc.
(C)2019 STUDIO N9
¢¨ËÜ·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£