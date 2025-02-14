¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¤Ë2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó ¡Ö¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥É¡×»ÜÀß¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡ª¡¡Âç¿Íµ¤³¨ËÜ¡Ø¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡Ù¤¬¥Æー¥Þ¤Î0～2ºÐÀìÍÑ¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥ÉËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¸¥ãー¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥É¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¡×¤ò2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥É¡×¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó³¨ËÜ¤È¤·¤ÆÇä¾åNo.1(¢¨1)¤Î¡Ø¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¼¼Æâ·¿¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇÛ¿§¡×¤È¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Í·¤Ó¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¤ò0～3ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Æ»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ë3Å¹ÊÞ¡ÊÂçºå¡¢ÀéÍÕ¡¢°¦ÃÎ¡ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£´Å¹ÊÞÌÜ¤Î¡Ö¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥É¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥É¡×¤ÇºÇÂçµé¤ÎÌÌÀÑ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤âÂç¤¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò³È½¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤½¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡2024Ç¯´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²ÀÖ¤Á¤ã¤óÇ§¼±³¨ËÜÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì³ÍÆÀ
¡Ö¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥É¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÚURL¡Û
https://bandainamco-am.co.jp/kids/shimaguruland/(https://bandainamco-am.co.jp/kids/shimaguruland/)
¢£¡Ö¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥É¡×¡¡»ÜÀß³µÍ×
¡Ú»ÜÀßÌ¾¾Î¡Û¡¡¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥É¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori
¡Ú³«Àß»þ´ü¡Û¡¡2025Ç¯4·î4Æü(¶â)
¡Ú³«Àß¾ì½ê¡Û¡¡ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó£³ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ1¡¡¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¡¡£³³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡×Æâ
¡Ú»ÜÀßÌÌÀÑ¡Û¡¡Ìó294Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡(Ìó89ÄÚ)
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û¡¡£°～3ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¡
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û¡¡10»þ～20»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ19»þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ¡¡¢¨¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¤Ë½à¤¸ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍøÍÑÎÁ¶â¡Û¡¡
¡¦ºÇ½é¤Î£³£°Ê¬
¡¡Ê¿¡¡Æü¡¡¡¡»Ò¶¡¡§650±ß¡¡¡¡Âç¿Í¡§650±ß
¡¡ÅÚÆü½Ë¡¡¡¡»Ò¶¡¡§780±ß¡¡¡¡Âç¿Í¡§780±ß
¡¦±äÄ¹£±£°Ê¬¤´¤È
¡¡Ê¿¡¡Æü¡¡¡¡»Ò¶¡¡§210±ß¡¡¡¡Âç¿Í¡§ÉÔÍ×
¡¡ÅÚÆü½Ë¡¡¡¡»Ò¶¡¡§260±ß¡¡¡¡Âç¿Í¡§ÉÔÍ×
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤ÏÎÁ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£»ÜÀßÁ´ÂÎ¥¤¥áー¥¸
¢£»ÜÀßÆâ¤Î³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Ò²ð
£±.¤ª¤ª¤¤Ê¥ê¥ó¥´¤Î¤¹¤Ù¤ê¤À¤¤
³¨ËÜ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ê¥ó¥´¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Âç·¿³ê¤êÂæ¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÊä½õ¤Ç³ê¤êÍ·¤Ó¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
£².2ºÐ¤«¤é¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯
¿·ÅÐ¾ì¤ÎÂÀ¸Ý¶¶¤ä¡¢¤¦¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤É¤ÇÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
£³.¤ª¤ª¤¤Ê¤·¤Þ¤°¤ë¤¨¤Û¤ó
¤Î¤¾¤·ê¤ò¤Î¤¾¤¯¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Þ¤°¤ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡ª
³Ú¤·¤¯¡¢¤Ï¤á¹þ¤ßÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
£´.¥Ð¥é¥ó¥¹Í·¤Ó
¤°¤ë¤°¤ëÊ¿¶ÑÂæ¤ä¤æ¤é¤æ¤é¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¢¤½¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¡£
£µ.¤Ú¤¿¤Ú¤¿¥¦¥©ー¥ë
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤´¤Ã¤³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥«ー¥È¤Ë²¿¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤Ê¡©
£¶.¤ï¤¯¤ï¤¯¥È¥¤¥³ー¥Êー
²»¤¬ÌÄ¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¢ö
0～12¤«·îÀìÍÑ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤â¥Ù¥Óー¥¨¥ê¥¢¤ËÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
£·.12¤«·î¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥Óー¥¨¥ê¥¢
12¤«·î¤Þ¤Ç¤ÎÆýÍÄ»ùÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ç¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡Ù³¨ËÜ¤äÊÉ³Ý¤±Í·¶ñ¤Ê¤É¤ò´°È÷¡£
£¸.Å¹Æâ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
³¨ËÜ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¢ö
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤·¤Þ¤°¤ë¥é¥ó¥Éºæ¤ª¤è¤ÓËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¢¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó³¨ËÜÇä¾åNo.1(¢¨2)¤Î¡¡¡Ø¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡Ù ¤È¤Ï¡Ä
£°ºÐ¤«¤é¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ³¨ËÜ ¡Ø¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢350Ëü¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥éー³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡2016～2024Ç¯9Ç¯Ï¢Â³¡¡´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²ÀÖ¤Á¤ã¤óÇ§¼±³¨ËÜÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì³ÍÆÀ
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇÛ¿§¡×¤È¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¡ü¡Ö¹õ¡×¡ÖÇò¡×¡ÖÀÖ¡×¤Ê¤É¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯¤¤ÇÛ¿§
¡ü¡Ö¤·¤Þ¤·¤Þ¡×ÊÁ¡¢¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¡×ÊÁ¤Ê¤É¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤ÎÌÏÍÍ
¡üÌÜ¤È¸ý¤¬¤¢¤ë¡Ö¤«¤ª¡×
À¸¸å£¶¤«·îÌ¤Ëþ¤Î¤Þ¤À»ëÎÏ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²¿ÅÙ¤â¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¿§¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³¨ËÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÊÔ½¸¼Ô¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤
´ë²è¤·¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¥Þ¥Þ¡£½Ð»º¤·¤Æ°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¡¢¡Ö£°ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤»ß¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë³¨ËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤¿»ö¤¬¡Ø¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡ÙÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ÎËÌÊÆ¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ç¡¢ËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤Î±Ñ¸ìËÝÌõÈÇ¤Ï¡¢¡È¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤ÎÉ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ÉËÌÊÆ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥¢¥ïー¥º¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡Ù¸ø¼°¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÚURL¡Û
https://gakken-ep.jp/extra/shimashimaguruguru/
(C)Akio Kashiwara / Gakken
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£