¡Úºë¶Ì¸©¡Û¼«¼Òµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹- BtoB ¤«¤éBtoC ¤Ø¤ÎÂ¿³Ñ²½»Ù±ç -
¸©¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿BtoC ¤Î¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ä¶ÈÂÖÅ¾´¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ6 Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¸©Æâ´ë¶È11 ¼Ò¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼èÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ë¶È¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«È¯¤·¤¿»îºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ³«ºÅ³µÍ×
£± Æü»þ
ÎáÏÂ£·Ç¯3 ·î4 Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë14 »þ00 Ê¬～17 »þ00 Ê¬
£² ²ñ¾ì
¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ 4 ³¬ ¹ñºÝ²ñµÄ¼¼¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1-7-5¡Ë
£³ ÆâÍÆ
¡¦³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¼èÁÈÆâÍÆ¤ÎÈ¯É½
¡¦»îºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨
£´ »²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
£µ Äê°÷
50 Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
£¶ ¿½¹þÊýË¡
¼¡¤ÎHP ¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/seminar/koshukai/r06/r6takuka-e.html
£· Ìä¹ç¤»Àè
»º¶ÈÏ«Æ¯Éô »º¶ÈÁÏÂ¤²Ý µ»½Ñ»Ù±çÃ´Åö
T E L¡§048-830-3777
E-mail¡§a3760-07@pref.saitama.lg.jp