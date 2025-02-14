¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É2025Ç¯£²·î¤ÎÀè¹Ô¸ø³«～Åìµþ¤Î8¸®¤ò¿·µ¬¤´¾Ò²ð～

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(C)Le Jardin de Kamo
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(C)Akasaka Shimabukuro
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(C)fragment Azabujuban
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2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¡¡https://news.michelin.co.jp/articles/make-everything-sustainable-michelin-announces-strategy-to-2030
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