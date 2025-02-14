NFT¥²ー¥à¡ÖEGGRYPTO¡Ê¥¨¥°¥ê¥×¥È¡Ë¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKyuzan(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ÂîÌ¦¡¢°Ê²¼¡ÖKyuzan¡×)¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGameWith¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£ÀôÂîÌé¡¢°Ê²¼¡ÖGameWith¡×¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ëNFT¥²ー¥à¡ÖEGGRYPTO¡Ê¥¨¥°¥ê¥×¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËÜÆü2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥¢¥â¥ó¡ÊNFT¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥¯¥¨¥¹¥È¸ÂÄê¤Î¡ÖÌÇÎµËâÆ³»Î¥Ê¥Ä¡¦¥É¥é¥°¥Ë¥ë¡×¡ÖÀ±ÎîËâÆ³»Î¥ëー¥·¥£¡¦¥Ïー¥È¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½Ð¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ú4¡Ö¥×¥ëー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒEGGRYPTO¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
Google Play¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt)
App Store¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855(https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855)
¢£¡ÖFAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¡ú5¡Ö¥Ê¥Ä¡¦¥É¥é¥°¥Ë¥ë¡×¡Ö¥ëー¥·¥£¡¦¥Ïー¥È¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¡Ö¥°¥ì¥¤¡¦¥Õ¥ë¥Ð¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þー¥Ù¥ë¡×¡Ö¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¡¢¡ú4¡Ö¥È¥¦¥«¡×¡Ö¥é¥¯¥µ¥¹¡¦¥É¥ì¥¢ー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¬¥Á¥ã¤Ï30Ï¢²ó¤¹Ëè¤Ë¥³¥é¥Ü¡ú5¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬³ÎÄê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¬¥Á¥ãÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë12:00
¢£¥³¥é¥Ü¥¯¥¨¥¹¥È¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¥â¥ó¡ÊNFT¡Ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½Ð¸½¡ª¥³¥é¥Ü¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¥®¥ë¥É¥é¥ó¥Ö¥ë¡×³«ºÅ¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¥®¥ë¥É¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ï¡ú4¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡×¤ä¡ú5¡Ö¥¨¥ë¥¶¡¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥½¥¦¥ë¥Ôー¥¹¡ú5 FAIRY TAIL 100Ç¯¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤¬³ÎÎ¨¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¤·¡¢¥½¥¦¥ë¥Ôー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¨¥ë¥¶¡¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¡ú5¡ÖÍÅÀº½÷²¦ ¥¨¥ë¥¶¡¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºß¸Ë¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍÅÀº½÷²¦ ¥¨¥ë¥¶¡¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡×¤Ø¤Ï¡¢Äã³ÎÎ¨¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥ì¥¢¥½¥¦¥ë¥Ôー¥¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¿Ê²½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ì¥¢¥½¥¦¥ë¥Ôー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¸ÂÄêºß¸Ë¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿Ê²½¤Ç¤¡¢»Ä¤êºß¸Ë¿ô¤â¸º¾¯¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥¯¥¨¥¹¥È¸ÂÄê¤Î¡ÖÌÇÎµËâÆ³»Î¥Ê¥Ä¡¦¥É¥é¥°¥Ë¥ë¡×¡ÖÀ±ÎîËâÆ³»Î¥ëー¥·¥£¡¦¥Ïー¥È¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤¬¥ì¥¢¥â¥ó¡ÊNFT¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì30ÂÎ¤º¤Ä¡¢¸ÂÄê¤Ç60ÂÎ¤Î¤ß¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
µ®½Å¤Ê¥ì¥¢¥â¥ó¤òGET¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥¨¥¹¥È¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤äÇÓ½ÐÎ¨¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥¯¥¨¥¹¥È³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë12:00
¢£´ü´ÖÃæ¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¡ú4¡Ö¥×¥ëー¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹
´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥æー¥¶ーÁ´°÷¤Ë¡¢¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ú4¡Ö¥×¥ëー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²¼µ´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¥æー¥¶ー¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë12:00
¢¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
Google Play¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt)
App Store¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855(https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855)
¢£EGGRYPTO(¥¨¥°¥ê¥×¥È)¤È¤Ï
¡ÖEGGRYPTO¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò Kyuzan¤È³ô¼°²ñ¼ÒGameWith ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê NFT ¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï 200Ëü¤òÆÍÇË¤·¡¢2024 Ç¯ 4·î¤Ë¤Ï 4 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢°éÀ®¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÊÔÀ®¤·¡¢¥ªー¥È¥Ð¥È¥ë¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È¤ä PvP ¤òÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢´õ¾¯¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥ì¥¢¥â¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë NFT ¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¢¥â¥ó¡×¤Ï¡¢È¯¹Ô¾å¸Â¿ô¤¬Í¸Â¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡ÊNFT¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢NFT ¤È¤·¤Æ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢ÇäÇã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚEGGRYPTO³µÍ×¡Û
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー°éÀ®RPG
¥ê¥êー¥¹¡§ 2020Ç¯04·î20Æü
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥×¥êÆâ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢²Ý¶âÍ¤ê¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://eggrypto.com/(https://eggrypto.com/)
¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡§https://app-pay.jp/app/eggrypto/(https://app-pay.jp/app/eggrypto/)
¸ø¼°Twitter¡§ https://twitter.com/eggrypto(https://twitter.com/eggrypto)
¹¶Î¬¥Úー¥¸¡ÊGameWith NFT¡Ë¡§ https://gamewith-nft.jp/eggrypto(https://gamewith-nft.jp/eggrypto)
¢¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
Google Play¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt)
App Store¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855(https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855)
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGameWith¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒGameWith¤Ï¡¢"¥²ー¥à¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë"¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥²ー¥à¹¶Î¬¾ðÊó¤ä¥²ー¥à¾Ò²ð¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤äÀìÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¡¢NFT¥²ー¥à¤ä¸÷²óÀþ»ö¶ÈÅù¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤Î¥²ー¥à¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGameWith²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGameWith
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£Àô ÂîÌé
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºËãÉÛ½½ÈÖ¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡§2013Ç¯6·î3Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥²ー¥à¾ðÊóÅù¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ª¤è¤Óe¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥²ー¥à¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È
»ñËÜ¶â¡§553É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯5·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡§https://gamewith.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKyuzan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKyuzan¤Ï¡¢NFT¥²ー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Web3¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÈWeb3³«È¯´ðÈ×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒGameWith ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦°ì´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ëNFT¥²ー¥à¡ÖEGGRYPTO¡Ê¥¨¥°¥ê¥×¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¼Ô¸þ¤±Web3³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMOUNTAIN¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎWeb3³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥²ー¥à²ñ¼Ò¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¢IP¥Û¥ë¥Àー¤ÎNFT¤äWeb3¥µー¥Ó¥¹¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£MOUNTAIN¤È¤Ï
MOUNTAIN¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ë¡§»ö¶È¼Ô¸þ¤±Web3³«È¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
Kyuzan¤¬³«È¯¤¹¤ë¡ÖMOUNTAIN¡×¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎWeb3¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Web3ÂÎ¸³¤È¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç´ÊÃ±¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMOUNTAIN¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎNFT¥²ー¥à¡ÖEGGRYPTO¡Ê¥¨¥°¥ê¥×¥È¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼«¼Ò¤ÎWeb3¥µー¥Ó¥¹¤ò5Ç¯´Ö³«È¯¤·¤Æ¤¤¿Kyuzan¥Áー¥à¤Îµ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎWeb3¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://mountain.io
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKyuzan ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKyuzan
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ ÂîÌ¦
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ WeWork
ÀßÎ©¡§2018Ç¯04·î04Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web3¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖMOUNTAIN¡×¤È¡¢Web3¥²ー¥à¡ÖEGGRYPTO¡×¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://kyuzan.com
MOUNTAIN¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ë¡§»ö¶È¼Ô¸þ¤±Web3³«È¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
URL¡§https://mountain.io
EGGRYPTO¡Ê¥¨¥°¥ê¥×¥È¡Ë¡§À¤³¦½é¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖNFT¥²ー¥à
URL¡§https://eggrypto.com
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£