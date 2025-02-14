¥¢¥¤¥«¥µ¡¢ÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤¬¹Ô¤¦½ÂÃ«¤ÇSDGs¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ÖSDGs Action Challenge¡×¤Ë»²²è¡£
¡¡±«¤ÎÆü¤ò²÷Å¬¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤¹¤ë»±¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¤¥«¥µ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNature Innovation Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ÝÀî¾È»Ê¡¢°Ê²¼¥¢¥¤¥«¥µ¡Ë¤Ï¡¢3·î3Æü¡Ê·î¡Ë～4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤¬¹Ô¤¦¡¢½ÂÃ«¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤Ê¤É¤ÎSDGs¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ÖSDGs Action Challenge¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¹°è½ÂÃ«·÷¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤äÂÎ¸³µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡Åù¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖShibuya SDG£ó STREET¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥«¥µ¤È¤·¤Æ¤âSDGs¤Î¼ÂÁ©¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤¬ÅÔ»Ô³«È¯¡¦Ì¥ÎÏ¸þ¾å¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é½ÂÃ«¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿È¾·Â2.5km·÷Æâ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò»Ø¤¹
»²²èÇØ·Ê
¡¡¥¢¥¤¥«¥µ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2030Ç¯ »È¤¤¼Î¤Æ»±¥¼¥í ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È for city(¢¨2)¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢24Ç¯6·î19Æü¤«¤é¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»ºHD¤È¡Ö»±¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤³¹ ½ÂÃ«¡×¤ò³«»Ï¡£³¹Á´ÂÎ¤Ç¤Î¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ»±¥¼¥í¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¬¤é±«¤ÎÆü·ÐºÑ·÷¤ò³èÀ²½¤·¡¢½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢100¥ö½ê°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥«¥µ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê»±Î©¤Æ¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥«¥µ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â½ÂÃ«¤Î¤Þ¤Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éSDGs¤Î¼ÂÁ©¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¥¢¥¤¥«¥µ¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¡¢HD¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö»±¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤³¹ ½ÂÃ«¡×¤ò»ÏÆ°
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000036740.html
¡ÖShibuya SDGs STREET¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¡ÖShibuya SDGs STREET¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡¡ÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ÂÃ«¤Î³¹¤Ç³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¹°è½ÂÃ«·÷¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤Ê¤ÉSDGs¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢½ÂÃ«¤Î¤Þ¤Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éSDGs¤Î¼ÂÁ©¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢SDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ìー¥äー¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥í¥´¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÜÅª¤ÇË¬¤ì¤ë³¹¡¢½ÂÃ«¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¤Ä¤Å¤¯À¤³¦¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤â¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡£
Shibuya SDGs STREET ¤Ï¡¢½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤«¤é
SDGs Ã£À®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¤ë
ÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢½ÂÃ«¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÌ¤Íè¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Âè1ÃÆ»Üºö¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ÖSDGs Action Challenge¡×
´ü´Ö¡§
2025Ç¯3·î3Æü¡Ê·î¡Ë～4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë
³µÍ×¡§
¹°è½ÂÃ«·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÉÕÍ¿¡£³ÍÆÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆSDGs´ØÏ¢¾ÞÉÊ¤ò£±£µ£°Ì¾¤µ¤Þ¤ËÃêÁª¤ÇÄó¶¡¡£
»²²ÃÊýË¡¡§
¡ÖShibuya SDGs STREET¡×¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§Ã£ÅÐÏ¿¡£¾ò·ïÃ£À®»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëQR¥³ー¥É¤ä¡¢¥ì¥·ー¥È¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¯¥¤¥º¤ÎÀµÅú¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¡¢ÃêÁª¤Ø¤Î»²²Ã¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£
- ÅöÁªÈ¯É½¡§
¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤Î¤¦¤¨¡¢2025Ç¯4·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ËÅöÁª¼Ô¤ÎLINE¤Ë¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÅöÁªÄÌÃÎ¤òÇÛ¿®¡¢ÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤Ø¾ÞÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕÀè¡Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ë¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- »²²Ã»ÜÀß/¥µー¥Ó¥¹¡Ê·×£±£³¡Ë¡¡¢¨£µ£°²»½ç
¥¢¥¤¥«¥µ¡Ê½ÂÃ«¶èÆâ¡Ë¡¢¤³¤É¤â²Ê³Ø¥»¥ó¥¿ー¡¦¥Ï¥Á¥é¥Ü¡¢ShinQs¡¢SHIBUYA109¡¢½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸¡¢½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥à¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡¢½ÂÃ«¥Õ¥¯¥é¥¹¡ÊÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«¡Ë¡¢¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïーÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¡¢TENOHAÂå´±»³¡¢ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¡Ê½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥ÈÅ¹¡¢½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸Å¹¡Ë¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¡¢Bunkamura¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ ½ÂÃ«µÜ²¼¡¡
- ¥Ñー¥È¥Êー¡§
½ÂÃ«¶è¡¢¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¡¢½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNature Innovation Group
- ¾ÜºÙ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸»²¾È¡§
https://shibuya-sdgs-street-stamprally2025.jp/
- ÅìµÞ¥°¥ëー¥× ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§
https://www.tokyu.co.jp/information/list/Pid=post_55501.html
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Î¸ø³«¡§3·î3Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¤ä¾ÞÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¥¢¥¤¥«¥µ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§½ÂÃ«¶è
¡Ö2030Ç¯ »È¤¤¼Î¤Æ»±¥¼¥í ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2022Ç¯ÅÙ¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö2030Ç¯»È¤¤¼Î¤Æ»±¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÇ¯´ÖÌó8000ËüËÜ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë»È¤¤¼Î¤Æ»±¤ÎÇÑ´þ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯8·î¸½ºß¤Ç¤Ï13¼Ò¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤¬»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ»²²è´ë¶È¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»±¤ÎÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¤¥«¥µ¤ÎÍøÍÑ¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥«¥µ¤È¶¦Æ±¤Ç»È¤¤¼Î¤Æ»±¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö2030»È¤¤¼Î¤Æ»±¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È for ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò±Û¤¨¤ë¥¢¥¤¥«¥µ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê»±Î©¤Æ¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤ò¹Ô¤¤¡¢³¹Á´ÂÎ¤Ç»È¤¤¼Î¤Æ»±¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö2030Ç¯»È¤¤¼Î¤Æ»±¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È for city¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¡Ö2030Ç¯»È¤¤¼Î¤Æ»±¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://i-kasa-lp.studio.site/2030pj
»±¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¢¥¤¥«¥µ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ø¥¢¥¤¥«¥µ¡Ù¤Ï¡¢¡È±«¤ÎÆü¤ò²÷Å¬¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡È¤È¡É»È¤¤¼Î¤Æ»±¤ò¥¼¥í¤Ë¡È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë2018Ç¯12·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»±¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê±«¤Ë¤â¥Ó¥Ëー¥ë»±¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¹ØÆþ¤»¤º¤Ë¡¢±Ø¤ä³¹Ãæ¤Ç¾æÉ×¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¡Ø¥¢¥¤¥«¥µ¡Ù¤ò¼Ú¤ê¡¢±«¤¬»ß¤á¤ÐºÇ´ó¤ê¤Î»±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë»±¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥³¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¢¨2¼ê¤Ö¤é¤ÇÊØÍø¤Ë°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¼Ô¿ô55Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Åìµþ±Ø¤ä¿·½É±Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÔÆâÁ´°è¤È´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢°¦ÃÎ¡¢²¬»³¡¢Ê¡²¬¡¢º´²ì¤Ê¤É12ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¿ô1,600²Õ½ê°Ê¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»±¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ç¨¤ì¤ÆÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌµ¤¯¤·¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬²á¤´¤·¤¿¤¤º£¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡Ö±«¤ÎÆü¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¡¢»±¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â°¦¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§´Ä¶¾Ê3R ¸¶Ã±°Ì¤Î»»½ÐÊýË¡¤è¤ê https://www.env.go.jp/press/files/jp/19747.pdf¡Ë
¡Ø¥¢¥¤¥«¥µ¡Ù¥¢¥×¥ê¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.i-kasa.com/